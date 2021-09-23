Chloe Kim ile Talking Trash
İklim Değişikliği ve Sporun Geleceği
Olimpiyat altın madalyası sahibi snowboardcu Chloe Kim ile iklim uzmanı Dr. Ayana Elizabeth Johnson, iklim değişikliğinin sporun geleceğine etkileri ve gezegeni korumak için neler yapabileceğimiz üzerine konuşuyor.
Harekete Geç.
Değişiklik yapmak için gereken güce sahibiz. İşte planları harekete dönüştüren bazı kaynaklar ve gençlerin öncülük ettiği kuruluşlar.
İklim Değişikliği ve Spor
Dr. Ayana Elizabeth Johnson
Olimpik snowboardcu Chloe Kim ile bir araya gelerek kara olan ortak sevgimizden, küresel ısınmanın sevdiğimiz yerler ve aktiviteler üzerindeki etkisine dair ortak kaygımızdan ve bunun hakkında ne yapabileceğimizden konuştuk.
İşte iklim değişikliğini spor açısından incelediğimiz konuşmamızdan önemli noktalar:
İklim değişikliği, kar yağışı ve sıcaklıklar üzerinde büyük bir etkiye sahip. Dolayısıyla kış sporları da bundan etkileniyor.
Kar sezonu gittikçe kısalıyor ve düzensizleşiyor. Kar yağışı azalırken büyük fırtınalar daha sık gözlemleniyor. ABD'nin batısında kar örtüsünde, geçtiğimiz yüzyılda %30 oranında bir düşüş tespit edildi. Kar yağışındaki bu değişiklikler yalnızca sporu değil, birçok yerde kışın yağan karların erimesiyle elde edilen içme suyu kaynaklarımızı da etkiliyor.
İklim kriziyle mücadele etmeye başlamazsak sporu kötü bir gelecek bekliyor.
Maratonlardan ufak lig oyunlarına sporculara sunulan fırsatlar gitgide azalacak. 30 yıl içinde, kış sporlarının yapılabileceği kadar soğuk olan yerler kalmamaya başlayacak. Elit sporcular seyahat ederek taze kar veya klimalı spor salonu arayışına çıkabilir ancak açık havada oynamak daha da ayrıcalıklı bir hal alacak.
Değişen iklim, sporcuların performansını etkiliyor.
Aşırı sıcaklık, vücudun ısı düzenlemesini bozuyor. Günümüzde spor yapmak bir yana insan vücudunun dışarı çıkma kabiliyetinin de önüne geçen sıcaklıklarla karşılaşıyoruz. Kar yağışının az olduğu durumlarda sakatlık riski artıyor. İklim değişikliğinin artırdığı orman yangınları sebebiyle oluşan hava kirliliği, hava kalitesini düşürerek solunum sistemlerimiz açısından tehlikeli bir durum oluşturuyor.
NE YAPABİLİRİZ?
Hep birlikte sesimizi yükseltebiliriz.
Hiçbir insan bunu tek başına çözemez. Bu nedenle hep birlikte sesimizi yükselterek gücümüzü ortaya çıkarmalıyız. Önemli bilgileri paylaşmak için platformunu kullan. İhtiyaç duyduğumuz büyük değişiklikler için mücadele veren bir gruba katıl. İklim Haftası ve Birleşmiş Milletler'in COP26 (büyük bir iklim zirvesi) programını takip et. İklim değişikliğiyle mücadele konusunda vermiş oldukları taahhütleri daha kapsamlı ve hızlı bir şekilde yerine getirmeleri için kuruluşlar ve resmi kurumları teşvik et.
Korkumuzu ve endişemizi eyleme dönüştürebiliriz.
Çözümün parçası olmak için ne kadar çabalarsan o kadar iyi hissedersin. Aslında ihtiyaç duyduğumuz çözümlerin birçoğuna sahibiz. Tüm bilimsel ayrıntıları ve teknik terimleri bilmene gerek yok. Çözümlerin gerçekleştirilmesi için çaba göstermeye odaklanman yeterli. Bunun için sesini duyurabilir, oy kullanabilir, bağış yapabilir, insanları bilgilendirebilir ve becerilerinden faydalanabilirsin.
Bazı kaynaklar:
Buradan istikrarlı bir iklim ve spor arasındaki bağlantılar hakkında birçok faydalı bilgiye ulaşabilirsin.
Daha fazla ipucu için Billie Eilish ile iklim çözümlerini hızlandırmak adına bireysel olarak neler yapabileceğin hakkında konuştuğumuz Talking Trash serisinin ilk bölümüne göz at. Sana ihtiyacımız var.
Dr. Ayana Elizabeth Johnson Brooklyn'li bir deniz biyoloğu, politika uzmanı ve yazar olmanın yanı sıra sivil toplum kuruluşu Urban Ocean Lab'in eş kurucusu, iklim girişimi The All We Can Save Project'in eş kurucusu ve How to Save a Planet adlı podcast'in eş sunucusudur. @ayanaeliza adresinden onu takip edebilirsin.
İklim Değişikliğiyle Mücadele Etmek İçin 4 İpucu
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