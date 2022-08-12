Rahat Stil Seviye Atlıyor
Stili Tasarlayan: Sabrina Ionescu
Sahadaki gücü ve rekabetçiliğiyle tanınan Sabrina Ionescu, çok disiplinli ve durmak bilmeyen bir sporcu. Ama WNBA yıldızının kişisel stili, bizi daha yumuşak ve rahat bir Sabrina ile tanıştırıyor. Bu Sabrina, rahat etmeye her şeyden fazla önem veriyor ve eşofman altlarını stilini ifade etmek için kullanmaktan korkmuyor.
Sabrina için rahatlık olmazsa olmaz. günlük stilini rahat ve zahmetsiz olarak tanımlıyor. Günlük giyime uygun olmanın yanında şık stillerle birlikte de giyilebilen beyaz tişört gibi temel parçaları seviyor. Ayakkabılarına gelecek olursak Sabrina, "Favorim Air Max sneaker'lar. Bu silüet her giysiye yakışıyor." diyor.
"Hala Oregon'daki Nike seyahat eşofmanlarımı giyiyorum. Benim için anlamı büyük!"
Sabrina Ionescu
Sabrina rahat eşofman altlarını üzerine tam oturan üstlerle kombinlediğinde öz güveni artıyor. Rahat ve günlük kullanıma uygun stilleri bir araya getirmeyi seviyor.
Sabrina, stilini ileriye taşımak için farklı dokuları kumaşlarla bir araya getiriyor. Stiline anında şıklık katmak için birinci tercihi siyah bomber ceket.
Konu renge gelince Sabrina nötr tonlardan vazgeçmiyor. Vazgeçilmez siyah ve beyaz stillerle birlikte sade tonları tercih ediyor: "Çok parlak renkler hoşuma gitmiyor. Zarif pastelleri seviyorum. Hatta açık pembe favorim diyebilirim."
Kesinlikle giymeyeceği tek giysi hangisi mi? "Kot pantolon." diyor Sabrina ve ekliyor: "Pek rahat değiller. Eşofman altı giymeyi tercih ederim. Tam bir sporcu kafası işte."
Sabrina'nın seçtiği rahat stilleri gör ve stilini incele.