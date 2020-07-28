Pançeta ve Fırında Patates

Hazırlayan: Nike Training
Bu leziz tarif 40 dakikada hazırlanır. 4 kişiliktir.
Bu, sıradan bir et-sebze yemeği değil. Akşam yemeği menüne çeşitlilik katmak için bu çok lezzetli tarifi dene.
Protein açısından zengin olan bu lezzetli yemek, çabalarının karşılığını verecektir. Gluten, süt ürünleri ve kuru yemiş içermez.
Malzemeler
907 g Küçük Patates
300 g Çeri Domates
1 Yemek Kaşığı Zeytinyağı
1 Limon
1 Diş Sarımsak
1 Su Bardağı Doğranmış Maydanoz
2 Yemek Kaşığı Zeytinyağı
2 Su Bardağı Roka
595 g Pançeta
Malzemeler
998 g Küçük Patates
300 g Çeri Domates
15 mL Zeytinyağı
1 Limon
1 Diş Sarımsak
25 g Doğranmış Maydanoz
30 mL Zeytinyağı
150 g Roka
600 g Pançeta
Hazırlanışı
Hazırlanışı
Bir Porsiyonun Besin Bilgileri
653 Kalori
59 g Karbonhidrat
50 g Protein
24 g Yağ