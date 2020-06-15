Orman Meyveli ve Çiya Tohumlu Puding

Hafta içi güne basit, lezzetli ve farklı varyasyonlara uygun bir süper yiyecekle başla. Enerji ve besin maddesi dolu olan bu kolay tarif, gücüne güç katmaya hazırdır.



Küçük fakat güçlü chia tohumları, koşudan önce veya kuvvet antrenmanından sonra sana güç verecek, besin maddeleriyle dolu bir süper yiyecektir. Doğal şekerli ve vegan Orman Meyveli ve Chia Tohumlu Puding tarifinden büyük bir parti hazırlayıp hafta içi günleri için porsiyonlara bölerek her sabah 15 dakika zaman kazanabilirsin.