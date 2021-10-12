Koşu Koçu Gjert Ingebrigtsen'e Göre Sporda Uzmanlaşmayı Seçmek

Burs konusunu düşünüyor, zamanının kalmamasından korkuyor olabilirsin. Bence bunun kararını etkilemesi çok normal bir durum. Henrik için atletizm bursu almak, koşuya odaklanma kararında önemli bir etkendi. Bu seçimin pozitif ve negatif taraflarını kendin için karşılaştırman gerekiyor.



Bunu yapmanın bir yolu kendine "Bu sporu zamanımın çoğu sıkılarak geçse bile yapacak kadar seviyor muyum?" sorusunu sormaktır. Çünkü günlük antrenmanlar, egzersizler ve sakatlık yaşadığındaki iyileşme süreci genellikle sporcular için çok sıkıcıdır.



Yıllar önce çocuklarıma "Bunu mutlu olmak için değil, sadece sonuç almak için yapıyorsunuz." demiştim. Bu sözüm biraz tutarsızdı çünkü en yüksek seviyede başarı kazanmak hayatta yaşayabileceğin en büyük mutluluklardan biridir. Oğullarımın tüm bu antrenmanlara devam etmesinin tek sebebi, sonunda mutlu olacaklarını bilmeleridir. Yarışmayı o kadar çok seviyorlar ki kendilerine antrenmandan keyif almayı öğrettiler. Tabii bu sadece bir noktaya kadar geçerli; profesyonel spor yaparken sürekli eğlenmeyi bekleyemezsin.



Spor hem katlanılmaz derecede sıkıcı hem de inanılmaz derecede heyecan verici olabilir. Bir gün kafanı karıştırırken ertesi gün zihnini tamamen açabilir. Yalnız şekilde yaparak içine kapanabilir ya da arkadaşlarınla birlikte yaparak eğlenebilirsin.



Bahsettiğim her şey hayat için de geçerli. Bir soru daha: Hayatın hem güzel hem de zorlu taraflarını basketbol ya da lakros sahasında mı, ofiste mi, sahnede ya da stüdyoda mı deneyimlemek istersin? Başta dediğim gibi senin için buna ben yanıt veremem. Sadece sorular sorarak sana yardımcı olabilirim. Bu sorular da daha fazla bilgiye sahip olmana, güç kazanmana ve kendini daha iyi tanımana yardımcı olabilir. Ama son kararı sen vermelisin.



Koç Ingebrigtsen