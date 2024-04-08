Rahat Sütyenim

Benim yaş grubumdaki gençler çok meşgul. Okulu, sporu, ödevlerimizi, arkadaşlarımızı ve daha birçok şeyi dengede tutmaya çalışıyoruz.



O yüzden dinlenmemiz gerekiyor. Bazı günler, en yumuşak giysilerimizi giymeli ve rahat hissedip güç toplamamızı sağlayacak aktivitelere yönelmeliyiz.



Ben bu günlerde Alate Sütyeni giyiyorum. Yuvarlak yakası sayesinde sabahları kolayca giyilebiliyor. Dinlenirken giydiğim diğer stillerle de çok uyumlu.



Ayrıca son derece rahat. Bu benim için çok önemli. Askıları çok geniş olduğu için omuzlarımı sıkmıyor. Hatta üzerinde hiç spor sütyeni yokmuş gibi hissediyorsun.