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      Trained Podcast: Graham Betchart ile Ana Odaklanarak Oynamak (ve Yaşamak) Üzerine

      NBA'in en iyilerine hızlı düşünmeyi öğreten isim; okulda, işte ve evde daha iyi olmamızı sağlayacak tavsiyeler veriyor.

      Spor Psikoloğu Graham Betchart'tan Ana Odaklanmanın Yolları

      "Trained", bütünsel fitness yaklaşımlarını derinlemesine inceleyen bir podcast serisi.

      Bazen, sporda (ve hayatta) beş dakika öncede yaşarız ya da henüz gerçekleşmemiş bir şeyden endişe duyarız. Ancak, NBA'in en iyi oyuncularından bazılarına antrenörlük yapan yazar, spor psikoloğu ve zihinsel performans koçu Graham Betchart'a göre, içinde bulunduğumuz anı yaşamamız mümkün. Bunu başarabilen oyuncular yalnızca iyi değil, mükemmel olabilirler. "Trained" serisinin bu bölümünde Betchart ve Nike Kıdemli Performans Direktörü Ryan Flaherty, bedenlerimizi kuvvet, hız ve çeviklik için çalıştırırken zihinlerimizi de içinde bulunduğumuz ana dönmek için eğitebileceğimiz üzerine konuşuyor. Betchart ayrıca odaklanmak için kullanabileceğimiz hızlı meditasyon tekniklerini paylaşıyor, önemli olan tek istatistiği açıklıyor ve kazanmak istiyorsak neden kazanmayı düşünmeyi bırakmamız gerektiğini anlatıyor.

      Şimdi Dinle

      Zihin yapısı, hareket, beslenme, güç toplama veya uyku hakkında sorun mu var? Konuk veya konu önermek mi istiyorsun? Ryan'a trained@nike.com adresinden e-posta gönder.

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