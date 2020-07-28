Trained Podcast: LeBron James

Mükemmellik doğuştan gelmez, antrenman yaparak ulaşılır. Bu fikirden yola çıkan Nike'ın "Trained" podcast serisi, daha iyi bir trainer ve sporcu olmana yardımcı olmak için bütünsel fitness dünyasındaki yenilikleri mercek altına alıyor. Antrenman dünyasındaki uzmanlarla sektördeki en son yenilikleri, yaklaşımları ve trendleri keşfetmek için dinle.



Bu bölümde LeBron ve trainer'ı Mike Mancias, antrenman rutinlerini şekillendiren yaklaşımı ayrıntılarıyla açıklıyor: LeBron'un uykusunu nasıl optimize ettiklerini, kontrast hidroterapi aracılığıyla güç toplama yaklaşımlarını ve meditasyonu LeBron'un programına nasıl dahil ettiklerini anlatacaklar. Çünkü LeBron ve Mike için antrenman sadece spor salonunda yapılan bir şey değil. Bir yaşam stili. Bu nedenle düzgün şekilde planlanması gerekiyor.