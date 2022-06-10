Yeni Dönüm Noktaları

Bu, genç kızlıktan Güney Kore'nin kısa mesafe sürat pateni kraliçeliğine uzanan hayatında Suk-hee'nin karşılaştığı ilk dönüm noktası oldu. Ama ona hayatının en önemli dönüm noktası sorulduğunda şu yanıtı veriyor: "Sochi'de yarışmak, benim için birçok açıdan büyük bir dönüm noktasıydı. Bence dönüm noktası, karşımıza çıkmasını beklediğimiz değil, bizim gerçekleştirdiğimiz bir olaydır. Bunu yapacak gücümüz var."

Suk-hee, kendisine 2021 hedefleri sorulduğunda şöyle diyor: "Bir sporcu olarak ne kadar ileri gidebileceğimi, yeteneklerimin beni nereye götürebileceğini görmek istiyorum. Nihai hedefim, milli kısa mesafe sürat pateni takımına girmek."