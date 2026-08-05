Üniversite İçin Valiz Hazırlığı: Nike Rehberi
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Taşınma gününden final haftasına kadar yanına almaya değer Nike ekipmanları: giysiler, ayakkabılar ve üniversitenin getireceği her şeye uygun bir çanta.
Üniversiteye gitmek önemli bir dönüm noktasıdır ancak tüm hayatını birkaç bavula (ve gerçekten küçük bir yurt dolabına) sığdırmak başlı başına bir başarı gibi gelebilir.
İşin sırrı, sabah 8'deki dersten gece geç saatlerdeki çalışma seansına, arada spor salonunda yapılan antrenmanlara ve arkadaşlarla öğle yemeğine sorunsuz bir şekilde geçiş yapabilecek ekipmanları yanında götürmektir.
Bu rehber, şık giysiler ve ayakkabılar ile gün içinde ihtiyacın olan her şeyi taşıyabileceğin bir sırt çantası gibi yanında götürmeye değer Nike üniversite yurdu temel eşyalarını içerir.
Hızlı Özet
- Öne çıkan giyim seçenekleri: Nike V Yaka Golf Yeleği, Nike Sportswear Chill Knit Normal Belli Kadın Şortu, Nike Astrograbber, Nike Club Tam Boy Fermuarlı Fleece Erkek Kapüşonlu Üstü, Nike Sportswear Club Erkek Sneaker Eşofman Altı, Nike Club Kısa Kollu Oxford Düğmeli Erkek Üstü ve Nike Sportswear Premium Essentials Erkek Tişörtü
- Öne çıkan ayakkabı seçenekleri: Air Max 90, Tennis Classic CS ve Air Zoom Pegasus
- Üniversite için en iyi çantalar: Heritage Sırt Çantası 2.0, Commute Sırt Çantası, Heritage Tote ve Brasilia Spor Çantası
- Aktif üniversite günlerine uygun performans kumaşları birçok seçenekte yer alıyor.
- Tüm stiller erkek ve kadın bedenlerinde mevcuttur.
Üniversiteye Hangi Giysileri Götürmelisin?
Üniversite için en iyi giyim eşyalarını seçerken dört ana kategoriyi göz önünde bulundurmak önemlidir: dış giyim, üstler, altlar ve spor giyim. Aşağıda, erkekler ve kadınlar için aşağıdaki temel ürünleri ayrıntılı olarak açıklıyoruz.
Kadınlar için:
- Nike V Yakalı Kadın Golf Yeleği
Yelekler, başka giysilerle birlikte giymek için harika bir seçenek oldukları için her gardırop için ideal bir stildir. Sabahın erken saatlerinde bir derse yetişmek için acele ederken, bu yeleği sade beyaz bir tişörtün üzerine giydiğinde, "yataktan yeni çıkmış" görünümün daha özenle tasarlanmış bir estetiğe dönüşür.
Ayrıca, ders salonları ve yurt odalarının çok cereyanlı olduğu herkesçe bilinir. Ancak kalın bir kapüşonlu giymek, dışarı adımını attığın anda aşırı ısınmana neden olabilir. Bu yelek, içeride veya dışarıdaki sıcaklık ne olursa olsun rahat etmeni sağlayacak.
- Nike Sportswear Chill Knit Normal Belli Kadın Şortu
Basketboldan ilham alan bu örgü şort, yukarıdaki örgü yelekle birlikte kullanıldığında kusursuz bir kombin oluşturur. Rahat ve şık mı? Daha fazla ne istenir ki? Açık örgü file tasarımı ve rahat fitilli bel bandı ile spor salonu ve dersler arasındaki yürüyüşlerin için vazgeçilmez atletik şortun olacak.
- Nike Astrograbber Kadın
Bu, klasik atletizm ile modern sokak giyimi arasındaki boşluğu dolduran zarif, düşük profilli bir spor ayakkabıdır. Siyah, yeşil, mavi, kırmızı ve pembe gibi birden fazla renk seçeneğiyle herkes için bir seçenek vardır.
Dersler, ders çalışma seansları, cross training antrenmanları, gece geç saatlerde buluşmalar ve daha fazlası için bol kesimli kot pantolon veya athleisure kıyafetlerle birlikte giyebilirsin. Ayakkabı, eşit derecede şık üç kumaş seçeneğiyle sunuluyor: kumaş, deri ve süet.
