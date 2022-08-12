Rahat Stil Seviye Atlıyor

Stili Tasarlayan: Sabrina Ionescu

Sahadaki gücü ve rekabetçiliğiyle tanınan Sabrina Ionescu, çok disiplinli ve durmak bilmeyen bir sporcu. Ama WNBA yıldızının kişisel stili, bizi daha yumuşak ve rahat bir Sabrina ile tanıştırıyor. Bu Sabrina, rahat etmeye her şeyden fazla önem veriyor ve eşofman altlarını stilini ifade etmek için kullanmaktan korkmuyor.