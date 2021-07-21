Portreler: Garate İkizleri ile Hentbol Sahasına Hükmetmek 

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Muhteşem İkizler: New York Hentbolunu Kasıp Kavuran İkiz Kız Kardeşlerle Tanış
Melanie ve Jessenia Garate, bir zamanlar annelerinin yaptığı gibi Coney Island sahalarında başarıdan başarıya koşuyor.
"Portreler" tüm dünyadan mahalle sporcularıyla yapılan sohbetlerin yer aldığı bir seri.
Melanie ve Jessenia Garate kardeşlerin çocukluğu, Brooklyn'deki hentbol sahalarında annelerinin maçlarını izleyerek geçti. Bu çocuk bakımı yönteminin faydasını büyüdüklerinde gördüler. Şimdi roller tersine döndü: İkizler sahada mücadele ederken anneleri onları tezahüratlarıyla destekliyor.
İskele fonlu buluşmamızda, ikiz kız kardeşlerle Coney Island'daki uğrak yerleri olan sahanın kenarında sohbet ettik. 22 yaşındaki ikizlerle röportaj yapmak, hentbol oynamalarını izlemeye benziyor: Hızlılar, akıllılar ve sanki tek beyni paylaşıyormuş gibi birbirlerinin cümlelerini tamamlıyorlar.
Bu sahalarla ilgili ilk anılarınız neler?
Jessenia: Annemiz oynamaya giderdi, biz de onunla giderdik.
Melanie: O olmasaydı Coney Island'a gitmezdik. Birbirine bağlı iki küçük çocuk sandalyesi getirirdi. Biz de o sandalyelerde otururduk. Şimdi hep buradayız.
Bize rekabetçi hentbol hakkında çok bilinmeyen bir bilgi verir misiniz?
Melanie: Bir sıralama sistemi var. A seviyesi oyuncular, B seviyesi oyuncular ve bir de C seviyesi oyuncular var. Kızlar [liginde] sadece A ve B seviyeleri var, çünkü erkeklerin sayısı daha fazla. Biz, kadınlarda A seviyesi olduğumuz için B erkekler olarak kabul ediliyoruz.
Jessenia: Karışık bir durum. Kadınların hentbolda nasıl daha geride tutulduğu hakkında yıllarca konuşabilirim. Hentbol erkek hakimiyetinde olan bir spor; "Biz daha iyiyiz. Bu bizim sporumuz." gibi şeyler diyorlar. Ben ve [Melanie] de onlarla aynı şeyleri yapabileceğimizi göstermeye karar verdik."
İkiz olduğunuz için aranızda birçok benzerlik var. Peki, bireysel oyun stillerinizi nasıl tarif edersiniz?
Jessenia: Ben alttan oynuyorum. Softbol oynarken omzumu sakatladım, bu yüzden yukarıdan vuruş yapmakta zorlanıyorum. Alttan oynadığım zaman sahada daha kompakt ve ufak oluyorum.
Melanie: Ben kolumun yan tarafını iyi kullanıyorum. Güçlü set oyuncusu olduğum için sahanın daha çok noktasında oynuyorum. Daha çok koşuyorum. Bu da çok iyi, çünkü [Jessenia] put gibi hareketsiz duruyor.
Maç öncesi ritüelleriniz var mı?
Jessenia: Tuvalete gidemem! Turnuva bitene kadar tutmak zorundayım, çünkü oynarken ellerimi yıkamaktan nefret ediyorum. Yoksa ellerim yumuşuyor. Topa vurduğumda ellerim daha çok acıyacakmış gibi geliyor. Neden böyle düşündüğümü bilmiyorum.
Melanie: Bazen sakinleşmek için sakız çiğniyoruz.
"Kazandığımız kupayı bir elimizde tutup beşlik çakarak fotoğraf çektirirdik. 'Muhteşem İkizler' güçlerini harekete geçirmiş gibi oluyordu."
Size bazen "Muhteşem İkizler" diyorlar. Bu lakap nereden geliyor?
Melanie: Cheena adında bir kadın vardı. Bizi her gördüğünde Muhteşem İkizler diye çağırırdı. Sonra herkes bize Muhteşem İkizler demeye başladı.
Jessenia: "Kazandığımız kupayı bir elimizde tutup beşlik çakarak fotoğraf çektirirdik. 'Muhteşem İkizler' güçlerini harekete geçirmiş gibi oluyordu."
Yazan: Sam Hockley-Smith
Yazılma tarihi: Eylül 2020