Yağmurlu Havalara En Uygun Ayakkabıları Nasıl Bulursun?

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Yağmurlu Havalar İçin En İyi Ayakkabılar Hangileridir?
Yağmur yağdığında dünya durmadığına göre antrenmanının da durması gerekmiyor. Yaptığın spor ne olursa olsun, yağmurlu havalara uygun ayakkabılarla ayaklarını kuru tut.
İster düzenli bir koşucu, ister yürüyüş tutkunu, istersen de açık havada basketbol oynamayı seven biri ol, yağmurlu havalarda ayaklarını kuru ve sıcak tutman gerekir.
Yaşadığın veya antrenman yaptığın yer neresi olursa olsun, yağmurdan kaçış yoktur. Bu yüzden hava şartlarına dayanıklı stillerle hazırlığını doğru yapman çok önemlidir. En önemlisi de, yağmura en uygun ayakkabıya sahip olmak; ayakkabın tutuş kazandıracağı, su tutmayacağı ve neme karşı koruma sunacağı için yaptığın işe odaklanmanı sağlar.
Göstereceğin performans, hava durumlarına ne kadar hazır olduğuna bağlıdır. Islak bir yolda veya sahada kayıp düşersen sakatlanabilir ve sezonu kapatabilirsin. İşte yağmurlu havalarda giyeceğin bir ayakkabıda olması gereken özellikler.
Yağmur İçin Doğru Ayakkabıyı Seçme
1.Antrenmanın İçin Doğru Ayakkabıyı Seç
İklim, arazi ve günlük hava durumu konumuna göre değişir. Ayrıca her sneaker her duruma uygun değildir. Arazide maraton mu koşuyorsun? Pistte koşan bir sprinter misin? Futbolcu musun? İhtiyaçlarına ve tipik koşu rotana göre tasarlanmış koşu ayakkabılarını seç.
Nike Shield koleksiyonunun modelleri gibi ayakkabılar; su tutmaz malzemeleri, gelişmiş tutuşları ve 360 derece yansıtıcılıkları ile hava şartlarına karşı koruma sunar. Geniş burun ve büyük React yastıklama, koşu sırasında destekleyici ve güvenilir bir deneyim sunar. Ayak tarağına ekleyebileceğin hava şartlarına dayanıklı katmanla ayakkabını kişiselleştirdiğinde her şeye hazır olursun.
Bir diğer seçenek ise Nike Air Zoom Pegasus'tur. Hızlı tepki veren React köpük ve ayak tarağındaki Zoom Air birimi yumuşak bir deneyim sunar. Storm-Tread dış taban ise ayağının attığı her adımda yolu kavraması için çıkıntılara ve su kanalına sahiptir.
Arazi Koşusu ve Yürüyüş Ayakkabıları
Doğa yürüyüşüne veya zorlu bir koşuya çıkarken yastıklamalı React orta tabanıyla geçişleri yumuşatan Pegasus Trail gibi bir ayakkabı giymelisin. Bisikletten ilham alan dış taban çıkıntıları, engebeli arazide destek sağlarken GORE-TEX üst kısım, yağışlı havalarda hafif bir koruma kalkanı sunar.
Bir diğer seçenek ise Nike SFB Field'dır. Tepeden tırnağa sağlam ve güçlü malzemelerden üretilen bu model, zorlu koşullar için gerçek bir açık hava botudur. Dayanıklı deri ve kanvas, hava şartlarına dayanıklı ve rahat bir yapı oluşturur. Hafif köpük orta taban ise ayaklarını kayalardan ve ağaç köklerinden korumak için kaya plakasına sahiptir.
Pistte veya arazide yağmur altında kişisel rekorunu kırmayı planlamıyor olsan bile gün içinde hava şartlarından korunmaya ihtiyacın vardır. Hava şartlarına karşı daha iyi koruma sunması için GORE-TEX yapısıyla donatılmış Nike Air Force ile ayaklarını kuru tutabilirsin.
2.Uyum ve Yapıya Öncelik Ver
Sana en uygun ayakkabıyı bulmanın tek bir yolu var: Ayakkabıyı giyip dene. Sonra onlarla yağışlı havada dışarı çık. Doğru uyum ve yapıyı bulmak için ayakkabıyı yağışlı havada denemekten daha iyi bir yol yoktur.
Beğenmezsen iade et. Nike, hangi nedenle olursa olsun 60 gün içinde iade ettiğin ürünleri geri alır. Evet, yağmur dahil her türlü hava koşulunda birkaç yürüyüş, koşu ve doğa yürüyüşü sonrasında bile.
3.Su Tutmaz Ayakkabılar ile Su Geçirmez Ayakkabılar Arasında Bir Seçim Yap
Su tutmaz ayakkabıları mı yoksa su geçirmez ayakkabıları mı seçmelisin? Yanıt, ne kadar korumaya ihtiyacın olduğuna bağlıdır.
Su tutmayan ayakkabılar, suyu dış yüzeyde tutmak için yalıtımlı dikişlerin yanı sıra, sneaker içinde ayakların kuru kalmasına yardımcı olan ince bir su tutmaz malzeme katmanı kullanır. Nike'ın su geçirmez ayakkabıları ise suyun ayakkabıya girmesini önlemek için GORE-TEX teknolojisini kullanır.
