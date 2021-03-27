Yaralanmayı Önlemek ve Performansı En Üst Düzeye Çıkarmak İçin Çevikliğini Artırmanın Yolları

01. Yavaşlama ile başla.



"Çeviklik antrenmanının temeli, doğru şekilde çarpma tepkilerini emmeyi ve bedeni dengelemeyi bilmektir." diyor Nunez. "Gaza basmadan önce frenleri kullanmayı bilmek gerekir." Kendini geliştirmeye başlamadan önce ne kadar çevik olduğunu öğrenmek için bu hızlı testi yapabilirsin: Kısa bir ısınmadan sonra ayaklarını kalça genişliğinde aç ve yapabildiğin kadar hızlı şekilde squat pozisyonuna geçip sabit kal. Sallanıyor musun, yoksa sabit misin? "Tamamen sabit olman, dinamik hareket sırasında duruşunu kontrol edebildiğin anlamına gelir. Ancak sallanıyorsan squat'ı squat zıplayışına dönüştürmek gibi daha fazla kuvvet veya salınım ekleyen hareketler tehlikeli olabilir. Çünkü durduğunda vücudun dinamik yükün altından kalkmaya hazır değildir." diyor Nunez.



Sallanıyorsan çeviklik antrenmanlarını ileriye taşımadan önce dengeni geliştirmeye odaklan. Nunez, ayakta düz dururken hızlıca 3 ila 5 saniye bir bacak üzerinde denge kurma hareketine geçmeni öneriyor. Bu hareketi bacak değiştirerek birkaç kez tekrarla. Denge kurmakta hala zorlanıyorsan haftada birkaç kez antrenmanlarına tek bacakla yapılan daha fazla egzersiz ekle.





02. Yön değiştir.



Dengeni kurduktan sonra çeviklik üzerinde çalışmaya başlayabilirsin. Ancak Nunez "Hayat düz bir çizgi üzerinde ilerlemez." diyor. Yani birden fazla yöne hareket etmen gerekir. Antrenman üç hareket düzlemini birden kapsamalıdır: sagital (öne ve arkaya), transvers (soldan sağa veya sağdan sola dönme) ve frontal (bir yandan diğer yana veya lateral).



"Hız merdiveni kurmak ya da tebeşir ve bant ile hız merdivenini kendin oluşturmak, üç düzlemde birden çok çeşitli hareketler yapabilmeni sağlar." diyor. Bunlar arasında ileri, çapraz ve yana adım gibi hareketler bulunur. (Hedefin, merdivenin hem içinde hem de dışında doğru yere adım atarak çevresel farkındalığını geliştirmektir.) "Kendine olan güvenin arttıkça, takılma ya da pozisyonunu hemen geri dönemeyeceğin şekilde kaybetme riskin azalır ve tüm yönlerde hızını artırabilirsin." diyor Nunez. Merdiven egzersizlerinin nasıl yapıldığını bilmiyorsan Google'da hızlı bir arama yap ve sadece güvenilir, sertifikalı bir antrenörü dinleyebileceğin bağlantılara tıkla.





03. Reflekslerini çalıştır.



360 derece harekette daha az düşme riskiyle kendini geliştirmeye başladıktan sonra çeviklik antrenmanın son adımına geçebilirsin: Reflekslerin üzerine çalışma. "Duvara tenis veya sağlık topu atıp yakalamaya çalışmak ya da balon zıplatıp yere düşmesini önlemek gibi egzersizler seni, nesnenin hareketindeki belirsizliğe karşı dinamik şekilde hareket etmeye zorlar." diyor Nunez. "Eğilme, dönme ve yana hareket etme olmak üzere tüm hareket düzlemlerinde çalışırsın ve anında hızlanman, yavaşlaman ve durman gerekir. Bu da vücudun üzerindeki kontrolünü en üst düzeye çıkarır. Bu sayede zamanla tam hızda giderken hareket etme şekline güvenmeye başlarsın."



"Antrenmanını daha ileriye taşımak istersen topu veya balonu her seferinde başka yöne atmayı dene." diyor Nunez. Bir sonraki hareketinin tam olarak hangi yönde olacağını bilmediğin antrenmanları ne kadar çok yaparsan reflekslerin de o kadar gelişir.