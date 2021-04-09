Klinik Psikolog Alia Crum'a göre Nasıl Daha Olumlu Bir Düşünce Yapısı Geliştirilir

Antrenmandan beslenmeye kadar her şeyi daha iyi yapmak için zihin yapılarını nasıl değiştireceğini öğren.
"Trained", bütünsel fitness yaklaşımlarını derinlemesine inceleyen bir podcast serisi.
Düşüncelerin gerçekliğini belirleyebilir. Bu, Stanford Mind & Body Lab'in baş araştırmacısı ve klinik psikolog Dr. Alia Crum'ın yıllardır üzerine çalıştığı plasebo etkisinin ön kabulü. "Trained"in bu bölümünde Crum, işe zihin yapılarımızı etkileyen faktörleri anlamaktan başlayarak plasebo etkisini hayatımızın tüm yönlerine nasıl uygulayabileceğimizi sunucu Ryan Flaherty'e anlatıyor. Dr. Crum'ın araştırmalarını ve rehberliğini kullanarak engelleri (zor antrenmanlar, sağlıklı beslenme, beklenmedik sorunlar gibi) daha iyi şekilde nasıl aşacağımızı ve stres ve belirsizliği nasıl avantaja çevirebileceğimizi öğrenebiliriz.
Zihin yapısı, hareket, beslenme, güç toplama veya uyku hakkında sorun mu var? Konuk veya konu önermek mi istiyorsun? Ryan'a trained@nike.com adresinden e-posta gönder.