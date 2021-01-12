Sporcunun Yemek Kitabı: Ibtihaj Muhammad'in Şakşukası

Şef Kia Damon, en sevdiği yerin nostaljisini yaşayan Olimpik eskrimciye Fas lezzetlerini evde nasıl hazırlayabileceğini gösteriyor.
Sporcunun Yemek Kitabı, bir profesyonel şef ile profesyonel sporcunun mutfakta yemek yaptığı video serisidir.
2016 yılında ABD'li eskrimci Ibtihaj Muhammad, Olimpiyat madalyası kazanan ilk Müslüman Amerikalı kadın oldu. Onun bu zaferini izleyenlerden biri de Kia Damon adında genç bir kadındı. Güçlü, siyah, kılıç kullanan bir kadını podyumda görmek, Kia'yı çok etkilemişti. 2020 yılında Kia Brooklyn'li yıldız bir şef oldu ve bu sefer Ibti'ye o ilham veriyor. "Sporcunun Yemek Kitabı" serisinin bu bölümünde Kia, eskrimcinin Fas gezilerinden aldığı ilhamla şakşukaya sıra dışı, şaşırtıcı derecede lezzetli ve yeşil bir yorum katıyor. İkili daha sonra aile yemeklerini hatırlıyor, yumurta kırma tekniklerini tartışıyor ve doğaçlama şekilde oy kullanma çağrısı yapıyor. Yukarıda videoyu izle, aşağıda tarife göz at ve pişirmeye başla.
Şakşuka
Dört-Beş Porsiyon İçin Malzemeler
Aletler
Hazırlanışı
Fırını 204 dereceye ısıt. Büyük tavada, orta ateşte 2 yemek kaşığı kanola yağı ısıt. Soğanı ekle ve 6 dakika sotele. Dolmalık biberleri ekle ve 4 dakika daha sotele. Kabak ve sarı kabağı ekle ve 6 dakika daha sotele. Tuz ve karabiber ekle. Tomatilloları ekleyip karıştır, gerektiği kadar yağ ve tuz ekle, ardından ateşi artırıp kaynama noktasına getir.
Tomatillolar yumuşadıktan sonra sarımsak ve serrano biberini ekle ve 2 dakika sotele. Kişniş, kimyon, füme paprikayı ekle ve kokularını bırakana kadar sotele. Ateşi kıs, pazıyı ekle, gerekiyorsa daha fazla yağ ekle. Ocağı kapat ve yoğun kremayı ekleyip karıştır. Tuz ekle.
Kaşığın arkasıyla karışımda 5 çukur aç, sonra yumurtaları bu çukurlara kır. Tavayı fırına koy ve 4-7 dakika ya da yumurta beyazları katılaşıp yumurta sarıları parlaklaşıncaya kadar pişir. Pideyi fırının alt rafında ısıt. Pideyi ve şakşukayı fırından çıkar. Servis için yumurtaları ve sosu tabaklar koyup maydanoz, nane yaprağı ve beyaz peynir ekle. Dilimlenmiş avokado ve ısıtılmış üçgen pide parçalarıyla servis et.
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