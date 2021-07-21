Sporcular*

Muhteşem İkizler: New York Hentbolunu Kasıp Kavuran İkiz Kız Kardeşlerle Tanış

Melanie ve Jessenia Garate, bir zamanlar annelerinin yaptığı gibi Coney Island sahalarında başarıdan başarıya koşuyor.

Son güncellenme tarihi: May 18, 2021
Portreler: Garate İkizleri ile Hentbol Sahasına Hükmetmek 

"Portreler" tüm dünyadan mahalle sporcularıyla yapılan sohbetlerin yer aldığı bir seri.

"Portreler" tüm dünyadan mahalle sporcularıyla yapılan sohbetlerin yer aldığı bir seri.

Melanie ve Jessenia Garate kardeşlerin çocukluğu, Brooklyn'deki hentbol sahalarında annelerinin maçlarını izleyerek geçti. Bu çocuk bakımı yönteminin faydasını büyüdüklerinde gördüler. Şimdi roller tersine döndü: İkizler sahada mücadele ederken anneleri onları tezahüratlarıyla destekliyor.

İskele fonlu buluşmamızda, ikiz kız kardeşlerle Coney Island'daki uğrak yerleri olan sahanın kenarında sohbet ettik. 22 yaşındaki ikizlerle röportaj yapmak, hentbol oynamalarını izlemeye benziyor: Hızlılar, akıllılar ve sanki tek beyni paylaşıyormuş gibi birbirlerinin cümlelerini tamamlıyorlar.

Bu sahalarla ilgili ilk anılarınız neler?

Jessenia: Annemiz oynamaya giderdi, biz de onunla giderdik.

Melanie: O olmasaydı Coney Island'a gitmezdik. Birbirine bağlı iki küçük çocuk sandalyesi getirirdi. Biz de o sandalyelerde otururduk. Şimdi hep buradayız.

Portreler: Garate İkizleri ile Hentbol Sahasına Hükmetmek 

Bize rekabetçi hentbol hakkında çok bilinmeyen bir bilgi verir misiniz?

Melanie: Bir sıralama sistemi var. A seviyesi oyuncular, B seviyesi oyuncular ve bir de C seviyesi oyuncular var. Kızlar [liginde] sadece A ve B seviyeleri var, çünkü erkeklerin sayısı daha fazla. Biz, kadınlarda A seviyesi olduğumuz için B erkekler olarak kabul ediliyoruz.

Jessenia: Karışık bir durum. Kadınların hentbolda nasıl daha geride tutulduğu hakkında yıllarca konuşabilirim. Hentbol erkek hakimiyetinde olan bir spor; "Biz daha iyiyiz. Bu bizim sporumuz." gibi şeyler diyorlar. Ben ve [Melanie] de onlarla aynı şeyleri yapabileceğimizi göstermeye karar verdik."

İkiz olduğunuz için aranızda birçok benzerlik var. Peki, bireysel oyun stillerinizi nasıl tarif edersiniz?

Jessenia: Ben alttan oynuyorum. Softbol oynarken omzumu sakatladım, bu yüzden yukarıdan vuruş yapmakta zorlanıyorum. Alttan oynadığım zaman sahada daha kompakt ve ufak oluyorum.

Melanie: Ben kolumun yan tarafını iyi kullanıyorum. Güçlü set oyuncusu olduğum için sahanın daha çok noktasında oynuyorum. Daha çok koşuyorum. Bu da çok iyi, çünkü [Jessenia] put gibi hareketsiz duruyor.

Portreler: Garate İkizleri ile Hentbol Sahasına Hükmetmek 

Maç öncesi ritüelleriniz var mı?

Jessenia: Tuvalete gidemem! Turnuva bitene kadar tutmak zorundayım, çünkü oynarken ellerimi yıkamaktan nefret ediyorum. Yoksa ellerim yumuşuyor. Topa vurduğumda ellerim daha çok acıyacakmış gibi geliyor. Neden böyle düşündüğümü bilmiyorum.

Melanie: Bazen sakinleşmek için sakız çiğniyoruz.

"Kazandığımız kupayı bir elimizde tutup beşlik çakarak fotoğraf çektirirdik. 'Muhteşem İkizler' güçlerini harekete geçirmiş gibi oluyordu."

Portreler: Garate İkizleri ile Hentbol Sahasına Hükmetmek 

Size bazen "Muhteşem İkizler" diyorlar. Bu lakap nereden geliyor?

Melanie: Cheena adında bir kadın vardı. Bizi her gördüğünde Muhteşem İkizler diye çağırırdı. Sonra herkes bize Muhteşem İkizler demeye başladı.

Jessenia: "Kazandığımız kupayı bir elimizde tutup beşlik çakarak fotoğraf çektirirdik. 'Muhteşem İkizler' güçlerini harekete geçirmiş gibi oluyordu."

Yazan: Sam Hockley-Smith

Yazılma tarihi: Eylül 2020

İlgili Hikayeler

Mexico City'li Futbolcu Alan Landeros Gitgide Ustalaşıyor

Sporcular*

Performans Sanatı: Bu Mexico City'li Futbolcunun Becerilerini Geliştirme Yöntemi

Portreler: Leonora Manzano ile Adrenalin Peşinde 

Sporcular*

Adrenalin Peşinde: Leonora Manzano'nun Çok Hızlı Yaşamı Koşuyu Keşfetmesiyle Değişti

Meksikalı Ragbi Oyuncusu María Pruijn, Beklentilere Meydan Okuyor

Sporcular*

Stereotiplerle Mücadele: Meksikalı Ragbi Oyuncusu, Beklentilere Meydan Okuyor

Portreler: Maggi Gao ile Netbol Aracılığıyla Kendi Topluluğunu Bulmak 

Sporcular*

Brooklyn'de Netbol: Netbol Sahasında Keşfedilen Topluluk

Portreler: Derick Narine ile aile, kriket ve topluluk 

Sporcular*

Atalarının Mirası: NYC Merkezli Kriketçi, Karayipli Köklerini Nasıl Onurlandırıyor?