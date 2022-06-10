Yeni Dönüm Noktaları: Shim Suk-hee
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Kısa mesafe sürat patencisi Shim Suk-hee, hem sporunda hem ülkesinde bir efsane. Buz pisti ve pist dışında gösterdiği cesaret, sahip olduğu gücü spor aracılığıyla bulması için dünyanın her yerindeki genç kadınlara ilham veriyor.
Kariyeri dünya şampiyonlukları, rekorlar ve madalyalarla dolu olan (ve şimdilerde gözünü Pekin'e diken) Shim Suk-hee, kısa mesafe sürat pateninin tartışmasız kraliçesi. Ama Suk-hee, efsane olmasını sadece olağanüstü atletikliğine borçlu değil. Tacize uğradığını açıklayan Suk-hee, Güney Kore'de kadın sporu için büyük bir dönüm noktası yarattı. Suk-hee bizimle kaderini sahiplenmek ve sporun değişim yaratma gücü üzerine konuştu.
Suk-hee'nin hikayesi 6 yaşında, "kafeteryadan atıştırmalık almak için" ağabeyine paten derslerinde eşlik etmesiyle başladı. Bir gün hayatı değişti: "Buzda bir kez kaydım ve ne kadar eğlenceli olduğunu gördüm. Bunun üzerine buz patenini öğrenmeye başladım."
Bu, genç kızlıktan Güney Kore'nin kısa mesafe sürat pateni kraliçeliğine uzanan hayatında Suk-hee'nin karşılaştığı ilk dönüm noktası oldu. Ama ona hayatının en önemli dönüm noktası sorulduğunda şu yanıtı veriyor: "Sochi'de yarışmak, benim için birçok açıdan büyük bir dönüm noktasıydı. Bence dönüm noktası, karşımıza çıkmasını beklediğimiz değil, bizim gerçekleştirdiğimiz bir olaydır. Bunu yapacak gücümüz var."
Suk-hee, kendisine 2021 hedefleri sorulduğunda şöyle diyor: "Bir sporcu olarak ne kadar ileri gidebileceğimi, yeteneklerimin beni nereye götürebileceğini görmek istiyorum. Nihai hedefim, milli kısa mesafe sürat pateni takımına girmek."
"Dönüm noktası, karşımıza çıkmasını beklediğimiz değil, bizim gerçekleştirdiğimiz bir olaydır. Bunu yapacak gücümüz var."
– Shim Suk-hee
Peki buz pistine ilk kez çıkan genç kızlara tavsiyesi ne?
"Değişim yaratmamızı sağlayacak olan şey, sporun verdiği mutluluğu vurgulamaktır." diyor ve şöyle devam ediyor: "Genç patencilerin vücutlarını ve zihinlerini sağlıklı tutacak şekilde antrenman yapmasını istiyorum. Kesin hedefler belirlemelerini, kendilerine inanmalarını ve ileriye doğru hareket etmelerini umut ediyorum."
"Değişim yaratmamızı sağlayacak olan şey, sporun verdiği mutluluğu vurgulamaktır."
– Shim Suk-hee
Suk-hee, kız çocukların kendisine inanmasını sağlayacak fırsatları sunmak için üzerine düşeni kesinlikle yapıyor.
2019 yılında, ergenlik yıllarından itibaren gördüğü tacizi büyük bir cesaretle dile getirdi. Suk-hee bu çıkışıyla birçok kadın sporcunun sesini çıkarmasını ve değişim isteğine katılmasını sağladı.
Tüm bunlara Suk-hee'nin buz pistindeki etkileyici başarıları da eklendiğinde, sporun değişim yaratma ruhunun temsilcisi olduğu açıkça görülüyor: "Elimden geleni yapmak ve yolculuğumun tadını çıkarmak istiyorum. Başkalarına ilham verebilecek bir noktada olduğum için kendimi çok şanslı sayıyorum."