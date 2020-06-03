Pançeta ve Fırında Patates

Bu, sıradan bir et-sebze yemeği değil. Akşam yemeği menüne çeşitlilik katmak için bu çok lezzetli tarifi dene.



Protein açısından zengin olan bu lezzetli yemek, çabalarının karşılığını verecektir. Gluten, süt ürünleri ve kuru yemiş içermez.