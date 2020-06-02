Sınırsız Motivasyonun Sırrı
Zihniyet
Hazırlayan: Nike Training
Antrenman yapmanın "nedenini" tespit ederek sınırsız bir hırs ve azme sahip ol.
Sağlık ve esenlik hedeflerinin ardındaki gerçek neden nedir? Bu yazıda "nedenini" tespit etmeyi ve o nedeni kullanarak motivasyonunu korumayı öğreneceksin.
Antrenmanlarından sıkıldın mı? Sana yavan mı geliyorlar? O zaman motivasyon kaynağını, yani antrenman yapmanın "nedenini" tespit etmenin zamanı gelmiş demektir. Bu, antrenman yapmanın asıl nedeni veya nedenleridir. Nike Master Trainer'ı Branden Collinsworth, antrenman yapmak istemediğinde veya antrenmanı bırakmak istediğinde "nedeninin" seni pes etmekten vazgeçirebileceğini söylüyor.
Neden antrenman yapıyorsun? Bu soru, "İyi görünmek istiyorum" veya "Daha az stresli olmak istiyorum" gibi basit cümlelerle yanıtlanamaz. Bunlar aklına ilk gelebilecek yanıtlar olsa da, aslında buz dağının görünen yüzüdür. Onların ardında yatan nedenleri ortaya çıkarmazsan güçlerini kısa sürede kaybederler. Bu da antrenman yolculuğunda tökezlemene neden olur.
"Antrenman yapmak istemediğinde veya antrenmanı bırakmak istediğinde "nedenin" seni pes etmekten vazgeçirebilir"
Nike Master Trainer'ı Branden Collinsworth
Collinsworth, "nedeninin" seni gerçekten motive edebilmesi için çok kişisel olması ve gerçek, duygusal tarafları olması gerektiğini söylüyor. Aşağıdaki üç kolay adımı izleyerek "nedenini" beş dakikada bulabilirsin:
- Düşünmek için sakin, sessiz bir yer bul.
Saatlerce zamana veya huzur dolu özel bir yere ihtiyacın yok. Bölünmeden bu soruyu düşünebileceğin bir yer yeterli olacaktır. Düşüncelerini yazmak için kağıt kalem veya telefonunu hazır bulundur. Bu, yanıtlarını oluşturmana yardımcı olacaktır.
- Antrenman yaparak aslında ne başarmak istediğini kendine sor.
Daha ağır ağırlıklar kaldırmak mı istiyorsun? Daha hızlı koşmak mı istiyorsun? Fiziksel hedeflere ek olarak olası zihinsel hedefleri de düşün. Aklına ilk gelen tüm yanıtları not al.
- Şimdi derinlere in. O yanıtların ardında ne var?
Antrenman yapma nedenlerinin her birini saf, dürüst bir duyguya bağla. Örneğin, "Her açıdan daha iyi bir sporcu olmak istiyorum." dediysen bunu aslında neden istediğini düşün. Belki kendini daha güçlü ve fit hissetmeni sağlıyor. Belki güçlü ve fit hissetmek, sana öz güven kazandırıyor ve mutluluk veriyor. Bu duygular da hayatını daha keyifli ve eğlenceli hale getiriyor. İşte asıl nedenin budur. Antrenman yapmak için motivasyona ihtiyacın olduğunda bunu düşün.