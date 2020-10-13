Karşınızda Paris Alesia Futbol Kulübü

Ferhat Çiçek Alésia FC'yi altı yıl önce devraldığında amacı, mahallesindeki hayatları değiştirmekti.
Paris Alésia Futbol Kulübü teknik direktörü Ferhat Çiçek, "Beni ben yapan futboldur." diyor.
Ferhat şimdi, 2014'te başına geçtiği Paris Alésia FC aracılığıyla kendi topluluğunu oluşturmak için futbolu kullanıyor. Ferhat, kulübün 1916'da kurulduğu Paris'in 14. semtinde büyüdü ve bugün hala buradaki Elisabeth Stadı'nda oynamaya devam ediyor. Takımı ve kendisiyle geçen kış buluştuğumuz Ferhat, mahallesinin sokaklarında yürürken anne babasının evinin pencerelerini işaret ediyor ve Türkiye'den gelen bir göçmen olarak futbolun nasıl tutunacağı bir dala dönüştüğünü anlatmak üzere duruyor.
Ferhat, o günleri şu sözlerle hatırlıyor: "Dürüst olmak gerekirse okulda çok sorun yaşadım. Annem babam iyi Fransızca bilmiyordu ve bana yardımcı olacak kimse yoktu. Zordu, çünkü diğerlerinden [öğrencilerden] sonra geldiğin zaman maalesef geride kalıyorsun."
Ferhat, sözlerine şöyle devam ediyor: "Futbola o günlerde başladım. İlk arkadaşlıklarımı bu sayede kurdum. Bugün onlarla hala görüşüyorum. Futbol benim için bir kaçıştı. Kendimi özgür ve önemli hissetmemi sağlıyordu."
Ferhat, futbolun topluluğundaki çocuklar için de benzer bir rol oynamasını istiyor. Son altı yılda Paris Alésia FC'yi 80 çocuktan 700'den fazla çocuğa çıkardı. Ayrıca geçen sezon kız çocuklar için şehirde eşi benzeri olmayan bir program başlattı. 12 yaş altına odaklanan bu program, tamamen kadın koçlar tarafından yönetiliyor. Ferhat, futbolun herkesi birleştirdiğini, hayat dersleri verdiğini ve kendisinin de bu dersleri sahada öğrendiğini söylüyor.
Ferhat şöyle diyor: "Futbol bu stada hayat getirdi. Futbol birçok çocuğun hayatını değiştirdi. Futbol benim hayatımı değiştirdi. Futbol bir ifade biçimidir. Bütün çocuklara aynı şeyi söylüyoruz: 'Burada büyüyeceksiniz.'"
Yeni serimiz "Sıfırdan Başlamak"ta, dünyanın dört bir yanından, topluluklarını ve dünyayı futbol ve spor aracılığıyla değiştirebileceğinin farkında olan insanları tanıyacaksın.
Yukarıda üçüncü bölümü izle, aşağıda Paris Alésia FC'nin insanları hakkında daha fazla bilgi edin ve Hackney Wick FC ile Fitzroy Lions SC'yi konu edinen önceki bölümlere göz at.
"Onlara her şeyi yapabileceklerini göstermek harika bir şey. Hiçbir engel yok. 31 yaşındayım ve geçen hafta milli takıma ilk kez seçildim. Bu, onlara, başkaları sana inanmadan önce sen kendine inanırsan amacına ulaşabileceğini gösteriyor."
Betty
Koç
"Salıları ve çarşambaları antrenman yapıyorum, cumartesileri de maça çıkıyorum. Futbolcu olmak istiyorum çünkü takım çalışması yapabiliyoruz, beceri çalışması yapabiliyoruz. Bir de taksi şoförü olmak istiyorum. Çünkü insanlara hizmet etmek güzel bir şey."
Leo
Oyuncu
"Kulüp benim ikinci evim gibi. Her gün yatağımı topluyorum, evi temizliyorum, sonra da kulübe gidiyorum. Herkes için yemek pişiriyorum. Kebap, köfte, pizza, lahmacun, aklınıza ne gelirse! Artık bir restoranım var. Bütün kulübü besliyorum."
Fatma
Ferhat'ın annesi