Üniversite İçin Valiz Hazırlığı: Nike Rehberi

Üniversiteye gitmek önemli bir dönüm noktasıdır ancak tüm hayatını birkaç bavula (ve gerçekten küçük bir yurt dolabına) sığdırmak başlı başına bir başarı gibi gelebilir.

İşin sırrı, sabah 8'deki dersten gece geç saatlerdeki çalışma seansına, arada spor salonunda yapılan antrenmanlara ve arkadaşlarla öğle yemeğine sorunsuz bir şekilde geçiş yapabilecek ekipmanları yanında götürmektir.

Bu rehber, şık giysiler ve ayakkabılar ile gün içinde ihtiyacın olan her şeyi taşıyabileceğin bir sırt çantası gibi yanında götürmeye değer Nike üniversite yurdu temel eşyalarını içerir.