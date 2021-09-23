Chloe Kim ile Talking Trash

İklim Değişikliği ve Sporun Geleceği

Olimpiyat altın madalyası sahibi snowboardcu Chloe Kim ile iklim uzmanı Dr. Ayana Elizabeth Johnson, iklim değişikliğinin sporun geleceğine etkileri ve gezegeni korumak için neler yapabileceğimiz üzerine konuşuyor.

Son güncellenme tarihi: September 23, 2021
Chloe Kim ile Talking Trash
Chloe Kim ile Talking Trash

Harekete Geç.

Değişiklik yapmak için gereken güce sahibiz. İşte planları harekete dönüştüren bazı kaynaklar ve gençlerin öncülük ettiği kuruluşlar.

  • Chloe Kim ile Talking Trash

    YOUTHTOPIA

    YOUTHTOPIA, uzun ömürlü bir değişim ortaya çıkarmak için gereken eğitimi ve becerileri sağlama hedefiyle gençleri bir araya getiren bir topluluk platformu.

    Daha fazla bilgi.
  • Chloe Kim ile Talking Trash

    OneMillionOfUs

    OneMillionOfUs, oy kullanacak yeni nesli seslerinin gücünü kullanmaya teşvik eden, gençlerin öncülük ettiği bir kuruluş.

    Daha fazla bilgi.
  • Chloe Kim ile Talking Trash

    Bireysel Eylem Çağrısı

    Birleşmiş Milletler'in bireysel eylem çağrısı olan ActNow Kampanyasıyla kendi yaşamına entegre edebileceğin sürdürülebilir davranışlar hakkında daha fazla bilgi edin.

    Daha fazla bilgi.
  • Chloe Kim ile Talking Trash

    How to Save a Planet

    Dr. Ayana Elizabeth Johnson ve Alex Blumberg'in sunuculuğuyla iklim değişikliğine çözüm getirme konulu podcast hakkında daha fazla bilgi edin.

    Daha fazla bilgi.
  • Chloe Kim ile Talking Trash

    All We Can Save

    Daha sürdürülebilir bir gelecek için mücadele veren kadınlar tarafından kaleme alınıp Dr. Ayana Elizabeth Johnson ve Katharine Wilkinson tarafından düzenlenen eğitici eserler koleksiyonu.

    Daha fazla bilgi.
Chloe Kim ile Talking Trash

İklim Değişikliği ve Spor

Dr. Ayana Elizabeth Johnson

Olimpik snowboardcu Chloe Kim ile bir araya gelerek kara olan ortak sevgimizden, küresel ısınmanın sevdiğimiz yerler ve aktiviteler üzerindeki etkisine dair ortak kaygımızdan ve bunun hakkında ne yapabileceğimizden konuştuk.

İşte iklim değişikliğini spor açısından incelediğimiz konuşmamızdan önemli noktalar:

İklim değişikliği, kar yağışı ve sıcaklıklar üzerinde büyük bir etkiye sahip. Dolayısıyla kış sporları da bundan etkileniyor.

Kar sezonu gittikçe kısalıyor ve düzensizleşiyor. Kar yağışı azalırken büyük fırtınalar daha sık gözlemleniyor. ABD'nin batısında kar örtüsünde, geçtiğimiz yüzyılda %30 oranında bir düşüş tespit edildi. Kar yağışındaki bu değişiklikler yalnızca sporu değil, birçok yerde kışın yağan karların erimesiyle elde edilen içme suyu kaynaklarımızı da etkiliyor.

İklim kriziyle mücadele etmeye başlamazsak sporu kötü bir gelecek bekliyor.

Maratonlardan ufak lig oyunlarına sporculara sunulan fırsatlar gitgide azalacak. 30 yıl içinde, kış sporlarının yapılabileceği kadar soğuk olan yerler kalmamaya başlayacak. Elit sporcular seyahat ederek taze kar veya klimalı spor salonu arayışına çıkabilir ancak açık havada oynamak daha da ayrıcalıklı bir hal alacak.

Chloe Kim ile Talking Trash
Chloe Kim ile Talking Trash

"İklim krizi, hem yaptığım sporu hem de dünyanın dört bir yanındaki sporcuları etkiliyor. Gerçek kar bir lüks haline geldi. Seslerimizi kullanmalı ve birlikte çalışarak değişime öncülük etmeliyiz."

Chloe Kim
Snowboardcu ve Olimpiyat Altın Madalyası Sahibi

Değişen iklim, sporcuların performansını etkiliyor.

Aşırı sıcaklık, vücudun ısı düzenlemesini bozuyor. Günümüzde spor yapmak bir yana insan vücudunun dışarı çıkma kabiliyetinin de önüne geçen sıcaklıklarla karşılaşıyoruz. Kar yağışının az olduğu durumlarda sakatlık riski artıyor. İklim değişikliğinin artırdığı orman yangınları sebebiyle oluşan hava kirliliği, hava kalitesini düşürerek solunum sistemlerimiz açısından tehlikeli bir durum oluşturuyor.

NE YAPABİLİRİZ?

Hep birlikte sesimizi yükseltebiliriz.

