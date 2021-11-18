How to Achieve Goals and Inspire Others, According to Shalane Flanagan'a Göre Hedeflere Ulaşma ve Başkalarına İlham Vermenin Yolları

Shalane Flanagan, World Marathon Majors'ın altı ayağının hepsinin yedi haftadan kısa bir süre içinde gerçekleşeceğini öğrendiğinde tarih yazma fırsatını kaçırmak istemedi. İki rekonstrüktif diz ameliyatı ve koşudan uzak kaldığı bir yılın ardından uzun mesafenin efsanesi, kendine ve yeni nesil kadın sporculara, bir şeyi aklına koyduğunda neler olabileceğini göstermek için geri geldi. Trained'in bu bölümünde sunucu Jaclyn Byrer'a katılan Shalane, maratonların maratonuna katılmak için ona ilham veren her şeyi anlatıyor ve bu yarışmaya katılırken (ve bundan keyif alırken) ona yardımcı olan antrenman ve güç toplama planından bahsediyor. Ayrıca sporcu ve yeni anne olarak yolculuğuna, elit koçluk dünyasındaki tek kadın olmanın nasıl bir şey olduğuna ve herkesin kişisel rekoruna nasıl ulaşabileceğine değiniyor.