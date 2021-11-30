Tokyo'nun Kaykay Kültürünü İleriye Taşıyan Kadınla Tanış
Sporcular*
29 yaşında kaykaya başlayan Azusa Adachi, bugün Skate Girls Snap projesiyle yeni neslin kaykaycılarına ilham kaynağı oluyor.
Portreler, tüm dünyadan mahalle sporcularıyla yapılan sohbetlerin yer aldığı bir seri.
Kaykay sporu sınırları zorlar. Kaykay sporunun yeni yeni geliştiği, katı cinsiyet normlarıyla tanınan Japonya'daki kadın kaykaycıların ise zorlayacağı birçok sınır var. Bu spor dalının ilk kez dahil edildiği Olimpiyat oyunlarında Japonya'nın kadın kaykaycıları madalyalar kazanmış olsa da, kaykay alanında bugüne kadar çok az Japon kadın boy gösteriyordu. Bununla birlikte madalyalar, kadın kaykaycıların Japonya'daki görünürlüğü ile kazandıkları zaferlerin ters orantılı olduğunu kanıtlıyor.
Azusa Adachi, Tokyo'nun kaykay topluluğunu değiştiren ve bundan keyif alan kadınlardan biri. Sevdiğin işi yapmaktan daha önemli bir şey olmadığına inanan Azusa'nın en çok sevdiği şeyler kaykay, fotoğrafçılık ve yeni insanlarla tanışmak. Skate Girls Snap projesi bu tutkularını bir araya getiriyor. Tokyo'da tanıştığı kadın kaykaycıların fotoğraflarını topladığı bir web sitesi olan Skate Girls Snap, Japonya'nın kadın kaykay topluluğuna derinlemesine bir bakış sunuyor. Azusa bu projesiyle önemli bir mesaj veriyor: Tokyo'nun kaykay topluluğu birbirinden farklı kişilikler ve stillerden oluşuyor ve herkese açık. Skate Girls Snap'in bize Japonya'nın kaykay topluluğu hakkında gösterdiklerini ve 30. doğum gününden önce kaykaya nasıl başladığını konuşmak için Azusa ile bir araya geldik.
Kaykaya nasıl başladın?
Komazawa Park'ta BMX'e binerdim. Bir gün, orada arkadaş olduğum bir kadın bana eski bir kaykay verdi. BMX dünyasında erkekler çoğunluktadır. BMX numaraları için hep şöyle düşünmüşümdür: "Bunu bir erkek yapabilir ama ben yapamam." Kaykay topluluğunda ise daha fazla kadın vardı ve onlarla birlikte pratik yapabilmek çok keyifliydi. Herkes kaykaya ergenliğinde veya yirmilerinin başında başlar ama ben 29 yaşındaydım. Etrafımda küçüklüğünden beri profesyonel olmaya çalışan ve yarışmalara hazırlanan pek çok kadın var. Benim gibi eğlencesine kayan insanlar da var.
Beceri seviyesi, yaşı, uyruğu veya cinsiyeti ne olursa olsun, herkes elinden geleni yapıyor. Yeni bir şey bulduğumuz zaman hepimiz birbirimiz için heyecanlanıyoruz. Bu çok güzel bir duyguydu ve beni kaykaya bağlayan şey bu oldu. Sonra sabah dokuz akşam beş bir işte çalışmak bana saçma gelmeye başladı. Hayatını sevdiğin işi yaparak geçirmenin daha iyi olduğunu anladım. Bunun üzerine olabildiğince çok eğlenmek istemeye başladım. Bir anda karar verip işimden ayrıldım. Şimdi serbest çalışıyorum ve geri kalan zamanda istediğim gibi kayıp Skate Girls Snap projeme odaklanıyorum.
Kaykayı o kadar çok sevdin ki işinden ayrıldın. Bu sporun sana cazip gelen yönleri nedir?
Birlikte bir şeyleri başarma hissini seviyorum. Kaykay takım sporu değil ama arkadaşlarınla birlikte kaymak çok keyifli. Kaymaya başladığın zaman "düşersem canım acır", "gruba uyum sağlayamam" gibi zihinsel engeller düşündüğünden daha önemsiz hale geliyor. Her zaman gittiğim kaykay parkında sorun yaşayan birini gördüğümde, onu tanımasam bile yanına gidip konuşurum. Ayrıca hepimizin seviyesi farklı olsa da birbirimize numaralar öğretiyoruz. Kaykay parkına herkes eğlenmek için gidiyor ve bu ortak amaç, kaymayı daha da keyifli hale getiriyor.