Hiçbir insan bunu tek başına çözemez. Bu nedenle hep birlikte sesimizi yükselterek gücümüzü ortaya çıkarmalıyız. Önemli bilgileri paylaşmak için platformunu kullan. İhtiyaç duyduğumuz büyük değişiklikler için mücadele veren bir gruba katıl. İklim Haftası ve Birleşmiş Milletler'in COP26 (büyük bir iklim zirvesi) programını takip et. İklim değişikliğiyle mücadele konusunda vermiş oldukları taahhütleri daha kapsamlı ve hızlı bir şekilde yerine getirmeleri için kuruluşlar ve resmi kurumları teşvik et.

Korkumuzu ve endişemizi eyleme dönüştürebiliriz.

Çözümün parçası olmak için ne kadar çabalarsan o kadar iyi hissedersin. Aslında ihtiyaç duyduğumuz çözümlerin birçoğuna sahibiz. Tüm bilimsel ayrıntıları ve teknik terimleri bilmene gerek yok. Çözümlerin gerçekleştirilmesi için çaba göstermeye odaklanman yeterli. Bunun için sesini duyurabilir, oy kullanabilir, bağış yapabilir, insanları bilgilendirebilir ve becerilerinden faydalanabilirsin.

Bazı kaynaklar:

Buradan istikrarlı bir iklim ve spor arasındaki bağlantılar hakkında birçok faydalı bilgiye ulaşabilirsin.

Daha fazla ipucu için Billie Eilish ile iklim çözümlerini hızlandırmak adına bireysel olarak neler yapabileceğin hakkında konuştuğumuz Talking Trash serisinin ilk bölümüne göz at. Sana ihtiyacımız var.

Chloe Kim ile Talking Trash
Chloe Kim ile Talking Trash

"Tüm bilimsel ayrıntıları ve teknik terimleri bilmene gerek yok. Çözümlerin gerçekleştirilmesi için çaba göstermeye odaklanman yeterli. Bunun için sesini duyurabilir, oy kullanabilir, bağış yapabilir, insanları bilgilendirebilir ve becerilerinden faydalanabilirsin."

Dr. Ayana Elizabeth Johnson
İklim Uzmanı ve Deniz Biyoloğu

Dr. Ayana Elizabeth Johnson Brooklyn'li bir deniz biyoloğu, politika uzmanı ve yazar olmanın yanı sıra sivil toplum kuruluşu Urban Ocean Lab'in eş kurucusu, iklim girişimi The All We Can Save Project'in eş kurucusu ve How to Save a Planet adlı podcast'in eş sunucusudur. @ayanaeliza adresinden onu takip edebilirsin.

İklim Değişikliğiyle Mücadele Etmek İçin 4 İpucu

1/5
Chloe Kim ile Talking Trash

Jerome Foster II, bir iklim aktivisti ve oy kullanacak yeni nesli seslerinin gücünü kullanmaya teşvik eden, gençlerin öncülük ettiği bir kuruluş olan One Million of Us'ın kurucusu.

2/5
Chloe Kim ile Talking Trash

1) Kendine güven! Girdiğin ortamlarda geleceği ve kendi neslini temsil ettiğinin bilincinde ol.

3/5
Chloe Kim ile Talking Trash

2) Araştırmanı yap. Kendini önceden eğit. Tüm gerçekler elinin altında olsun. Bilgi sahibi olarak önemli olduğuna inandığın sorunlar, politikalar ve programların yanı sıra son birkaç yıl içerisinde büyüyen kapsamlı iklim hareketinden ödün verme.

4/5
Chloe Kim ile Talking Trash

3) Ötekileştirilmiş kesimlerin temsil edilmesini sağla. Liderlerin siyahi ve koyu tenli toplulukların, yerlilerin ve hem iklim değişikliğini önemseyen hem de etkilerini hisseden değişim öncülerinin ihtiyaçlarına önem verdiğinden emin ol.

5/5
Chloe Kim ile Talking Trash

4) Kimsenin seni küçümsemesine izin verme. Sesinin bir değeri var. Sen bugün alınacak kararların sonuçlarıyla yaşamak zorunda kalacak kocaman bir nesli temsil ediyorsun.

Chloe Kim ile Talking Trash
Chloe Kim ile Talking Trash

Move To Zero, Nike'ın gezegenimizi korumaya destek olmak için başlattığı sıfır karbon ve atık yolculuğudur. Daha sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için çıktığımız yolculuğun her adımını takip et.

Daha fazla bilgi

İlgili Hikayeler

Yeni Hotties: Megan Thee Stallion

Sporcular*

Yeni Hottie'ler: Megan Thee Stallion

Kinjaz, Hareket Etmeyi Seven Bir Ninja Ailesi

Sporcular*

"Hareket Etmeyi Seven Bir Ninja Ailesiyiz"

Birinciyim: Nathan Féliot, kendini dansta buldu

Kültür

Bu Dansçı, Sahneye Çıkabilmek İçin Önce Kendini Keşfetti, Sonra da Stereotipleri Susturdu

Bay YouTube İyi Hissettiren Dans Hareketlerini Paylaşıyor

Sporcular*

Mr. YouTube İyi Hissettiren Dans Hareketlerini Paylaşıyor

CrossFit Sporcusu Logan Aldridge Özgüven Kazanma Konusunda Herkese Yardımcı Olabilir

Rehberlik

Trained Podcast: Logan Aldridge ile Beklentileri Altüst Et