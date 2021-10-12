Koşu Koçu Gjert Ingebrigtsen'e Göre Sporda Uzmanlaşmayı Seçmek

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Koçlardan Tavsiyeler: "Sadece Tek Bir Spor Seçmeme Gerek Var mı?”
Sadece tek bir spora odaklanmak zorunda mısın? Norveç'li Gjert Ingebrigtsen'e göre bunun yanıtını, kendine dört temel soruyu sorarak bulabilirsin.
Koçlardan Tavsiyeler, zihnini oyunda tutmanı sağlayan öneriler bölümü.
Soru:
Merhaba Koç,
Çocukken sonbaharda futbol, kışın basketbol, ilkbaharda lakros ve yazları beyzbol oynuyordum. Birkaç ayda bir spor değiştirmeyi çok seviyordum. Üstelik hepsinde de iyiydim. Ama geçen yıl, bir basketbol koçu bana basketbol sayesinde üniversite bursu kazanma potansiyelim olduğunu söyledi. Bu yüzden her şeyi bıraktım ve şimdi lisemdeki en iyi oyunculardan biriyim. Bu başta bana havalı gelse de artık böyle hissetmiyorum. Her mevsim farklı takım arkadaşları ve koçlarla farklı sporlar yapıp antrenman yapmayı özlüyorum. Dürüst olmam gerekirse artık burs kazanmayı umursadığımdan bile emin değilim. Sanırım eskisi gibi sadece eğlenmek için spor yapmak istiyorum. Benim yerimde olsan sen ne yapardın?
Kararsız Kalan Biri,
15 yaşındaki basketbol oyuncusu
Cevap:
Sana tüm enerjini basketbola harcamanı söyleyemem çünkü bu kararı sadece kendin verebilirsin. Bunun yerine sana, kendine sorabileceğin birkaç soru verebilirim. Bunları dürüst bir şekilde yanıtlarsan kendi yaklaşımını belirleyebilirsin ve en doğru yaklaşım da budur.
Temel sorularla başla: "Neden spor yapıyorum?" Arkadaşlık, eğlence ve sürekli yeni bir şeyler öğrenmek için spor yapıyorsan (bunların hepsi geçerli sebeplerdir) bir sporda uzmanlaşmayı düşünmene gerek yok. Sana mutluluk veren tüm sporları yap ve bu yazının gerisini okuma bile.
Kendine "Seçmeye hazır mıyım?" sorusunu sor. Yanıt verirken dürüst ol çünkü yanıtının sonuçlarıyla yaşayacak olan sensin.
Ancak üniversite sporcusu ya da profesyonel sporcu olmak istiyorsan ve seni sadece yüksek seviyelerde yarışmak ve kazanmak mutlu ediyorsa önünde sonunda tek bir spor seçmek zorunda kalacaksın. İki spor seçenler olsa da bir tanesini seçmen daha iyidir. Çabanı birden fazla yere böldüğün zaman bir sporda en iyisi olmak çok daha zordur.
Sonra kendine "Seçmeye hazır mıyım?" sorusunu sor. Yanıt verirken dürüst ol çünkü yanıtının sonuçlarıyla yaşayacak olan sensin. Bazı sporcular en baştan beri ne yapmak istediklerini bilirler. Bazıları üniversiteye kadar karar veremez. Koçluklarını yaptığım, elit sporcu olan üç oğlumda iki senaryoya da bire bir tanık oldum.
İlk oğlum Henrik, çok başarılı bir kır kayakçısıydı ama Norveç'in yaşadığımız bölgesinde bu spor için yeterince kar yoktu. İkinci oğlum Filip, yetenekli bir futbol oyuncusuydu ama zamanla koşu daha fazla ilgisini çekmeye başladı. İkisi de başta farklı sporlar yaptıkları için çok sayıda beceri ve bilgi edindi. Ancak büyüdükçe koşuyu önceliklendirmeye karar verdiler ve buna odaklandılar.
En küçük oğlum Jakob ise 11 yaşındayken bana "Dünyadaki en iyi koşucu olmak istiyorum!" dedi. Kararını vermişti bile! O günden bu yana kararı hiç değişmedi.
