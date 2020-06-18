Kas Ağrılarını Hareket Ederek Azalt

Bununla birlikte, kendini hemen ertesi gün zorlamanı tavsiye etmiyorum. Hafif bir yürüyüş veya jogging yapabilir ya da seni adım adım yönlendirerek aktif güç toplamanı sağlayacak, 15 dakikalık bir NTC hareket kabiliyeti veya yoga antrenmanı yapabilirsin. Hedef, kaslarında biriken ve ağrılarının nedeni olan laktik asidi daha iyi atmak için vücut ısını artırmak ve kan akışını hızlandırmaktır.



Yani hareket ettiğinde hissettiğin ağrıya rağmen hareket etmek mantıksızmış gibi görünse de, aslında vücudunun daha hızlı toparlanmasını sağlar. O yüzden bir daha kasların ağrıdığında aktif güç toplamayı dene. Aktif güç toplama, çok zor bir antrenmanın ardından güç toplamak için harika bir yoldur.