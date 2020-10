Performansını Artırmak İçin Kendini Motive Etmenin En İyi Yolu

Kendine pozitif telkinde bulunmak, tahmin edebileceğin gibi daha iyi bir antrenman deneyimi sağlar. "Perspectives on Psychological Science" dergisinde yayınlanan bir meta analiz, kendine pozitif telkinde bulunmanın kişinin kendisini daha iyi görmesini sağlamakla kalmayıp performansını da iyileştirebileceğini söylüyor. Öte yandan, "Sports Medicine" dergisinde yayınlanan bir inceleme, kendi kendine konuşmanın (özellikle görselleştirme ve hedef belirlemeyle birlikte) sportif dayanıklılığı artırabileceğini gösteriyor. "Medicine & Science in Sports & Exercise" dergisinde yayınlanan bir araştırma, antrenmanın daha kolaymış gibi algılanmasını sağlayabileceğine işaret ediyor. "Clinical Psychological Science" dergisinde yayınlanan bir araştırma ise sevecen bir dil kullanmanın enerji kazandırabileceğini ve nabzı düşürebileceğini gösteriyor.



Ancak kendine pozitif telkinde bulunmak ile aşırı pozitif telkinde bulunmak arasında ince bir çizgi var. Aşırı pozitif telkin, gerçekçiliğini kaybedeceği için senin zararına olabilir. "Life as Sport: What Top Athletes Can Teach You About How to Win in Life" kitabının yazarı olan spor psikoloğu Dr. Jonathan Fader, "Zihninin pozitif telkini reddetmesi, kendine hiçbir şey söylememenden daha kötüdür." diyor: "Kendine büyük sözler verip tutamazsan öz yeterliliğin, yani neleri başarabileceğine ilişkin algın zayıflar."