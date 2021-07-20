Koç Patrick Sang'a Göre Takım Zihniyeti Nasıl Oluşturulur?

5.000 metreyi 13 dakika 30 saniyede koşan bir koşucuyla çalıştığımı düşünelim. Bu koşucu, sporcuların %20'sinin bu mesafeyi 13 dakikadan kısa bir sürede koştuğu bir yarışa katılsın. Bu durumda koşucu %20'lik kesim hakkında endişe duymalı mı? Hayır, gerçekçi olarak bunun yerine kendi süresini 13 dakika 20 saniyeye çekmeye çalışmalı. Kendi hedeflerini başkalarının ne yapabildiğine göre ayarlarsan kendini çok kısa sürede, çok fazla zorlayabilirsin. Bu da sakatlanma riskine, cesaretinin kırılmasına ve hatta zihninin sana engel olmasına sebep olabilir.



Bunun yerine bireysel olarak neleri başarabildiğine odaklanırsan üzerindeki baskıyı biraz azaltırsın. Baskının yüksek olduğu bir yarışmada bile kendinle konuşabilir ve bu yarışın kendini zorlayıp daha iyiye gitmen için bir fırsat olduğunu kendine hatırlatabilirsin. Kısa süre içinde belki de herkesten daha iyi olmak yerine yalnızca düne oranla daha iyi bir performans sergilemen gerektiğinin farkına varabilirsin. Böylece zihnini biraz rahatlatmış olursun ve takım arkadaşlarının başarılarının da tadını çıkarabilirsin.



Ben koşu koçluğuna profesyonel koşucuyken başladım. Zaman zaman bireysel olarak da yarıştığım takım arkadaşlarıma koçluk ediyordum. Koşu koçluğunu üstlendiğim Bernard Barmasai, 1997 yılında dünya engelli koşu rekorunu kırdı. Ben de şans eseri aynı yarışta kendi kişisel rekorumu kırmıştım.