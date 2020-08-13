Patates Yiyerek Performansını Nasıl Artırabilirsin?

Yakın tarihlerde yapılan başka yeni araştırmalar, beyaz patatesin özellikle kadın sporcular için iyi bir protein kaynağı olduğunu söyledi. Bu, özellikle patatesin sebze olduğu düşünüldüğünde doğru.



Ancak Kimball, büyük bir patateste sadece 8 gram civarında protein olduğu için yağsız hayvan proteini ve baklagiller gibi diğer işlenmemiş gıdalarla karşılaştırıldığı zaman patatesin bu açıdan yetersiz kaldığını söylüyor. Fakat yerfıstığı ezmesinin ekstra protein içeren bir yağ kaynağı olarak kabul edilmesi gibi patates de ekstra protein içeren bir karbonhidrat kaynağı olarak kabul edilebilir.



Ayrıca Salvador'un çalışmasındaki sporcular, patates yediklerinde jele veya sadece suya kıyasla biraz daha fazla sindirim rahatsızlığı yaşadı. Salvador, her yeni yiyecekte olduğu gibi patates yemeye başladığında da patatesi farklı şekillerde hazırlayıp farklı zamanlarda yiyerek vücuduna en uygun çözümü bulman gerektiğini söylüyor. Özellikle de yarış gününde yemeyi düşünüyorsan.



Tatlı patates daha iyi bir isme ve daha havalı bir renge sahip olabilir. Ancak doğru şekilde tüketildiği zaman eski dostumuz beyaz patates de harikadır.