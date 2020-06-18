Orman Meyveli ve Çiya Tohumlu Puding

Hazırlayan: Nike Training
Mükemmel, hızlı vegan kahvaltı
Hafta içi güne basit, lezzetli ve farklı varyasyonlara uygun bir süper yiyecekle başla. Enerji ve besin maddesi dolu olan bu kolay tarif, gücüne güç katmaya hazırdır.
Küçük fakat güçlü chia tohumları, koşudan önce veya kuvvet antrenmanından sonra sana güç verecek, besin maddeleriyle dolu bir süper yiyecektir. Doğal şekerli ve vegan Orman Meyveli ve Chia Tohumlu Puding tarifinden büyük bir parti hazırlayıp hafta içi günleri için porsiyonlara bölerek her sabah 15 dakika zaman kazanabilirsin.
Öne Çıkan Malzemeler (ve Onlara Neden Bayılacaksın?)
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Tarifi Kişiselleştirmek mi İstiyorsun? İşte Birkaç Fikir:
Orman Meyveli ve Chia Tohumlu Pudingin Hazırlanışı
Porsiyon: 5
Hazırlama Süresi: 2 saat, 5 dakika
Toplam Süre: 2 saat, 5 dakika
Malzemeler
75 g chia tohumu
480 mL şekersiz ve vanilyalı fındık sütü
30 mL akçaağaç şurubu
Bir tutam deniz tuzu
75 g çiğ Makademya fındığı, parçalanmış
300 g karışık orman meyvesi
Hazırlanışı