Kaykay, şehir ortamında eğlenme fikrinden doğdu. Merdiven, tırabzan gibi şehirde rastlanan unsurları harika bir şekilde kullanıyor. Bu yüzden bazı kaykaycılar, kaykayın gelişen bir spor veya yarışma olmadığına, şehir ile şehirde yaşayan insanları bir araya getiren doğal bir eğlence biçimi olduğuna inanıyor.
Azusa'nın Skate Girls Snap Fotoğrafları
Skate Girls Snap projende birbirinden farklı kadın kaykaycılar yer alıyor. Bu proje nasıl doğdu?
Dünyanın her yerinde kadınlar müzik yaparak, fotoğraf çekerek kaykay kültürüne katkıda bulunuyor. Bunu Japonya'da görmüyordum ve bu yüzden üzülüyordum. Fotoğrafçılığa ve filmlere zaten ilgi duyduğum için şöyle düşündüm: "Başka kimse yapmıyorsa ben neden yapmayayım?" Bunun üzerine kaykaycı kadınları çekmeye başladım ve çok olumlu geri bildirimler aldım. Sonra da tanıştığım kadın kaykaycıların fotoğraflarının olduğu bir web sitesi hazırladım.
Kaykay, kişiliğimizi ortaya çıkarır. Kayma şeklimiz. Giysilerimiz. Ayakkabılarımız. Hatta saç stilimiz. Tüm bunlar kişiden kişiye değişir. "Ben buyum. Ben böyle kayıyorum." diyen kadınlara bayılıyorum. Bu yüzden fotoğraflardan fazlasının olacağı; ne giydiklerini, neyi sevdiklerini, kaykaylarını, kaykay stillerini gösterecek bir alan oluşturmak istedim. Başkalarının empoze ettiği kaykaycı kadın stereotipine (örneğin, tüm kaykaycı kadınların belirli bir şekilde giyindiği düşüncesi) uymak zorunda olmadıklarını kadınların bilmesini istedim. İstedikleri gibi giyinebilirler. Kaykaylarını istedikleri gibi tasarlayabilirler. İstedikleri gibi kayabilirler.
Kaykay sektöründe hala erkekler çoğunlukta ama Japon kadın kaykaycıların yaratıcılıklarını sergilemelerinin ve kendilerini geliştirmelerinin pek çok yolu var. Umarım Skate Girls Snap bunu yapmaları için onlara ilham verir.
Bize Tokyo'nun kaykay topluluğunda en çok sevdiğin yerden ve orada tanıştığın birinden bahseder misin?
Komazawa Park'ı seviyorum çünkü Shibuya'ya yakın ve iyi donanımlı olmasına rağmen ücretsiz. Burada her türden insana rastlayabilirsin: Çocuklar, yetişkinler, ünlüler, uyrukları ve meslekleri farklı kişiler. Tokyo, yaratıcı ve enerji dolu kişilerle tanışabileceğin bir şehir. Burada dünyanın dört bir yanından harika kaykaycılar da var, şehir dışından gelip kendi kültürünü oluşturan insanlar da var.
Gençlerin gelecekte birbirinden ilginç projeler başlatacağını düşünüyorum. Örneğin, 20 yaşındaki kaykay arkadaşım Sara SP8CE Magazine adında bir internet dergisi çıkarıyor. Kaykay sayesinde tanıştığı kişilerle konuşup onların hikayelerini anlatıyor. Japonya'da kadın kaykaycıların böyle şeyler yaptığı nadir görülür. Dolayısıyla bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum.
Son olarak, kaykay ile ilgili gelecek hedeflerin neler?
Hayat kısa olduğu için mümkün olduğunca eğlenmek istiyorum. Skate Girls Snap ve kaykay, sevdiğim için uğraştığım şeyler. Bunlarla biri istediği için ilgilenmiyorum. Herhangi bir mesaj aktarma yükümlülüğüm yok. Yaptığım şeyi hakikaten sevdiğim ve kendim olabildiğim için yapıyorum. Bu yüzden başkalarına yardımcı olması beni çok mutlu ediyor.
Bu nedenle gelecek için çok basit bir hedefim var: Eğlenerek kaykay kaymak. Yükümlülük, para veya iş için kaymak istemiyorum. Kimliğime sadık olabilirsem ve herkesle kaymaya devam edebilirsem bu benim için yeterli olacaktır.
Fotoğraflar: 217…NINA
Yazan: Aya Apton
Video: Karen Masumoto