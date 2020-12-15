Sporcunun Yemek Kitabı: Noah Ohlsen İçin Makro Besin Dolu Somonlu Salata

Hazırlanışı

Fırınını 190 dereceye ısıt. Kesme tahtasında büyük, keskin bir bıçakla somonun derisini ayır. Deriyi kurula. Üzerine 1 çorba kaşığı zeytinyağı gezdir. Deriyi fırın kağıdı serilmiş tepside 10 dakika ya da çıtır çıtır olana kadar fırında pişir. Fırından çıkar ve soğumaya bırak (Bunu hayvan dostlarına vereceksin.)



Fırının sıcaklığını 150 dereceye indir. Büyük bir kasede 3 bardak su ve 3 çorba kaşığı tuzu karıştır. Somonu kaseye koy ve 15 dakika suda beklet. Somonu çıkar, kurula ve üzerine 2 çorba kaşığı zeytinyağı gezdir. İki tarafına tuz, karabiber ve paprika serp. Fırın tepsisine yeni kağıt koy, somonu tepsiye yerleştir ve 20 dakika ya da bıçak veya çatalla kestiğinde parçalanana kadar fırında pişir.



Bu sırada tavuk suyunu ve kavılca buğdayını orta boy tencerede kaynat. Altını kıs ve kavılca buğdayını 20 dakika veya yumuşayana kadar kısık ateşte pişir. Suyunu süz.



Fesleğen, çam fıstığı, spirulina, sarımsak, Parmesan, limon suyunun yarısı ve ¼ su bardağı zeytinyağını blendere koy. Blenderi çalıştır ve alet çalışırken homojen bir karışım elde edinceye kadar azar azar zeytinyağı ekle. Tuz ve karabiber ekle.



Sade yoğurt ile limon suyunun kalan kısmını bir kasede karıştır. Dereotunu ekle.



Kavılca buğdayını dört kaseye ayır. Üzerine parçaladığın somonu koy ve bir kaşık pesto ve bir parça limonlu yoğurt ile çeşnilendir. Somonun derisini hayvan dostuna ver.