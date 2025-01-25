Nike'tan Sporculara 6 Rahat Kombin Önerisi
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Gün boyu rahatlık için geliştirilen Nike 24.7 Koleksiyonu, aktif bir yaşam tarzı olanlar için çok yönlü stiller sunuyor.
Sportif giysiler giyip rahat etmek için performansından veya günlük stilinden ödün vermen gerekmez. Nike'ın 24.7 Koleksiyonu, aktif bir yaşam tarzı olan sporcular için idealdir. Koleksiyondaki sade ancak üst düzey temel stiller, pürüzsüz ve yumuşak yapıdaki çift örgü ImpossiblySoft ve seninle birlikte hareket ederek kişiye özel uyum sunan, esnek PerfectStretch gibi yenilikçi ve rahat kumaşlardan üretilmiştir.
Hem rahat etmek hem de şık görünmek istiyorsan gardırobunda altı temel stil bulundurmalısın. Bunları birbirleriyle karıştırıp eşleştirerek aktif yaşam tarzına uygun, rahat ve sofistike kombinler elde edebilirsin.
İhtiyacın olan temel stilleri Nike 24.7 Koleksiyonunda bulduktan sonra, aktif yaşam tarzın için kombinlerini hazırlarken bu 6 temel ipucundan yararlan.
1. Renk Uyumu Yakala ve Orantılarla Oyna
Kombinlerine seviye atlatmak istiyorsan renk ve uyum konusunda denemeler yapmaktan korkma. Nike 24.7 Koleksiyonunda, Tan ve Charchoal gibi stiline şıklık katacak, çok yönlü ve doğal renk tonları bulunur. Örneğin, zengin ve doğal bir renk tonundaki ImpossiblySoft Yarım Fermuarlı Üstü PerfectStretch Chino Eşofman Altı ile giyerek uyumlu ve dengeli bir stil oluşturabilirsin. Farklılık katmak için ise oranlarla oynayabilirsin. Mesela dar kesimli üstleri bol paçalı eşofman altlarıyla, bol üstleri de özel kesimli jogger'larla birlikte giyebilirsin.
Yüksek bilekli sneaker'lar, uzun çoraplar ve çapraz bir çantayla stilini tamamla. Ekstra şıklık için üzerine yapılı bir ceket veya yelek giyebilirsin.
2. Çok Yönlülüğe Odaklan
Çok amaçlı bir gardırobun olsun istiyorsan olabildiğince işlevsel parçalara yönelmelisin. Örneğin, Nike 24.7 Koleksiyonundaki PerfectStretch Geniş Paçalı Eşofman Altına ve ImpossiblySoft Jogger'a bakabilirsin. Bu vazgeçilmez stillerle sabah sporunu yapıp akşam dinlenmeye geçebilirsin. Farklı amaçlara hizmet eden parçalara odaklan. Mesela şıklık için özel kesimli ve düğmeli bir üstü, işlevsellik için ise hafif bir kapüşonlu üstü tercih edebilirsin. Hem işlerini hallederken hem de antrenman yaparken veya arkadaşlarınla buluşurken giyebileceğin kombinler yapmak istiyorsan farklı kumaşları ve silüetleri bir araya getir. Renkli sneaker'lar veya sportif bir çapraz çanta ile de bu tarz kombinleri şık bir şekilde tamamlayabilirsin.
3. Uyumlu Stillerle Şık Görün
İster evden çalış ister seyahat et veya dışarı çık, sporcuysan uyumlu bir set hayatını kolaylaştıracak. ImpossiblySoft Crew Yakalı Sweatshirt'ü yine 24.7 Koleksiyonundan uyumlu bir jogger ile giyerek hem rahat olan hem de şık görünen, tek renkli bir stile sahip olabilirsin. Sportif kombinini renkli sneaker'lar, klasik şapka ve dikdörtgen güneş gözlükleriyle tamamlayabilirsin.
4. Özel Kesimli Bir Parça Ekle
Siyah taytlar ve rahat jogger'lar, hepimizin vazgeçilmezidir. Bunlar antrenmanlara da klasik stillere de uyum sağlar. Bu tarz parçaları, Nike 24.7 Koleksiyonundaki ImpossiblySoft Yarım Fermuarlı Erkek Üstü veya PerfectStretch Dokuma Kadın Üstü ile birlikte giyerek anında daha şık görünebilirsin. Yapılı bir ceket de kombininin havasını değiştirir ve her türlü aktiviteye hazır olmanı sağlar. Mesela böyle bir ceketi, kapri tayt ve tam oturan bir crop üstle giyebilirsin. Düşük profilli şık bir sneaker ve naylon bir çanta ile de şehre hazır, dayanıklı kombinin için son dokunuşları yapabilirsin. Birkaç işini halletmek veya arkadaşlarınla buluşmak için sofistike görünmek istiyorsan böyle bir kombin senin için ideal olacaktır.
5. Bol Paçalı Stilleri Tercih Et
Bol paçalı eşofman altları yeniden trend oldu. Nike 24.7 Koleksiyonundaki PerfectStretch Bol Paçalı Eşofman Altı da bu trende şık bir yaklaşım getiriyor. Eşofman altlarına hep sportif gözüyle bakarız. Ama bol paçalı olanlar, kombinlere nostaljik bir hava katıyor. Dikkat çekici bir stil için baskılı bir atlet veya üstle kontrast yakalayabilir, klasik sneaker'lar ve sportif bir bel çantasıyla kombinini tamamlayabilirsin. Böylece dışarı çıkarken giyebileceğin, rahat ve şık bir stile sahip olursun.
6. Farklı Bir Sneaker Dene
Antrenman giysilerine günlük kullanıma uygun, rahat bir hava katmak istiyorsan ayakkabını değiştirmen yeterli. Performans odaklı sneaker'larını kalın platformlu, süet bir modelle değiştirdiğinde farkı göreceksin. Kombinini bol kesimli bir rüzgarlık ve tote çanta gibi işlevsel ek parçalarla tamamla.
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