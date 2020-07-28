Yalnız Olmaktan Neden (ve Nasıl) Keyif Alabilirim?

Bazen akşam tek başına kanepeye kurulup TV'de canının istediği şeyi izlemek ya da grup antrenmanına gitmeyip tek başına uzun bir arazi koşusuna çıkmak, sana keyif verir. Ancak yalnız olmayı tercih etmek, kendini yalnız hissetmekten çok farklıdır.
"Lancet" adlı dergide yayınlanan yeni bir incelemeye göre kendini yalnız hissetmek, özellikle zorunlu izolasyonun doğal yan etkisi olarak ortaya çıkabilir. Ayrıca kendini yalnız hissetmek, bazılarımızda anksiyeteye, depresyona ve diğer ruh sağlığı sorunlarına yol açabilir. Okudukların sana yabancı gelmiyorsa yalnız olmadığını bil.
İnsan, doğası gereği sosyal bir canlıdır. Hem zihinsel hem fiziksel açıdan hayatta kalmak için ailemize ve arkadaşlarımıza ihtiyaç duyarız. Zihniyet ve yalnızlık alanlarında uzmanlaşmış bir nörolog ve Nike Performance Council üyesi olan Dr. Stephanie Cacioppo'ya göre kendimizi geliştirmemizde, daha hızlı düşünmemizde ve daha iyi çalışmamızda beynimizdeki 86 milyar sinir hücresi kadar sosyal çemberimizdeki insanlar da etkilidir. Peki ruh halimizde? Massachusetts, Newton'daki Behavioral Health & Wellness Center'ın kurucusu olan klinik psikolog Dr. Sari Chait'e göre sosyalleşmek ruh halimizi de etkiler. Sevdiklerimiz, desteklendiğimizi hissetmemizi sağlar ve bize moral verir. Ayrıca araştırmalar, onlarla sosyal bağımız ne kadar güçlüyse duygusal sağlığımızın da o kadar iyi olacağını işaret ediyor.
Bu, isteyerek ya da istemeyerek yalnız kalmanın kötü bir şey olduğu anlamına gelmiyor. Aslında yalnızlık lüks olarak değerlendirilebilir. Chait, "Yalnız zaman geçirmek ve bundan memnun olmak, kendine ve ihtiyaçlarına odaklanmanı sağlar." diyor. Ayrıca yalnız kalmak yapmayı bıraktığın eski hobilerine geri dönmek, yeni hedefler belirlemek, sorunlarla başa çıkma becerilerini geliştirmek ve bazı açılardan daha sağlıklı ilişkiler kurmak için fırsat sunar. Üstelik dış dünyanın müdahalesi olmadığı için yalnızlığın faydalarından daha iyi yararlanmaya hazır olursun.
İşte tek başına daha verimli zaman geçirmek için yapman gerekenler.
"Yalnız zaman geçirmek ve bundan memnun olmak, kendine ve ihtiyaçlarına odaklanmanı sağlar."
Dr. Sari Chait, klinik psikolog ve Behavioral Health & Wellness Center'ın kurucusu
Hiçbir Cihaz Kullanmadan Antrenman Yap
Araştırmalar, mutluluk hormonu salgılatan egzersiz aktivitesinin yalnızlık ve mutsuzluk hislerini azaltmada etkili olabileceğini gösteriyor. Ayrıca Association for Applied Sport Psychology yönetim kurulu üyesi ve sertifikalı zihinsel performans danışmanı Psk. Dr. Hillary Cauthen, tek başına antrenman yapmanın fiziksel, zihinsel ve duygusal ihtiyaçlarına odaklanman için benzersiz bir fırsat sağladığını söylüyor.
Haftada birkaç kez saatin ve kulaklığın olmadan antrenman yap. Cauthen, hareket ederken vücudun veya dış dünyayla ilgili en az beş şeyi gözlemlemeni öneriyor. Örneğin nefesine, koşu rotan üzerinde gördüğün sincaplara veya plank pozisyonunda karnının ne kadar sert durduğuna dikkat et. Bunu yaptığın zaman hareketin daha tatmin edici olur ve hatta kaçırabileceğin ipuçlarını yakalayabilirsin.
Dışarı Çık
Doğada vakit geçirmenin ruh sağlığına, konsantrasyona iyi geldiğini ve stresi azalttığını duymuşsundur. Ancak araştırmalar, doğada tek başına vakit geçirmenin bu faydaları daha da güçlendireceğini gösteriyor. Çünkü tek başına doğa yürüyüşüne çıkan herkesin bildiği gibi doğa, düşüncelerini netleştirmen ve geleceğe dönük hedefler belirlemen için sana kesintisiz alan ve zaman sunar.
Dışarıda olabildiğince çok antrenman yapmaya çalış. Bahçeye çıkmak bile yeterli olacaktır. Ayrıca tempo fark etmeksizin çıkabildiğin kadar çok yürüyüşe çık. Etrafındaki ayrıntılara (örneğin, akan suya, gökyüzündeki bulutlara veya uzun ağaçlara) dikkat etmeye çalış. Bazı araştırmalar, doğa manzaralarının faydalı ve güçlü bir duygu olan hayranlık duygusunu uyandırdığını ve bahsettiğimiz ayrıntıları fark etmenin, doğanın sunduğu faydaların ömrünü uzatabileceğini gösteriyor.
Son Olarak, Hep Yapmak İstediğin Bir Şeyi Yap
Cacioppo, başkalarıyla ilişki ve bağ kurmaktan sorumlu olan bir beyin bölgesinin, (yalnız olsan bile) bir şeye tutku duyduğunda da harekete geçtiğini söylüyor. O yüzden, kendini yalnız hissettiğin günlerde hep ertelediğin bir hobiyi yapmak (örneğin, resim yapmak veya yazı yazmak), hem kendinle hem de ileride başkalarıyla daha derin bir bağ kurmana yardımcı olabilir.
Haftada birkaç kez en az 20 dakikanı bir projeye ayır. Başta can sıkıcı olsa bile vazgeçme. Aktiviteye alıştığın zaman yalnızlık hissi yok olacaktır.. Aynı durum yemek yapmak veya yabancı dil öğrenmek gibi yeni bir beceriyi çalışmaya başladığın zaman için de geçerlidir.
Hata yaptığında kendine kötü davranma (çünkü hata yapmak kaçınılmazdır) ve her başarında (güzel pişmiş bir ekmek veya doğru bir cümle gibi) kendini kutla. Yalnız olmanın bir başka güzel yanı da seni yargılayacak (veya fırından yeni çıkmış ekmeğini yiyecek) kimse olmamasıdır.