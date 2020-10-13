Karşınızda Paris Alesia Futbol Kulübü

Ferhat şimdi, 2014'te başına geçtiği Paris Alésia FC aracılığıyla kendi topluluğunu oluşturmak için futbolu kullanıyor. Ferhat, kulübün 1916'da kurulduğu Paris'in 14. semtinde büyüdü ve bugün hala buradaki Elisabeth Stadı'nda oynamaya devam ediyor. Takımı ve kendisiyle geçen kış buluştuğumuz Ferhat, mahallesinin sokaklarında yürürken anne babasının evinin pencerelerini işaret ediyor ve Türkiye'den gelen bir göçmen olarak futbolun nasıl tutunacağı bir dala dönüştüğünü anlatmak üzere duruyor.



Ferhat, o günleri şu sözlerle hatırlıyor: "Dürüst olmak gerekirse okulda çok sorun yaşadım. Annem babam iyi Fransızca bilmiyordu ve bana yardımcı olacak kimse yoktu. Zordu, çünkü diğerlerinden [öğrencilerden] sonra geldiğin zaman maalesef geride kalıyorsun."



Ferhat, sözlerine şöyle devam ediyor: "Futbola o günlerde başladım. İlk arkadaşlıklarımı bu sayede kurdum. Bugün onlarla hala görüşüyorum. Futbol benim için bir kaçıştı. Kendimi özgür ve önemli hissetmemi sağlıyordu."