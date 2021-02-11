Spor Psikoloğu Graham Betchart'tan Ana Odaklanmanın Yolları

Bazen, sporda (ve hayatta) beş dakika öncede yaşarız ya da henüz gerçekleşmemiş bir şeyden endişe duyarız. Ancak, NBA'in en iyi oyuncularından bazılarına antrenörlük yapan yazar, spor psikoloğu ve zihinsel performans koçu Graham Betchart'a göre, içinde bulunduğumuz anı yaşamamız mümkün. Bunu başarabilen oyuncular yalnızca iyi değil, mükemmel olabilirler. "Trained" serisinin bu bölümünde Betchart ve Nike Kıdemli Performans Direktörü Ryan Flaherty, bedenlerimizi kuvvet, hız ve çeviklik için çalıştırırken zihinlerimizi de içinde bulunduğumuz ana dönmek için eğitebileceğimiz üzerine konuşuyor. Betchart ayrıca odaklanmak için kullanabileceğimiz hızlı meditasyon tekniklerini paylaşıyor, önemli olan tek istatistiği açıklıyor ve kazanmak istiyorsak neden kazanmayı düşünmeyi bırakmamız gerektiğini anlatıyor.