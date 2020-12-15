Sporcunun Yemek Kitabı: Darrell Hill, Karnabaharın Gücünü Keşfetti

Gıda intoleranslarıyla boğuşan profesyonel gülle atıcısı, şef Kia Damon'un tahılsız lapasıyla "gücünü yeniden keşfetti".
Sporcunun Tarif Kitabı, bir profesyonel şef ile profesyonel sporcunun mutfakta yemek yaptığı video serisidir.
2020, profesyonel gülle atıcısı Darrell Hill'in beklediği gibi geçmiyor. Örnek mi istiyorsun? Olimpiyatlar ertelendi. Her gün vermek zorunda olduğu eşitlik mücadelesi onu yıpratıyor. Tüm bunların üzerine bir de yeni gıda intoleransları ortaya çıktı. YouTube'da kendi yemek kanalı olan bir mutfak tutkunu için bu hiç de iyi bir gelişme değil. Neyse ki ünlü Brooklyn'li şef Kia Damon, onun neler yaşadığını iyi biliyor (Olimpiyatlar hariç). "Sporcunun Tarif Kitabı"nın bu bölümünde, yeni arkadaşlar mideyi rahatlatan bir karnabahar lapası hazırlarken beyinlerini harekete geçiren derin konulardan bahsediyor. Yukarıda videoyu izle, aşağıda tarife göz at ve pişirmeye başla.
Dört Porsiyon İçin Malzemeler
Aletler
Hazırlanışı
Büyük bir kasede, agave, zerdeçal, Arnavut biberi, ¼ su bardağı kanola yağı, tuz ve karabiberi çırp. Tavuk butlarını ekle ve karıştırarak karışımla kapla.
Karnabaharı orta-yüksek ateşe koyduğun büyük bir tavada yumuşayana kadar sotele. Sadeyağı orta ateşe koyduğun büyük bir tencerede erit. Zencefil, sarımsak ve arpacık soğanları, aromalarını bırakana kadar sotele. Bir tutam tuz ekle. Rendelenmiş karnabaharı ekle ve 5 dakika daha sotele. 4 su bardağı su ekle, çay poşetini koy ve hafifçe kaynat. 5 dakika sonra çay poşetini çıkar ve karnabahar karışımına çok az balık sosu ve karabiber ekle.
Bu sırada birkaç çorba kaşığı kanola yağını orta-yüksek ateşe koyduğun ızgara tavada ısıt. Tavuk butlarını, yarısında ters çevirerek tavada iyice pişir (yaklaşık 12 dakika ya da tavuğun en kalın kısmına sokulan et termometresi 74 derece gösterene kadar). Bir kenara al.
Mantarları birkaç çorba kaşığı kanola yağında yumuşayana kadar sotele. Tuz ekle.
Ksantam gamı karnabahar karışımına ekle ve karışım koyulaşana kadar çırp. Lapanın tadına bak ve çeşnisini ayarla. İki kaseye ayır ve dilimlenmiş tavuk, mantar, biber sosu, kişniş ve taze soğanı üzerine ekle.
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