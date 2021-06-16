Hayatını Değiştiren Sakatlık Profesyonel Golfçü Carlos Brown'ın Kuvvetini Keşfetmesini Sağladı

Hayatını Değiştiren Kaza, Bu Profesyonel Golfçünün Kaybından Kuvvet Almasına Yardımcı Oldu
Sporcular*
Kariyeri yükselişteyken yaşadığı kaza, Carlos Brown'ı hayatını ve golfe duyduğu sevgiyi yeniden düşünmeye mecbur bıraktı.
"Dağları Delmek", öncü sporcuların sporla kurdukları benzersiz ilişkiyi konu alan bir seri.
Golf oynayan herkes, bu sporun sürprizlere gebe olduğunu bilir. Değişen rüzgar, topunun yönünü son anda değiştirebilir. Kötü bir vuruş, topu ağaçlık alana gönderebilir. Tek bir dal, topun rotasını değiştirerek sahanın uzun tarafına düşmesine neden olabilir. Tanrıların gazabı, topu ağır ağır göle yuvarlarken şanssızlığına hayıflanabilirsin. Golf pek çok açıdan hayatın kendisi gibidir. Teksas'ın Dallas kentinde yaşayan ödüllü golf koçu Carlos Brown, golfün tahmin edilemez yönünü çok iyi biliyor. Bugün, bir zamanlar çalışanı olduğu sahanın dokuzuncu deliğinin başında durup sahayı analiz ederken orada olduğu için ne kadar şanslı olduğunu bir an olsun aklından çıkarmıyor.
Carlos 2016 yılında ders verirken golf arabasından indiğinde uzun bir fıskiyeye basıp ayak bileğini burktu. Normalde üzerinde durulmayacak bir kazaydı ancak enfeksiyona yol açtı ve bu yüzden Carlos acile kaldırıldı. Geçirdiği ameliyatın ardından uyandığında, sol bacağının alt kısmının ampute edildiğini gördü.
Beyazların hakim olduğu bir spor dalında Siyahi bir koç olan Carlos, aslında hep azınlıktı. Ama Siyahi ampute bir profesyonel golfçü olması, azınlık statüsünü perçinledi. "Burada, üyesi olduğum iki büyük insan grubunu temsil ediyorum. İşin kolayına kaçamam. İnsanları kandıramam." diyen Carlos, ne kadar kötü bir olay yaşamış olursa olsun, içinde bulunduğu durumda bir umut ışığı bulmaya kararlıydı.
"Dışarıda olmayı seviyorum. Yaptığım işi seviyorum. Profesyonel golfçü olmayı seviyorum..."
Ampütasyondan sonra giyinmekten tut, oyuna başlangıç yerine yürümeye ve topu almak için eğilmeye kadar her iş kat kat zorlaştı. Ama Carlos, golf koçluğuna geri dönememe ihtimalini bir kez olsun düşünmedi. Aslında geçirdiği operasyon, onun için arındırıcı bir deneyim oldu: "Yeniden golf oynayacağımı biliyordum. Koçluk yapacağımı biliyordum. Ama yolculuğumun beni dönüştüreceğini bilmiyordum." Carlos iyileşirken bir zamanlar kolayca yaptığı işleri yeniden öğrenmek zorunda kaldı. Tüm bunlar olurken, geçirdiği kazayı pişmanlık duyacağı negatif bir olay gibi görmek yerine iyimserlikle baktığı bir fırsat olarak gördü: "Şunları düşündüm: Dışarıda olmayı seviyorum. Yaptığım işi seviyorum. Profesyonel golfçü olmayı seviyorum. Golf oynamayı seviyorum."
Carlos, sahada par için iki buçuk metrelik bir vuruşu inceliyor. Bir golfçü tarafından, golfçüler için tasarlanan protezi, bastığı sahayı hissetmesine de yardımcı oluyor: "Yeri hissedebiliyorum. Çok az olsa da hissedebiliyorum ve bu da bana yardımcı oluyor." Bu yaklaşımı, hayata ilişkin yeni bakış açısından farklı değil: Başkalarının kayıp olarak gördüğü durumları Carlos kazanç olarak nitelendiriyor. Topun başına geçiyor ve yaptığı mükemmel vuruşun ardından, topun yavaşça deliğe girmesini izliyor.
"Ampute bir çocuk beni görürse şöyle diyebilir: 'Ben de profesyonel bir golfçü olabilirim. Ben de golf oynayabilirim.'"
Carlos, hayatın da golf sahası gibi kontrol edilemez bir ortam olduğuna inanıyor ve yaptığı her işte "Kontrol edebileceğin şeyleri kontrol etmelisin." sözüne uygun hareket ediyor. Belki golfe başlarken aklında başkalarına umut ışığı olmak yoktu. Ancak kontrolü altında olmayan bir olay yaşadıktan sonra yeni gerçekliğine hızla uyum sağladı. Carlos, bu başarısını inancına bağlıyor. İnancı sayesinde temelinin güçlü olduğunu ve yeni durumunu kabullendiğini söylüyor. Başarısını borçlu olduğunu söylediği bir diğer etmen de, ameliyattan sonra uyandığında baş ucunda bulduğu insanlardan aldığı destek. Şimdi benzer şeyler yaşayan kişilere aynı desteği vermek istediğini söylüyor: "Ampute bir çocuk beni görürse şöyle diyebilir: 'Ben de profesyonel bir golfçü olabilirim. Ben de golf oynayabilirim.'"
Yukarıdaki videoda Carlos, hikayesini paylaşıyor ve hem hayata hem de sevdiği spora yeni bir perspektiften bakmak için zihinsel ve fiziksel engelleri nasıl aştığını anlatıyor.
Yazan: Nickolaus Sugai
Fotoğraflar: Eli Durst
Video: Shern Sharma
Yazılma tarihi: Eylül 2020