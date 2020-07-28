Çocukların Spora Devam Etmesini Sağlama

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İsyan, "Çocuklar kendilerini özel hissetmek ister. Bu yüzden önceliğin onlar olduğunun farkında olmalarını sağla." diyor. "Çocukların kendilerini güvende hissetmeleri ve daha kendilerinden emin bir şekilde hareket etmeleri için korkmayacakları, pozitif bir ortamda olmaları çok önemli."



Çocuklar doğaları gereği dürüsttür ve oldukları gibi davranırlar. Bu nedenle yetişkinlerin de onlara karşı dürüst olması, bir güven ilişkisi oluşturmak için çok önemlidir. İsyan'ın da dediği gibi, "Onlara neyin iyi neyin kötü olduğunu açıkla. Böylece sana sorunları ya da endişelerinden bahsedebileceklerini hissederler." Fakat iyi bir koç olmak istiyorsan dürüst olmanın yanı sıra onlara empatiyle yaklaşman da gerekir. "Bir çocuğun hissettiklerini hissedebilmelisin." Ayrıca saygı ilişkisi oluşturmak da çok önemli. Bununla ilgili İsyan şöyle diyor: "Programa gençlik yıllarında katılmış olan yetişkinler tanıyorum ve bana hala o günkü saygıyla yaklaşıyorlar. Ben de onlara hala saygı duyuyorum."