Sporcunun Yemek Kitabı: Ibtihaj Muhammad'in Şakşukası

Hazırlanışı

Fırını 204 dereceye ısıt. Büyük tavada, orta ateşte 2 yemek kaşığı kanola yağı ısıt. Soğanı ekle ve 6 dakika sotele. Dolmalık biberleri ekle ve 4 dakika daha sotele. Kabak ve sarı kabağı ekle ve 6 dakika daha sotele. Tuz ve karabiber ekle. Tomatilloları ekleyip karıştır, gerektiği kadar yağ ve tuz ekle, ardından ateşi artırıp kaynama noktasına getir.



Tomatillolar yumuşadıktan sonra sarımsak ve serrano biberini ekle ve 2 dakika sotele. Kişniş, kimyon, füme paprikayı ekle ve kokularını bırakana kadar sotele. Ateşi kıs, pazıyı ekle, gerekiyorsa daha fazla yağ ekle. Ocağı kapat ve yoğun kremayı ekleyip karıştır. Tuz ekle.



Kaşığın arkasıyla karışımda 5 çukur aç, sonra yumurtaları bu çukurlara kır. Tavayı fırına koy ve 4-7 dakika ya da yumurta beyazları katılaşıp yumurta sarıları parlaklaşıncaya kadar pişir. Pideyi fırının alt rafında ısıt. Pideyi ve şakşukayı fırından çıkar. Servis için yumurtaları ve sosu tabaklar koyup maydanoz, nane yaprağı ve beyaz peynir ekle. Dilimlenmiş avokado ve ısıtılmış üçgen pide parçalarıyla servis et.