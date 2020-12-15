Sporcunun Yemek Kitabı: Darrell Hill, Karnabaharın Gücünü Keşfetti

Hazırlanışı

Büyük bir kasede, agave, zerdeçal, Arnavut biberi, ¼ su bardağı kanola yağı, tuz ve karabiberi çırp. Tavuk butlarını ekle ve karıştırarak karışımla kapla.



Karnabaharı orta-yüksek ateşe koyduğun büyük bir tavada yumuşayana kadar sotele. Sadeyağı orta ateşe koyduğun büyük bir tencerede erit. Zencefil, sarımsak ve arpacık soğanları, aromalarını bırakana kadar sotele. Bir tutam tuz ekle. Rendelenmiş karnabaharı ekle ve 5 dakika daha sotele. 4 su bardağı su ekle, çay poşetini koy ve hafifçe kaynat. 5 dakika sonra çay poşetini çıkar ve karnabahar karışımına çok az balık sosu ve karabiber ekle.



Bu sırada birkaç çorba kaşığı kanola yağını orta-yüksek ateşe koyduğun ızgara tavada ısıt. Tavuk butlarını, yarısında ters çevirerek tavada iyice pişir (yaklaşık 12 dakika ya da tavuğun en kalın kısmına sokulan et termometresi 74 derece gösterene kadar). Bir kenara al.



Mantarları birkaç çorba kaşığı kanola yağında yumuşayana kadar sotele. Tuz ekle.



Ksantam gamı karnabahar karışımına ekle ve karışım koyulaşana kadar çırp. Lapanın tadına bak ve çeşnisini ayarla. İki kaseye ayır ve dilimlenmiş tavuk, mantar, biber sosu, kişniş ve taze soğanı üzerine ekle.