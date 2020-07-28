Yalnız Olmaktan Neden (ve Nasıl) Keyif Alabilirim?

"Lancet" adlı dergide yayınlanan yeni bir incelemeye göre kendini yalnız hissetmek, özellikle zorunlu izolasyonun doğal yan etkisi olarak ortaya çıkabilir. Ayrıca kendini yalnız hissetmek, bazılarımızda anksiyeteye, depresyona ve diğer ruh sağlığı sorunlarına yol açabilir. Okudukların sana yabancı gelmiyorsa yalnız olmadığını bil.



İnsan, doğası gereği sosyal bir canlıdır. Hem zihinsel hem fiziksel açıdan hayatta kalmak için ailemize ve arkadaşlarımıza ihtiyaç duyarız. Zihniyet ve yalnızlık alanlarında uzmanlaşmış bir nörolog ve Nike Performance Council üyesi olan Dr. Stephanie Cacioppo'ya göre kendimizi geliştirmemizde, daha hızlı düşünmemizde ve daha iyi çalışmamızda beynimizdeki 86 milyar sinir hücresi kadar sosyal çemberimizdeki insanlar da etkilidir. Peki ruh halimizde? Massachusetts, Newton'daki Behavioral Health & Wellness Center'ın kurucusu olan klinik psikolog Dr. Sari Chait'e göre sosyalleşmek ruh halimizi de etkiler. Sevdiklerimiz, desteklendiğimizi hissetmemizi sağlar ve bize moral verir. Ayrıca araştırmalar, onlarla sosyal bağımız ne kadar güçlüyse duygusal sağlığımızın da o kadar iyi olacağını işaret ediyor.



Bu, isteyerek ya da istemeyerek yalnız kalmanın kötü bir şey olduğu anlamına gelmiyor. Aslında yalnızlık lüks olarak değerlendirilebilir. Chait, "Yalnız zaman geçirmek ve bundan memnun olmak, kendine ve ihtiyaçlarına odaklanmanı sağlar." diyor. Ayrıca yalnız kalmak yapmayı bıraktığın eski hobilerine geri dönmek, yeni hedefler belirlemek, sorunlarla başa çıkma becerilerini geliştirmek ve bazı açılardan daha sağlıklı ilişkiler kurmak için fırsat sunar. Üstelik dış dünyanın müdahalesi olmadığı için yalnızlığın faydalarından daha iyi yararlanmaya hazır olursun.



İşte tek başına daha verimli zaman geçirmek için yapman gerekenler.