Zihniyet

Podcast: Seni Motive Eden Nedeni Bulma

Sunucu: Ryan Flaherty, Konuk: Yazar ve motivasyon konuşmacısı Simon Sinek.

Mükemmellik doğuştan gelmez, antrenman yaparak kazanılır. Bu fikirden yola çıkan Nike'ın "Trained" podcast serisi, daha iyi bir trainer ve sporcu olmana yardımcı olmak için bütünsel fitness dünyasındaki yenilikleri mercek altına alıyor. Antrenman dünyasındaki uzmanlarla sektördeki en son yenilikleri, yaklaşımları ve trendleri keşfetmek için dinle.

Seni motive eden "nedeni" veya inancı bulmak, mükemmelliğe ulaşmanın ilk adımıdır. Yazar, etnograf ve organizasyon danışmanı olan optimist Simon Sinek bunu çok iyi biliyor. Araştırmasını, kitaplarını ve kariyerini insanların "nedenlerini" bulup uzun vadeli hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmaya adamış. Simon bize "nedenlerini" bulup bunlara sadık kalma hakkında ipuçları veriyor, stresin altından en iyi nasıl kalkabileceğimizi açıklıyor ve sonuç yerine sürece odaklanarak kendine sürekli olarak nasıl gelişim alanı tanıyabileceğini anlatıyor.

"Bence kendimizi ne yaptığımıza değil, kim olduğumuza odaklanarak tanımlamalıyız. Çünkü hayatımızın sonuna kadar kendimizi geliştirmek için çalışmaya devam edebiliriz."

Simon Sinek

Trained Podcast: Simon Sinek

Nike Training Club'a Katıl

TRAINED, Nike Training Club tarafından hazırlanmaktadır. Kendini motive hissediyor musun? Hemen NTC'yi indir.

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Trained Podcast: Simon Sinek

Nike Training Club'a Katıl

TRAINED, Nike Training Club tarafından hazırlanmaktadır. Kendini motive hissediyor musun? Hemen NTC'yi indir.

İndir

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