Erkekler için:
- Nike Club Tam Boy Fermuarlı Fleece Erkek Kapüşonlu Üstü
Soğuk ders salonları ve gece geç saatlere kadar süren çalışma seansları için vazgeçilmez bir katman olan bu fleece kapüşonlu üst, rahatlık ve stilin mükemmel bir karışımıdır ve uzun yıllar dayanacaktır. Gerçekten de ucuz kapüşonlular genellikle birkaç yıkama ve kullanımdan sonra yıpranmış ve bol görünür. Ancak bu kapüşonlu üstün kumaşı şeklini korur ve tüm gece çalışmış olsan bile derste şık görünmeni sağlar.
- Nike Sportswear Club Erkek Sneaker Eşofman Altı
Bu pantolon, ağır fleece yerine dayanıklı, premium orta ağırlıktaki pamuklu kanvas kullanarak klasik eşofman altlarına şık bir alternatif sunar. Stil, bol, kısaltılmış kesimiyle gardırobundaki hemen her giysiyle mükemmel uyum sağlar. Esnek elastik bel bandı rahatlığı artırır.
- Nike Club Kısa Kollu Oxford Düğmeli Erkek Üstü
Bu düğmeli gömlek, gardırobunun en üst düzey "yükseltme" parçasıdır. Sevdiğin rahatlık ve atletik tarzdan ödün vermeden gündelik tişörtlerini şık, profesyonel bir görünümle değiştirmeni sağlar. Bir sınıf sunumu veya iş fuarı gibi bir ortama hakim olman veya güçlü bir ilk izlenim bırakman gerektiğinde bu gömleği giyebilirsin. Ayrıca arkadaşlarınla dışarı çıkmak için de harika bir seçenek.
- Nike Sportswear Premium Essentials Erkek Tişörtü
Bu tişört, gardırobunun en önemli temel parçasıdır. Sıradan hafif bir atlet değil. Yapılı ama yumuşak olan sağlam pamuklu kumaştan üretilmiştir. Kot pantolon, kargo pantolon veya eşofman altıyla tek başına giymek ya da overshirt veya ceketlerin altına katman olarak giymek için idealdir.
En iyi yanı ne mi? Bu tişört, yaklaşık %75 oranında organik pamuk fiberinden üretilmiştir.
Üniversite İçin Hangi Ayakkabıları Götürmelisin?
İşte üniversite öğrencileri için derse veya spor salonuna gitmek, kampüste dolaşmak ve arkadaşlarla dışarı çıkmak gibi her şeye uygun en iyi ayakkabıların bir dökümü.
- Nike Air Max 90
Nike Air Max 90, klasik ama aynı zamanda eşofman altından daha şık bir kıyafete kadar her şeyle uyum sağlayacak kadar çok yönlü, sağlam bir günlük sneaker'dır. Destek sağlamayan düz, kanvas sneaker'ların aksine Air Max 90 daha sağlam bir yapı ve daha fazla yastıklama sunar. Bu ayakkabıları erkek ve kadın stillerinde ve gri, siyah, beyaz ve pembe gibi renk gruplarında satın alabilirsin.
- Nike Tennis Classic
Bu low-top spor ayakkabılar, kampüs hayatı ve şık-gündelik geceler için en iyi minimalist seçim olarak hizmet veren sade ve şık bir estetiği bünyesinde barındırıyor. Kampüste yürümek için rahat ama aynı zamanda modaya uygun bir ayakkabı gerekir. Tennis Classic, en basit tişört ve kot pantolonu bile güzelleştiren bir ayakkabıyla dersler arasında koşuşturmanı ve şehirde gezinmeni sağlar. Beyaz, pembe ve yeşil dahil olmak üzere erkek ve kadın stillerinde ve renk gruplarında satın alabilirsin.
- Nike Pegasus 42
Nike Pegasus 42, yoğun bir öğrencinin aktif yaşam tarzına mükemmel uyum sağlayan performans spor ayakkabısı olarak güvenilir ve güçlüdür. Üniversite hayatı çok yönlülük gerektirir ve Pegasus 42, spor salonundaki kuvvet antrenmanından kampüs çevresinde koşuya ve kampüsün diğer ucundaki sınıfa yürümeye kadar her aktivitede giyilebilir. Bu ayakkabıları erkek ve kadın stillerinde, pembe, yeşil, beyaz, mavi ve siyah gibi renk gruplarında satın alabilirsin.