Her bir çocuğum hangi sporu seçeceklerine kendileri karar verdi ve bazıları hiçbir spor yapmıyor. (Yedi çocuğum var ve yarışmak istemeyenlerle de aynı derecede gurur duyuyorum.) Kayak yapmayı ve futbol oynamayı seçtiklerinde Henrik ve Filip'e engel olmadım. Jakob'a da "çok yönlü bir sporcu" olmak için farklı sporlar yapmak zorunda olduğunu söylemedim.
Ne yazık ki çoğu çocuk bu kararı kendisi veremiyor. Ellerine top alabildikleri veya düz çizgide koşabildikleri andan itibaren ebeveynleri ne derse onu yapıyorlar.
Ebeveynlerinden bahsetmediğin için verdiğin kararda seni destekleyeceklerini tahmin ediyorum. Ama bana basketbol koçunun sözünü çok ciddiye almışsın gibi geliyor. Maç veya antrenman sırasında yapman gereken tam olarak bu. Ancak hayatınla ilgili bir karar verirken kendine "İstediğimi mi yoksa koçumun yapmam gerekeni söylediğini mi yapacağım?" diye sormalısın.
Burs konusunu düşünüyor, zamanının kalmamasından korkuyor olabilirsin. Bence bunun kararını etkilemesi çok normal bir durum. Henrik için atletizm bursu almak, koşuya odaklanma kararında önemli bir etkendi. Bu seçimin pozitif ve negatif taraflarını kendin için karşılaştırman gerekiyor.
Bunu yapmanın bir yolu kendine "Bu sporu zamanımın çoğu sıkılarak geçse bile yapacak kadar seviyor muyum?" sorusunu sormaktır. Çünkü günlük antrenmanlar, egzersizler ve sakatlık yaşadığındaki iyileşme süreci genellikle sporcular için çok sıkıcıdır.
Yıllar önce çocuklarıma "Bunu mutlu olmak için değil, sadece sonuç almak için yapıyorsunuz." demiştim. Bu sözüm biraz tutarsızdı çünkü en yüksek seviyede başarı kazanmak hayatta yaşayabileceğin en büyük mutluluklardan biridir. Oğullarımın tüm bu antrenmanlara devam etmesinin tek sebebi, sonunda mutlu olacaklarını bilmeleridir. Yarışmayı o kadar çok seviyorlar ki kendilerine antrenmandan keyif almayı öğrettiler. Tabii bu sadece bir noktaya kadar geçerli; profesyonel spor yaparken sürekli eğlenmeyi bekleyemezsin.
Spor hem katlanılmaz derecede sıkıcı hem de inanılmaz derecede heyecan verici olabilir. Bir gün kafanı karıştırırken ertesi gün zihnini tamamen açabilir. Yalnız şekilde yaparak içine kapanabilir ya da arkadaşlarınla birlikte yaparak eğlenebilirsin.
Bahsettiğim her şey hayat için de geçerli. Bir soru daha: Hayatın hem güzel hem de zorlu taraflarını basketbol ya da lakros sahasında mı, ofiste mi, sahnede ya da stüdyoda mı deneyimlemek istersin? Başta dediğim gibi senin için buna ben yanıt veremem. Sadece sorular sorarak sana yardımcı olabilirim. Bu sorular da daha fazla bilgiye sahip olmana, güç kazanmana ve kendini daha iyi tanımana yardımcı olabilir. Ama son kararı sen vermelisin.
Koç Ingebrigtsen
Norveçli Gjert Ingebrigtsen, elit düzeyde yarışan oğulları Henrik, Filip ve Jakob'un atletizm koçu ve trainer'ıdır. Avrupa'da orta mesafe koşu yarışmalarına hükmeden ailenin üç oğlu da Avrupa Şampiyonası'nda 1500 metrede altın madalya kazandı. Ayrıca Jakob 1500 metrede 2020 Olimpiyat altın madalyası, 5000 metrede Avrupa altın madalyası kazandı ve bir mili 4 dakikadan kısa sürede koşan en genç koşucu oldu. Koşu deneyimi olmayan Gjert, koçluk felsefesine katı süreçler ve sürekli doğrulanan sonuçları temel aldı. 2018 yılında Norveç'te yılın spor koçu unvanına layık görüldü.
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Fotoğraflar: Constantin Mirbach
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