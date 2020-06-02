Sınırsız Motivasyonun Sırrı

Sağlık ve esenlik hedeflerinin ardındaki gerçek neden nedir? Bu yazıda "nedenini" tespit etmeyi ve o nedeni kullanarak motivasyonunu korumayı öğreneceksin.



Antrenmanlarından sıkıldın mı? Sana yavan mı geliyorlar? O zaman motivasyon kaynağını, yani antrenman yapmanın "nedenini" tespit etmenin zamanı gelmiş demektir. Bu, antrenman yapmanın asıl nedeni veya nedenleridir. Nike Master Trainer'ı Branden Collinsworth, antrenman yapmak istemediğinde veya antrenmanı bırakmak istediğinde "nedeninin" seni pes etmekten vazgeçirebileceğini söylüyor.



Neden antrenman yapıyorsun? Bu soru, "İyi görünmek istiyorum" veya "Daha az stresli olmak istiyorum" gibi basit cümlelerle yanıtlanamaz. Bunlar aklına ilk gelebilecek yanıtlar olsa da, aslında buz dağının görünen yüzüdür. Onların ardında yatan nedenleri ortaya çıkarmazsan güçlerini kısa sürede kaybederler. Bu da antrenman yolculuğunda tökezlemene neden olur.