Üniversiteye Hangi Çantayı Götürmelisin?
Üniversite öğrencileri için en iyi sırt çantasının hangisi olduğu, içine ne koymaları gerektiğine bağlıdır. Bütün gün kampüste kalıyorlar ve dizüstü bilgisayarlarını, birden fazla ders kitabını, atıştırmalıklarını ve spor salonuna giderken yedek giysilerini taşımaları mı gerekiyor? Yoksa sadece dizüstü bilgisayarları ve birkaç kişisel eşyaları için alana mı ihtiyaçları var? İşte çanta seçerken tam olarak nelere dikkat etmen gerektiği.
- Nike Heritage Sırt Çantası 2.0
Bu 23 litrelik sırt çantası, sabahki ilk dersinden gece geç saatlerdeki çalışma gruplarına kadar eşyalarını güvende tutmak için tasarlanmış, çok amaçlı kusursuz bir üniversite çantasıdır. Üniversite için en iyi dizüstü bilgisayar sırt çantalarından biridir. 15 inçe kadar olan dizüstü bilgisayarları koyabileceğin dizüstü bilgisayar bölmesi, bilgisayarını diğer ekipmanlarından ayrı tutarak çarpmalara ve çizilmelere karşı korur.
Bu sırt çantasında dizüstü bilgisayar bölmesinin yanı sıra geniş bir ana bölme, iki fermuarlı aksesuar cebi, bir yan cep ve matara için elastik file bölme bulunur. Son olarak sırt çantası, kalın ders kitaplarının ağırlığını eşit bir şekilde dağıtarak dersler arasında acısız bir yürüyüş sağlayan dolgulu, ayarlanabilir omuz askılarına sahiptir.
- Nike Commute Sırt Çantası
Bu 25 litrelik sırt çantası, okula gidip gelirken uzun mesafe kat eden veya gün boyu ağır eşyalar taşımak zorunda olan öğrenciler için en iyisidir. Bu seçenekte ayrıca 15 inçe kadar olan dizüstü bilgisayarları koyabileceğin ayrı bir dizüstü bilgisayar bölmesi de bulunur. Diğer bölmeler şunları içerir:
- Telefonun, güneş gözlüğün veya kulaklıkların gibi eşyaları ayrı olarak saklamak için en üstte fermuarlı bir cep - Şarj cihazları, hesap makineleri ve kalemler için önde fermuarlı bir cep
- Yan tarafta, mataranı koymak için fermuarı açılan ve matarayı çıkardığında zarif bir profil sağlamak için fermuarı kapatılarak düzleştirilen genişletilebilir bir cep
Bu sırt çantasının belki de en benzersiz kısmı, toplu taşıma kartlarını, anahtarları veya kredi kartlarını çantanın ana gövdesini karıştırmadan erişilebilir bir yerde tutabileceğin küçük, çıkarılabilir bir kılıftır.
- Nike Heritage Tote Çanta
Renkli görselleriyle bu tote çanta, kampüs günlük çantası ile hafta sonu sokak çantası arasındaki boşluğu doldurur. 22 litrelik ana bölmesi tüm eşyalarını saklayabileceğin bir alan sunar ve tüm küçük teknolojik cihazlarını düzenli tutman için bir cep içerir. Ayrıca çantanın anahtar halkasını kullanırsan anahtarlarını asla kaybetmezsin. Son olarak, bu tote çanta geri dönüştürülmüş polyesterden üretilmiştir, bu nedenle kampüsün her yerinde kullanırken için rahat edebilir.
- Nike Brasilia Spor Çantası
Bu 40 litrelik spor çantası günlük sırt çantası olmasa da ağır antrenman ekipmanların, hafta sonu kaçamakların ve anlık yolculukların için idealdir.
Antrenman için kullanıyorsan hava alan yan bölmesi, ayakkabılarını veya nemli, terli eşyalarını temiz giysilerinden ayrı tutmak için kullanışlıdır. Hafta sonu gezisine mi çıkıyorsun? Birkaç büyük boy kazak, bir tuvalet çantası ve ekstra bir çift ayakkabıyı kolayca koyabilirsin. Her iki durumda da file yan cep, mataranızı saklamak için kullanışlıdır.
