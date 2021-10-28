Yağmurlu Havalara En Uygun Ayakkabıları Nasıl Bulursun?

İklim, arazi ve günlük hava durumu konumuna göre değişir. Ayrıca her sneaker her duruma uygun değildir. Arazide maraton mu koşuyorsun? Pistte koşan bir sprinter misin? Futbolcu musun? İhtiyaçlarına ve tipik koşu rotana göre tasarlanmış koşu ayakkabılarını seç.

Yol Koşu Ayakkabıları

Nike Shield koleksiyonunun modelleri gibi ayakkabılar; su tutmaz malzemeleri, gelişmiş tutuşları ve 360 derece yansıtıcılıkları ile hava şartlarına karşı koruma sunar. Geniş burun ve büyük React yastıklama, koşu sırasında destekleyici ve güvenilir bir deneyim sunar. Ayak tarağına ekleyebileceğin hava şartlarına dayanıklı katmanla ayakkabını kişiselleştirdiğinde her şeye hazır olursun.

Bir diğer seçenek ise Nike Air Zoom Pegasus'tur. Hızlı tepki veren React köpük ve ayak tarağındaki Zoom Air birimi yumuşak bir deneyim sunar. Storm-Tread dış taban ise ayağının attığı her adımda yolu kavraması için çıkıntılara ve su kanalına sahiptir.

Arazi Koşusu ve Yürüyüş Ayakkabıları

Doğa yürüyüşüne veya zorlu bir koşuya çıkarken yastıklamalı React orta tabanıyla geçişleri yumuşatan Pegasus Trail gibi bir ayakkabı giymelisin. Bisikletten ilham alan dış taban çıkıntıları, engebeli arazide destek sağlarken GORE-TEX üst kısım, yağışlı havalarda hafif bir koruma kalkanı sunar.

Bir diğer seçenek ise Nike SFB Field'dır. Tepeden tırnağa sağlam ve güçlü malzemelerden üretilen bu model, zorlu koşullar için gerçek bir açık hava botudur. Dayanıklı deri ve kanvas, hava şartlarına dayanıklı ve rahat bir yapı oluşturur. Hafif köpük orta taban ise ayaklarını kayalardan ve ağaç köklerinden korumak için kaya plakasına sahiptir.

Spor Giyim Ayakkabıları

Pistte veya arazide yağmur altında kişisel rekorunu kırmayı planlamıyor olsan bile gün içinde hava şartlarından korunmaya ihtiyacın vardır. Hava şartlarına karşı daha iyi koruma sunması için GORE-TEX yapısıyla donatılmış Nike Air Force ile ayaklarını kuru tutabilirsin.