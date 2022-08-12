Yeni Çıktı: Nike App. Daha Fazla Bilgi

Türk İthalat Mevzuatı

150 € üzeri siparişlerin teslimi garanti edilemiyor. Daha fazla bilgi.

Rahat Stil Seviye Atlıyor

Stili Tasarlayan: Sabrina Ionescu

Sahadaki gücü ve rekabetçiliğiyle tanınan Sabrina Ionescu, çok disiplinli ve durmak bilmeyen bir sporcu. Ama WNBA yıldızının kişisel stili, bizi daha yumuşak ve rahat bir Sabrina ile tanıştırıyor. Bu Sabrina, rahat etmeye her şeyden fazla önem veriyor ve eşofman altlarını stilini ifade etmek için kullanmaktan korkmuyor.

Son güncellenme tarihi: August 12, 2022
Okuma süresi: 2 dk
Stili Tasarlayan: Sabrina Ionescu

Sabrina için rahatlık olmazsa olmaz. günlük stilini rahat ve zahmetsiz olarak tanımlıyor. Günlük giyime uygun olmanın yanında şık stillerle birlikte de giyilebilen beyaz tişört gibi temel parçaları seviyor. Ayakkabılarına gelecek olursak Sabrina, "Favorim Air Max sneaker'lar. Bu silüet her giysiye yakışıyor." diyor.

"Hala Oregon'daki Nike seyahat eşofmanlarımı giyiyorum. Benim için anlamı büyük!"

Sabrina Ionescu

Sabrina rahat eşofman altlarını üzerine tam oturan üstlerle kombinlediğinde öz güveni artıyor. Rahat ve günlük kullanıma uygun stilleri bir araya getirmeyi seviyor.

Sabrina, stilini ileriye taşımak için farklı dokuları kumaşlarla bir araya getiriyor. Stiline anında şıklık katmak için birinci tercihi siyah bomber ceket.

Stili Tasarlayan: Sabrina Ionescu

Konu renge gelince Sabrina nötr tonlardan vazgeçmiyor. Vazgeçilmez siyah ve beyaz stillerle birlikte sade tonları tercih ediyor: "Çok parlak renkler hoşuma gitmiyor. Zarif pastelleri seviyorum. Hatta açık pembe favorim diyebilirim."

Kesinlikle giymeyeceği tek giysi hangisi mi? "Kot pantolon." diyor Sabrina ve ekliyor: "Pek rahat değiller. Eşofman altı giymeyi tercih ederim. Tam bir sporcu kafası işte."

Sabrina'nın seçtiği rahat stilleri gör ve stilini incele.

Hikayeyi İncele

İlgili Hikayeler

Fizyoterapi Doktoru Kelly Starrett'a Göre Sakatlıkları Önleme Yöntemleri

Rehberlik

Trained Podcast: Kelly Starrett ile Hareket Kabiliyetini Artır

Yıldızlar Buluşması: Mio Asakawa ve Masami Hosono

Kültür

Saç Kesmede ve Kaykayda Pratik Yapmanın Önemini Bu Arkadaşlardan Dinle

Yıldızlar Buluşması: Playground Coffee'den Zenat Begum ile Prodüktör Elle Clay

Kültür

Brooklyn'li İki Girişimci, Sahadaki ve Saha Dışındaki Başarılarını Ekip Çalışmasına Borçlu

Arka Bahçem: Kültürel ve Toplumsal Bağlantı İçin Koşmak

Kültür

Theland Kicknosway, Hem Kendisi Hem Topluluğu İçin Koşuyor

Modadan Fazlası: Lono Brazil III, Koşu Aracılığıyla Yaratıcılığını Ortaya Çıkarıyor

Kültür

Bu Yaratıcı İsmin Stilini Basketbol Sevgisi ve Koşu Tutkusu Şekillendiriyor