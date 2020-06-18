Beslenme

Domatesli Ton Balıklı Makarna

Hazırlayan: Nike Training

Ton Balıklı Makarna

Bu lezzetli makarna 30 dakikada hazır olur. 4 kişiliktir.

Yeni bir makarna yemeği arıyorsan sana vereceğimiz bu tarifi dene. Bu kolay tarif 30 dakikada hazır olur. Üstelik malzemelerin hepsi evlerde yaygın olarak bulunan malzemelerdir. Afiyet olsun!

Yağsız protein ve karbonhidrat içeren bu tarif, antrenmandan önce veya sonra yenen öğünler için idealdir. Ayrıca peskateryandır ve ne süt ürünü ne de kuru yemiş içerir.

Malzemeler

280 g Suda Ton Balığı Konservesi
1 Küçük Kırmızı Soğan
17 g Kapari
67 g Zeytin
30 mL Zeytinyağı
65 g Ispanak
28 g rendelenmiş Parmesan peyniri
400 mL Kullanıma hazır domates sosu
300 g Makarna
28 g Taze Fesleğen

Hazırlanışı

  1. Ton balığının suyunu süz.
  2. Kırmızı soğanı doğra, bir tavaya zeytinyağını koy ve soğanı orta-yüksek ateşte sotele.
  3. Kapari, ton balığı, zeytin ve domates sosunu ekle ve kısık ateşte 5 dakika pişir.
  4. Makarnayı paketteki talimatlara göre pişir ve suyunu süz.
  5. Makarnayı bir kaseye koyup ıspanağı ve ton balıklı domates sosunu ekle, üzerine parmesanı ve fesleğeni ekle ve servis et.

Bir Porsiyonun Besin Bilgileri

569 Kalori
70 g Karbonhidrat
34 g Protein
16 g Yağ

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Ton Balıklı Makarna

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Ton Balıklı Makarna

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