Tokyo'nun Kaykay Kültürünü İleriye Taşıyan Kadınla Tanış

Kaykay sporu sınırları zorlar. Kaykay sporunun yeni yeni geliştiği, katı cinsiyet normlarıyla tanınan Japonya'daki kadın kaykaycıların ise zorlayacağı birçok sınır var. Bu spor dalının ilk kez dahil edildiği Olimpiyat oyunlarında Japonya'nın kadın kaykaycıları madalyalar kazanmış olsa da, kaykay alanında bugüne kadar çok az Japon kadın boy gösteriyordu. Bununla birlikte madalyalar, kadın kaykaycıların Japonya'daki görünürlüğü ile kazandıkları zaferlerin ters orantılı olduğunu kanıtlıyor.

Azusa Adachi, Tokyo'nun kaykay topluluğunu değiştiren ve bundan keyif alan kadınlardan biri. Sevdiğin işi yapmaktan daha önemli bir şey olmadığına inanan Azusa'nın en çok sevdiği şeyler kaykay, fotoğrafçılık ve yeni insanlarla tanışmak. Skate Girls Snap projesi bu tutkularını bir araya getiriyor. Tokyo'da tanıştığı kadın kaykaycıların fotoğraflarını topladığı bir web sitesi olan Skate Girls Snap, Japonya'nın kadın kaykay topluluğuna derinlemesine bir bakış sunuyor. Azusa bu projesiyle önemli bir mesaj veriyor: Tokyo'nun kaykay topluluğu birbirinden farklı kişilikler ve stillerden oluşuyor ve herkese açık. Skate Girls Snap'in bize Japonya'nın kaykay topluluğu hakkında gösterdiklerini ve 30. doğum gününden önce kaykaya nasıl başladığını konuşmak için Azusa ile bir araya geldik.