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Son güncellenme tarihi: 9 Ekim 2024
Okuma süresi: 2 dk

Stil ipuçları

Pegasus 41 nasıl kombinlenir?

Nike Pegasus 41; yumuşak, rahat ve esnek yapısıyla tam sana göre. İster Team Green ister Sunset tonlarını tercih et; koşarken, dinlenirken ve geri kalan tüm aktivitelerinde nasıl mükemmel bir kombine sahip olacağını buradan öğrenebilirsin. Haydi başlayalım. 🌟🏃‍♀️

Stil ipuçları

Pegasus 41
nasıl kombinlenir?

Nike Pegasus 41; yumuşak, rahat ve esnek yapısıyla tam sana göre. İster Team Green ister Sunset tonlarını tercih et; koşarken, dinlenirken ve geri kalan tüm aktivitelerinde nasıl mükemmel bir kombine sahip olacağını buradan öğrenebilirsin. Haydi başlayalım. 🌟🏃‍♀️

Bu ayakkabılar, koşun sırasında en zorlu koşulları bile aydınlatır. Stilinin geri kalanı da aynı muhteşemlikte olsun. Bu kombin, sade Lavender ve göz alıcı Magenta gibi mor tonlarına odaklanıyor. Gerçekten harika görünüyor 💜

Bu göz kamaştıran stiller, koşarken dikkatleri üzerine çekmen için tasarlandı. Zarif ve sade stillerle kombinine seviye atlat. Siyah ve beyaz modellere canlı bir hava katmak için mor vurgular ekle.

Genç Kızlar: Pegasus 41 ile Kombin Oluşturma
Genç Kızlar: Pegasus 41 ile Kombin Oluşturma

Orijinal yayınlanma tarihi: 28 Haziran 2024