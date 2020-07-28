Çocukların Spora Devam Etmesini Sağlama

Hazırlayan: Nike Training
Çocukların sporla bağlarını koparmamalarına yardımcı olacak bazı basit koçluk tekniklerini dene.
Çocukların aktif olması ve spor yapmak istemesi için sporla bağları olduğunu ve spor yapmanın olumlu sonuçları olduğunu hissetmeleri gerekir. Çocuklarını hareket ettirmek ve en önemlisi de bundan keyif almalarını sağlamak için bu yazıdaki basit koçluk tekniklerini dene!
Kapalı mekanlarda daha fazla zaman geçirdikçe çocuklar biraz miskinleşebilir. İşte bu yüzden, çocukların motive olmalarına ve hareket etmelerine yardımcı olmak için sana Nike'ın Made to Play ruhunu yansıtan 6 koçluk ilkesini sunuyoruz. Bu yazının konusu, Bağlantı ilkesi. Berlin'de çocuklar için futbol antrenörlüğü yapan ve Nike Community Ambassador'larından biri olan İsyan Demir'den, nasıl gerçek bir bağlantı kurulacağını anlatmasını istedik.
Bağlantı Kurma
İsyan, "Çocuklar kendilerini özel hissetmek ister. Bu yüzden önceliğin onlar olduğunun farkında olmalarını sağla." diyor. "Çocukların kendilerini güvende hissetmeleri ve daha kendilerinden emin bir şekilde hareket etmeleri için korkmayacakları, pozitif bir ortamda olmaları çok önemli."
Çocuklar doğaları gereği dürüsttür ve oldukları gibi davranırlar. Bu nedenle yetişkinlerin de onlara karşı dürüst olması, bir güven ilişkisi oluşturmak için çok önemlidir. İsyan'ın da dediği gibi, "Onlara neyin iyi neyin kötü olduğunu açıkla. Böylece sana sorunları ya da endişelerinden bahsedebileceklerini hissederler." Fakat iyi bir koç olmak istiyorsan dürüst olmanın yanı sıra onlara empatiyle yaklaşman da gerekir. "Bir çocuğun hissettiklerini hissedebilmelisin." Ayrıca saygı ilişkisi oluşturmak da çok önemli. Bununla ilgili İsyan şöyle diyor: "Programa gençlik yıllarında katılmış olan yetişkinler tanıyorum ve bana hala o günkü saygıyla yaklaşıyorlar. Ben de onlara hala saygı duyuyorum."
Konuş
İletişim gerçekten önemlidir. İsyan, "Mümkünse daha az teknik terime yer verdiğin, çocukların daha kolay anlayacağı bir dil kullanmayı dene." diyor. "Antrenman oyunları sırasında çocukları çok motive ediyorum ve övüyorum. Böylece kendilerine daha çok güveniyorlar." Ayrıca, egzersiz bittikten sonra ne hakkında konuşmak isterlerse onları dinlemek harika olur. Ders verme; sadece konuş. Neyi sevdiler? Neyi sevmediler? Denemek isteyebilecekleri başka aktiviteler var mı? Geri bildirimlerine göre antrenmanları geliştirebilirsin.
"Antrenman oyunları sırasında çocukları çok motive ediyorum ve övüyorum. Böylece kendilerine daha çok güveniyorlar."
İsyan Demir, Nike Community Ambassador
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