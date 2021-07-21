Portreler: Garate İkizleri ile Hentbol Sahasına Hükmetmek 

Bize rekabetçi hentbol hakkında çok bilinmeyen bir bilgi verir misiniz?

Melanie: Bir sıralama sistemi var. A seviyesi oyuncular, B seviyesi oyuncular ve bir de C seviyesi oyuncular var. Kızlar [liginde] sadece A ve B seviyeleri var, çünkü erkeklerin sayısı daha fazla. Biz, kadınlarda A seviyesi olduğumuz için B erkekler olarak kabul ediliyoruz.



Jessenia: Karışık bir durum. Kadınların hentbolda nasıl daha geride tutulduğu hakkında yıllarca konuşabilirim. Hentbol erkek hakimiyetinde olan bir spor; "Biz daha iyiyiz. Bu bizim sporumuz." gibi şeyler diyorlar. Ben ve [Melanie] de onlarla aynı şeyleri yapabileceğimizi göstermeye karar verdik."