Sporcunun Yemek Kitabı: Colleen Quigley'nin Patlıcanlı Pizzası

Fırını 260 dereceye ısıt. Patlıcanı 6 milimetrelik yuvarlak veya yarım ay şekilli parçalar halinde dilimle. Dilimleri tuzla ve nemlerini bırakmaları için fırın kağıdı serilmiş tel rafa veya birkaç kat kağıt havlu üzerine diz. Bu sırada büyük tavada, orta-yüksek ateşte 1 yemek kaşığı zeytinyağını ısıt, sonra kale sebzesini ekle ve yaklaşık 4 dakika maşayla çevirerek sotele. Tuz ve karabiber ekle. Kale sebzesini bir kenara kaldır.



Patlıcan dilimlerini fırın tepsisine eşit aralıklarla diz, üzerine zeytinyağı dök ve yarısında çevirerek 5-6 dakika fırında pişir. Bu arada unu temiz bir yüzeye serpiştir. Pizza hamurunu oklavayı ve ellerini kullanarak 30 cm'lik yuvarlak olacak şekilde aç. Pizza tavasına zeytinyağı dök, hamuru dikkatlice tavaya al ve üzerine zeytinyağı dök.



Patlıcanı fırından çıkar. Ricotta peynirini pizza hamurunun üzerine serp. Fırının sıcaklığını 232 dereceye indir. Pizza hamurunun üzerine patlıcanı ve kale sebzesini koy, ardından tuz ve karabiber ekle. Rendenin geniş tarafını kullanarak sarımsağı ince ince rendele. Pizza hamurunun üzerine asiago peynirini serp.



Pizzayı fırında 12 dakika pişir. Üzerine sarımsak rendesini ekle, yumurtaları kır ve 3 dakika daha ya da yumurta beyazları pişene kadar fırında pişir. Bu sırada küçük tencereye balzamik sirke ile esmer şekeri dök ve karışım yoğun bir kıvam almaya başlayana kadar orta-yüksek ateşte karıştır. Pizzayı fırından çıkar, üzerine bir kaşık balzamik sos dök, besin mayasını serp ve son olarak tuz ve karabiber ekle.