Bu spor çantası dayanıklı malzemeden üretilmiştir, bu nedenle çantanın ve içindeki eşyaların zarar göreceğinden endişe etmeden spor salonu dolabına veya yere atabilirsin.
Eksiksiz Nike Üniversite Bavul Listesi
- Giyim: Nike V Yaka Golf Yeleği, Nike Sportswear Chill Knit Normal Belli Kadın Şortu, Nike Astrograbber, Nike Club Tam Boy Fermuarlı Fleece Erkek Kapüşonlu Üstü, Nike Sportswear Club Erkek Sneaker Eşofman Altı, Nike Club Kısa Kollu Oxford Düğmeli Erkek Üstü, Nike Sportswear Premium Essentials Erkek Tişörtü
- Ayakkabılar: Air Max 90, Tennis Classic, Air Zoom Pegasus
- Çantalar: Heritage Sırt Çantası 2.0, Commute Sırt Çantası, Heritage Tote, Brasilia Spor Çantası
SSS
Üniversite için yanımda ne getirmeliyim?
Üniversite için neleri yanına alacağın, ne kadar uzağa gittiğin, yurt odanın nasıl olduğu ve hangi dersleri alacağın gibi faktörlere bağlıdır. Ancak kampüs içindeki ve dışındaki günlük yaşam için giysiler, ayakkabılar ve çantalar gibi temel eşyalara ihtiyacın olacak.
Üniversiteye hangi Nike kıyafetlerini götürmeye değer?
Üniversite gardırobunun temel unsurları arasında giysiler (dış giyim, üstler, altlar ve spor giyim gibi) ve ayakkabılar (spor salonu ve günlük kullanım için) yer alır. Her kıyafetle giyebileceğin tişört gibi iç katmanlar, rahat ama şık pantolonlar ve seni sıcak tutacak yelek ve sweatshirt gibi dış katmanlar almak isteyeceksin.
Üniversite öğrencileri için en iyi Nike sırt çantası hangisidir?
Üniversite öğrencileri için en iyi çantanın hangisi olduğu, ne kadar eşya taşımaya ihtiyaç duyduklarına bağlıdır. Sadece dizüstü bilgisayarını, birkaç ders kitabını ve bazı kişisel eşyalarını taşımak için standart bir sırt çantası arıyorsan Nike Heritage Sırt Çantası 2.0 sağlam bir seçenektir. Daha büyük bir çantaya ihtiyacın varsa Nike Commute Sırt Çantası harika bir seçim. Ancak kampüste sadece birkaç saat kalacaksan daha küçük olan Nike Heritage Tote Çantayı düşünebilirsin.
Üniversite için en iyi Nike sneaker'lar hangileridir?
Üniversite için en iyi sneaker'lardan birkaçı Air Max 90, Tennis Classic ve Air Zoom Pegasus'tur. İlk iki seçenek, her giysiyle birlikte giyebileceğin şık ve rahat sneaker'lardır. Son seçenek ise koşu, ağırlık kaldırma ve daha fazlası için ideal olan bir spor salonu ayakkabısıdır.
Üniversitede spor salonu için en iyi Nike çantası hangisidir?
Brasilia Spor Çantası, spor salonu için harika bir seçenektir. Bu 40 litrelik çantaya tüm antrenman ekipmanlarını ve yedek giysilerini sığdırabilirsin. Ayrıca, antrenmandan sonra terli şortlarını ve tişörtlerini diğer her şeyden ayırmak için havalandırmalı bir yan bölmeye sahiptir. Mataranı saklamak için file yan cep mevcut.
Hem ders hem de spor salonu için hangi Nike kıyafetleri uygun?
Aşağıdaki seçenekler hem ders hem de spor salonu için uygundur. Yukarıda bunlar hakkında daha fazla bilgi edinebilirsin!
- Nike Sportswear Chill Knit Normal Belli Kadın Şortu
- Nike Club Tam Boy Fermuarlı Fleece Erkek Kapüşonlu Üstü
- Nike Sportswear Club Erkek Sneaker Eşofman Altı
- Nike Sportswear Premium Essentials Erkek Tişörtü
- Nike Pegasus 42