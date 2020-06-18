Ton Balıklı Makarna

Hazırlayan: Nike Training
Bu lezzetli makarna 30 dakikada hazır olur. 4 kişiliktir.
Yeni bir makarna yemeği arıyorsan sana vereceğimiz bu tarifi dene. Bu kolay tarif 30 dakikada hazır olur. Üstelik malzemelerin hepsi evlerde yaygın olarak bulunan malzemelerdir. Afiyet olsun!
Yağsız protein ve karbonhidrat içeren bu tarif, antrenmandan önce veya sonra yenen öğünler için idealdir. Ayrıca peskateryandır ve ne süt ürünü ne de kuru yemiş içerir.
Malzemeler
280 g Suda Ton Balığı Konservesi
1 Küçük Kırmızı Soğan
17 g Kapari
67 g Zeytin
30 mL Zeytinyağı
65 g Ispanak
28 g rendelenmiş Parmesan peyniri
400 mL Kullanıma hazır domates sosu
300 g Makarna
28 g Taze Fesleğen
Hazırlanışı
Bir Porsiyonun Besin Bilgileri
569 Kalori
70 g Karbonhidrat
34 g Protein
16 g Yağ