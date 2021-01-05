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      Trained Podcast'i: Jonah Kest'in Esnek Yoga Yaklaşımını Keşfet

      Dünyayı dolaşan eğitmen, pratik ve erişilebilir stiliyle ünlü aile geleneğini yeniden tanımlayıp yaşatıyor.

      Trained Podcast: Jonah Kest ile Yoga, Spor ve Aile Üzerine

      Nike Master Trainer'ı ve yoga eğitmeni Jonah Kest'in Amerikan yoga hanedanından geldiğini söylemek yanlış olmaz. Babası ve amcası, yoga geleneğinin modern çağ için baştan şekillendirilmesine yardımcı oldu. Ancak çoğumuz gibi o da gençken basketbol oynamayı tercih etti. "Trained" serisinin bu bölümünde sunucu Ryan Flaherty'nin konuğu olan Jonah, mata nasıl geri döndüğünü ve sahip olduğu spor sevgisinin herkesin yapabileceği bir yoga stili oluşturmasına nasıl yardımcı olduğunu anlatıyor. Ayrıca neden istikrarı yoğunluğun önünde tutmamız gerektiğini ve bu yoga zihin yapısının günlük hayatımızda bizi nasıl destekleyebileceğini paylaşıyor.

      Şimdi Dinle

      Zihin yapısı, hareket, beslenme, güç toplama veya uyku hakkında sorun mu var? Konuk veya konu önermek mi istiyorsun? Flaherty'e trained@nike.com adresinden e-posta gönder.

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