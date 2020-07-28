Rehberlik ve Beslenme

Podcast: Şampiyon Gibi Beslenmek, Antrenman Yapmak ve Düşünmek İçin Yapman Gerekenler

Sunucu: Ryan Flaherty, Konuk: "Dünyanın En Fit Adamı" Mat Fraser.

Mükemmellik doğuştan gelmez, antrenman yaparak kazanılır. Bu fikirden yola çıkan Nike'ın "Trained" podcast serisi, daha iyi bir trainer ve sporcu olmana yardımcı olmak için bütünsel fitness dünyasındaki yenilikleri mercek altına alıyor. Antrenman dünyasındaki uzmanlardan sektördeki en son yenilikleri, yaklaşımları ve trendleri öğrenmek için dinle.

Mat Fraser dört yıldır "Dünyanın En Fit Adamı" unvanını kimselere bırakmıyor. Mat bu bölümde kazanma baskısını spor tutkusuyla nasıl dengelemeye çalıştığını ve en gurur duyduğu başarılardan bazılarının neden yarışmaların parlak ışıklarından uzakta; antrenman sırasında, güç toplama günlerinde, hatta Nike Footwear Lab'de olduğunu anlatıyor. Olimpiyatlara katılmak isteyen bir halterciden dünya şampiyonu olan bir sporcuya dönüşmek için ne gerektiğini ve başarısızlıklarının başarısına nasıl ayrılmaz bir şekilde bağlı olduğunu öğren.

Trained Podcast: Mat Fraser

"Kendime bir hedef belirlersem o hedefe ulaşıncaya kadar durmam."

Mat Fraser

Trained Podcast: Mat Fraser

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Trained Podcast: Mat Fraser

Nike Training Club'a Katıl

TRAINED, Nike Training Club tarafından hazırlanmaktadır. Kendini motive hissediyor musun? Hemen NTC'yi indir.

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