Hayatını Değiştiren Sakatlık Profesyonel Golfçü Carlos Brown'ın Kuvvetini Keşfetmesini Sağladı

Carlos, hayatın da golf sahası gibi kontrol edilemez bir ortam olduğuna inanıyor ve yaptığı her işte "Kontrol edebileceğin şeyleri kontrol etmelisin." sözüne uygun hareket ediyor. Belki golfe başlarken aklında başkalarına umut ışığı olmak yoktu. Ancak kontrolü altında olmayan bir olay yaşadıktan sonra yeni gerçekliğine hızla uyum sağladı. Carlos, bu başarısını inancına bağlıyor. İnancı sayesinde temelinin güçlü olduğunu ve yeni durumunu kabullendiğini söylüyor. Başarısını borçlu olduğunu söylediği bir diğer etmen de, ameliyattan sonra uyandığında baş ucunda bulduğu insanlardan aldığı destek. Şimdi benzer şeyler yaşayan kişilere aynı desteği vermek istediğini söylüyor: "Ampute bir çocuk beni görürse şöyle diyebilir: 'Ben de profesyonel bir golfçü olabilirim. Ben de golf oynayabilirim.'"



Yukarıdaki videoda Carlos, hikayesini paylaşıyor ve hem hayata hem de sevdiği spora yeni bir perspektiften bakmak için zihinsel ve fiziksel engelleri nasıl aştığını anlatıyor.