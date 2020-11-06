Sıcak ve Soğuk Suya Girmenin Faydaları

Peki, yüksek yoğunluklu antrenmanlardan hemen sonra rahatlamak istiyorsan ne yapacaksın? Musluğu ters yöne çevirebilir ve buz banyosu yaparken çekilmiş fotoğraflarını paylaşan LA Lakers oyuncusu LeBron James ve Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun izinden gidebilirsin. Dalleck, soğuk suya girme denen bu yöntemi vücudunun ağrıyacağını bildiğin ve serinleyip rahatlamak istediğin durumlarda kullanabileceğini söylüyor (örneğin, uzun zamandır ilk kez yaptığın antrenman kampı çalışmasından sonra). Ancak bazı antrenmanlardan sonra buz banyosuna girmenin yarardan çok zararı olabileceğini de ekliyor. "Journal of Applied Physiology" dergisinde yayınlanan yakın tarihli küçük bir çalışma, direnç antrenmanından sonra soğuk suya girmenin kas gelişimini engelleyebileceğini buldu.



Bir inceleme buz banyosu yapmanın en iyi yolunun 11-15 derece suda 11-15 dakika durmak olduğunu söylüyor. Bu teoriye göre buzlu su, egzersizin neden olduğu inflamasyonu tıpkı ibuprofen gibi engelleyerek ağrıları azaltır. Bazı araştırmalar, soğuk suyun ağrıları egzersizden sonra dört güne kadar azaltabileceğini iddia ediyor.



Buz banyosunun rahatlatıcı olduğunu tabii ki kimse söyleyemez. Ancak buna rağmen, zihin yapını iyileştirmene ve huzur bulmana yardımcı olabilir. Bunu meditasyona benzeten profesyonel sporcu ve eski ABD deniz komandosu Josh Bridges'e kulak verelim: "Her sabah kalkar kalkmaz evimin dışındaki soğuk su küvetine gidiyorum. Küvetteki su 1 derece olabilir. Üstündeki buzları kırmam gerekiyor, sonra da küvete girip dört dakika bekliyorum. Bunu yapabiliyorsam günümün geri kalanı çok kolay geçecek demektir."