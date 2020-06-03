Pançeta ve Fırında Patates
Beslenme
Son güncellenme tarihi: 3 Haziran 2020
Hazırlayan: Nike Training
Bu leziz tarif 40 dakikada hazırlanır. 4 kişiliktir.
Bu, sıradan bir et-sebze yemeği değil. Akşam yemeği menüne çeşitlilik katmak için bu çok lezzetli tarifi dene.
Protein açısından zengin olan bu lezzetli yemek, çabalarının karşılığını verecektir. Gluten, süt ürünleri ve kuru yemiş içermez.
Malzemeler
907 g Küçük Patates
300 g Çeri Domates
1 Yemek Kaşığı Zeytinyağı
1 Limon
1 Diş Sarımsak
1 Su Bardağı Doğranmış Maydanoz
2 Yemek Kaşığı Zeytinyağı
2 Su Bardağı Roka
595 g Pançeta
Malzemeler
998 g Küçük Patates
300 g Çeri Domates
15 mL Zeytinyağı
1 Limon
1 Diş Sarımsak
25 g Doğranmış Maydanoz
30 mL Zeytinyağı
150 g Roka
600 g Pançeta
Hazırlanışı
- Fırını 204 dereceye ısıt. Patates ve domatesleri yıkayıp fırın kağıdında kurut, üzerlerine zeytinyağını dök ve tat vermesi için tuz ve karabiberle marine et. 20-30 dakika fırınla.
- Sarımsağı soyup doğra, ardından maydanoz, limon rendesi, limon suyu, zeytinyağı ve tuz ekle. Karışımı rokanın üzerine dök.
- Pançetanın iki tarafını tavada, yüksek ateşte birkaç dakika pişir. Tat vermesi için tuz ve karabiber ekle. 10 dakika dinlendir, sonra ince dilimler halinde kes. Pançetayı tabağa koy, patates ve domatesleri roka yatağına yerleştir ve ardından servis et. Afiyet olsun!
Hazırlanışı
- Fırını 204,4 dereceye ısıt. Patates ve domatesleri yıkayıp fırın kağıdında kurut, üzerlerine zeytinyağını dök ve tat vermesi için tuz ve karabiberle marine et. 20-30 dakika fırınla.
- Sarımsağı soyup doğra, ardından maydanoz, limon rendesi, limon suyu, zeytinyağı ve tuz ekle. Karışımı rokanın üzerine dök.
- Pançetanın iki tarafını tavada, yüksek ateşte birkaç dakika pişir. Tat vermesi için tuz ve karabiber ekle. 10 dakika dinlendir, sonra ince dilimler halinde kes. Pançetayı tabağa koy, patates ve domatesleri roka yatağına yerleştir ve ardından servis et. Afiyet olsun!
Bir Porsiyonun Besin Bilgileri
653 Kalori
59 g Karbonhidrat
50 g Protein
24 g Yağ