Trained Podcast: Simon Sinek

Mükemmellik doğuştan gelmez, antrenman yaparak kazanılır. Bu fikirden yola çıkan Nike'ın "Trained" podcast serisi, daha iyi bir trainer ve sporcu olmana yardımcı olmak için bütünsel fitness dünyasındaki yenilikleri mercek altına alıyor. Antrenman dünyasındaki uzmanlarla sektördeki en son yenilikleri, yaklaşımları ve trendleri keşfetmek için dinle.



Seni motive eden "nedeni" veya inancı bulmak, mükemmelliğe ulaşmanın ilk adımıdır. Yazar, etnograf ve organizasyon danışmanı olan optimist Simon Sinek bunu çok iyi biliyor. Araştırmasını, kitaplarını ve kariyerini insanların "nedenlerini" bulup uzun vadeli hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmaya adamış. Simon bize "nedenlerini" bulup bunlara sadık kalma hakkında ipuçları veriyor, stresin altından en iyi nasıl kalkabileceğimizi açıklıyor ve sonuç yerine sürece odaklanarak kendine sürekli olarak nasıl gelişim alanı tanıyabileceğini anlatıyor.