Hafif yağmurlu günlerde su tutmaz ayakkabılar, ıslanmaman için yeterli düzeyde koruma sağlar. Yağışların şiddetli ve daha çok olduğu iklimlerde ise yağmurdan etkilenmemek için su geçirmez ayakkabıları seç.
4.Diğer Özellikleri Göz Önünde Bulundur
Yağmurla mücadele etmene yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmış özellikleri seçmelisin. Örneğin, Nike'ın hava şartlarına dayanıklı ayakkabıları aşağıdakiler gibi birçok ikonik yeniliğe sahiptir:
- ACG: Nike All Conditions Gear, her koşulda optimum işlevsellik için şehre uygun kullanım rahatlığını ve modern tasarımı bir araya getirir.
- Free: Nike Free teknolojisi, ayak esnekliğini ve dengesini artırmak için doğal hareketi taklit ederek ayakları güçlendirmeye yardımcı olur.
- React: Nike React köpük, yumuşak ve hafif yapısıyla doğru miktarda tepki kabiliyeti ve dayanıklılık sunar.
- Shield: Nike Shield; su tutmayan malzemeleri, gelişmiş tutuş özelliği ve 360 derece yansıtıcılık ile hava şartlarına karşı koruma sağlar.
- Zoom: Nike Zoom Air teknolojisi, yüksek hızlar ve ani hareketlere çabuk tepki verebilen yastıklama özelliğine sahip, düz ve ince bir Air birimidir.
5.Sevdiğin Bir Tasarım Bul
İşlev her şey değildir. Soğuk, yağmurlu günlerde bile iyi görünmeni ve kendine güvenmeni sağlayacak rahat ayakkabılar seçmelisin. İster sade ister parlak renkleri, ister tek renkli ister çok renkli tasarımları seviyor ol, Nike koşu ayakkabıları stiline uygun renk seçeneklerine sahiptir.
Yağmurlu Havalarda Güvende Olma
Rotanı Tanı
Arazi koşucusu olsan bile yağmurlu günlerin rutinini aksatması gerekmez. Ancak güvenliğini sağlamak için özellikle ayakkabın ve rotan ile ilgili düzenlemeler yapman gerekir.
Yağmur yeri kayganlaştırır ve görüşü azaltır. Özellikle kayalar ve pürüzsüz yüzeyler kayganlaşır ve bu yüzden sakatlanma riskini artırabilir. Dengeni kaybettiğinde seni destekleyecek tutuşa ve ayak bileği desteğine sahip ayakkabıları tercih et.
Ayrıca girişleri kapatılan yerlere girme. Buraları kapatan uzmanlar, güvenliğini düşünür ve doğayı erozyondan korumaya çalışır. Buralarda sel veya önceden tahmin edilemeyen tehlikeler olabilir. Her zaman koştuğun arazi rotası kapatıldıysa aracınla gidip gelirken aşina olduğun bir yol rotasını dene.
Yağmur görüşü azaltır. Bu yüzden kaybolmamak için daha önce koştuğun koşu rotalarında koş. Gök gürültülü fırtınalar, yeni bir yolu denemek için ideal zaman değildir. Diğer koşucular ve arabaların seni görebilmesi için yansıtıcı tasarım öğelerine sahip giysiler ve koşu ayakkabıları giy.
Yağmur İçin Tasarlanmış Koşu Giysileri Giy
Göz önünde bulundurman gereken tek faktör koşu ayakkabıların değildir. Yağışlı havalar için tasarlanmış giysiler giyerek kendini hava şartlarından koru.
Yağmurda koşarken gereğinden fazla giyinmek, çok yapılan bir yanlıştır. Daha çok giysi giymek, seni daha kuru tutmaz. Bunun yerine, yağmura dayanıklı teknolojilerle üretilmiş giysiler giymelisin. Ayrıca yağmur her zaman soğuk havada yağmaz. Bu yüzden hafif, su geçirmez giysiler giyerek terleme riskini en aza indir.
Nike koşu giysileri, hava akışı sağlamak için nefes alabilen kumaşlardan üretilir ve seni kuru tutmak için su ve rüzgar geçirmez teknolojilerle donatılır.
Ayakkabılarının içine, ayaklarını serin ve kuru tutacak çoraplar giy. Dri-FIT teknolojisine sahip Nike çoraplar, ter ve nem tutmayan stratejik olarak yerleştirilmiş filelere sahiptir ve ayaklarının hava almasını sağlar. Bu çorapların ayak kemeri desteği panelleri ile güçlendirilmiş topukları ve burunları, yağışlı havalarda daha fazla destek ve dayanıklılık sunar.
Sık Sorulan Sorular
Yağmurda Koşmak Güvenli midir?
Yağışlı Havada Koştuktan Sonra Ayakkabılarını Nasıl Temizlemelisin?
1. Yumuşak bir bez ve yumuşak temizlik çözeltisi kullanarak kirleri temizle. En iyi çözelti, sıcak su ile az miktarda yumuşak çamaşır deterjanı karışımıdır.
2. Bağcıkları çıkar ve aynı çözeltiyle ayrı olarak temizle.
3. Kuru bir mikrofiber havlu veya yumuşak bezle kurulayıp sabunlu çözeltiyi ve kiri olabildiğince temizle.
4. Oda sıcaklığında kurut.