How to Achieve Goals and Inspire Others, According to Shalane Flanagan'a Göre Hedeflere Ulaşma ve Başkalarına İlham Vermenin Yolları

Trained Podcast: Shalane Flanagan ile Hedeflerine Ulaş
Rehberlik
Altı haftada altı maraton koşan anne, yazar ve koç Shalane Flanagan, düşündüğünün aksine bir süper kahraman değil. Bunları nasıl başardığını dinle.
Trained, bütünsel fitness yaklaşımlarını derinlemesine inceleyen bir podcast serisi.
Shalane Flanagan, World Marathon Majors'ın altı ayağının hepsinin yedi haftadan kısa bir süre içinde gerçekleşeceğini öğrendiğinde tarih yazma fırsatını kaçırmak istemedi. İki rekonstrüktif diz ameliyatı ve koşudan uzak kaldığı bir yılın ardından uzun mesafenin efsanesi, kendine ve yeni nesil kadın sporculara, bir şeyi aklına koyduğunda neler olabileceğini göstermek için geri geldi. Trained'in bu bölümünde sunucu Jaclyn Byrer'a katılan Shalane, maratonların maratonuna katılmak için ona ilham veren her şeyi anlatıyor ve bu yarışmaya katılırken (ve bundan keyif alırken) ona yardımcı olan antrenman ve güç toplama planından bahsediyor. Ayrıca sporcu ve yeni anne olarak yolculuğuna, elit koçluk dünyasındaki tek kadın olmanın nasıl bir şey olduğuna ve herkesin kişisel rekoruna nasıl ulaşabileceğine değiniyor.
"İyi insanların arasında olursan ve daha iyi olmalarına yardım edersen doğal olarak sen de gelişirsin, ileriye gidersin ve daha iyisini yaparsın."
Shalane Flanagan
Eski Nike sporcusu ve Bowerman Track Club koşu koçu
Zihin yapısı, hareket, beslenme, güç toplama ve uyku hakkında soruların mı var? Konuk veya konu mu önermek istiyorsun? Jaclyn'e trained@nike.com adresinden e-posta gönder.