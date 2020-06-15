Orman Meyveli ve Çiya Tohumlu Puding

Orman Meyveli ve Chia Tohumlu Puding
Koşu Koçluğu
Hazırlayan: Nike Training
Mükemmel, hızlı vegan kahvaltı
Hafta içi güne basit, lezzetli ve farklı varyasyonlara uygun bir süper yiyecekle başla. Enerji ve besin maddesi dolu olan bu kolay tarif, gücüne güç katmaya hazırdır.
Küçük fakat güçlü chia tohumları, koşudan önce veya kuvvet antrenmanından sonra sana güç verecek, besin maddeleriyle dolu bir süper yiyecektir. Doğal şekerli ve vegan Orman Meyveli ve Chia Tohumlu Puding tarifinden büyük bir parti hazırlayıp hafta içi günleri için porsiyonlara bölerek her sabah 15 dakika zaman kazanabilirsin.
Öne Çıkan Malzemeler (ve Onlara Neden Bayılacaksın?)
- Chia tohumu doyurucu lifler içerir.
Chia tohumu, yüksek lif içeriği sayesinde ağırlığının 10 katı kadar sıvıyı emebilir ve küçük tapyoka incilerine benzeyen, jelatinimsi bir doku kazanır. Yüksek miktarda enerji verip seni daha uzun süre tok tutan chia tohumunda bulunan kalbe yararlı omega-3 yağ asidi ve dokuz temel amino asit, bu gıdayı besleyici bir bitkisel protein kaynağı haline getirir.
- Makademya fındığı sağlıklı yağ açısından zengindir.
Makademya fındığı, bol miktarda tekli doymamış yağ içerir. Bu yağ türü, diğer kuru yemişlere kıyasla kalbin ve kolesterolün için daha faydalıdır. Bu tarifteyse makademya fındığı doygunluk verir ve şeker miktarı yüksek olabilen granolaya gerek kalmadan çıtır çıtır, hoş bir yapı sağlar.
Yemeği Kolayca Hazırlamaya Yardımcı Olacak İpuçları
- Dondurulmuş orman meyvesi satın al.
Elinin altında taze orman meyvesi olmasa bile hazırlıklı olmak için poşetler halinde dondurulmuş ahududu, yaban mersini veya böğürtlen bulundur. Tarifi hazırlamadan önceki akşam, orman meyvelerini chia tohumu karışımının üzerine koyup buzdolabında çöz (Dondurulmuş meyveler çözüldüğü zaman iki gün içinde tüketilmelidir).
- Fazla porsiyonları dondur.
Bütün hafta aynı kahvaltıyı yemek istemiyor musun? Chia tohumlu karışımı küçük, tek porsiyonluk kavanozlara veya başka cam kaplara koyup dondur. Çözmek için bir (veya daha fazla) porsiyonu akşamdan buzdolabına indir.
Tarifi Kişiselleştirmek mi İstiyorsun? İşte Birkaç Fikir:
- Akşamdan hazırlanan yulafa dönüştür.
Antrenmandan sonra kurt gibi acıktıysan ya da uzun bir dayanıklılık çalışmasından sonra besleyici bir yiyeceğe ihtiyacın olacaksa tarife klasik veya kesilmiş yulaf ekle. Ekstra karbonhidrat, glikojen depolarını dolduracaktır (chia tohumu tek başına yeterince karbonhidrat içermez). Akşamdan hazırlanan yulaf yapmak için 2:1 sıvı-yulaf oranı, doğru kıvamı sağlayacaktır. 75 g yulaf, 30 mL chia tohumu, 240 mL süt, tatlandırıcı ve tuz kullanabilirsin (Not: Bunlar aşağıdaki malzemelere ek değildir).
- Farklı aromalar dene.
Chia tohumu neredeyse aromasız olduğu için karışımınla denemeler yapabilir ve farklı aromalar ekleyebilirsin. Hindistan cevizi sütü ve mango, tarife tropik bir hava katar. Fındık ezmesi, karışık orman meyvesini daha iyi tamamlar. Tarçın, muskat ve karanfil, tarifin kalorisini artırmadan tadına boyut katar. Mevsim meyveleri ve farklı kuru yemişler de daha fazla vitamin ve besin maddesi sağlar, o yüzden buzdolabında ve kilerinde olan malzemeleri denemekten çekinme.
- Tatlandırıcını değiştir.
Akçaağaç şurubunu sevmiyorsan hurma (bu kurutulmuş meyve doyurucu liflere sahiptir ve blenderden geçirilerek ezme veya şurup yapılabilir), Hindistan cevizi şekeri veya bal (içeriği antioksidanlar ve prebiyotikler, bağırsağındaki iyi bakterileri besler) gibi diğer doğal tatlandırıcıları dene.
Orman Meyveli ve Chia Tohumlu Pudingin Hazırlanışı
Porsiyon: 5
Hazırlama Süresi: 2 saat, 5 dakika
Toplam Süre: 2 saat, 5 dakika
Malzemeler
75 g chia tohumu
480 mL şekersiz ve vanilyalı fındık sütü
30 mL akçaağaç şurubu
Bir tutam deniz tuzu
75 g çiğ Makademya fındığı, parçalanmış
300 g karışık orman meyvesi
Hazırlanışı
- Chia tohumlarını, fındık sütünü, akçaağaç şurubunu ve deniz tuzunu bir orta boy kasede karıştır. Jel kıvamına gelene kadar yaklaşık 2 saat boyunca buzdolabında beklet.
- Malzemeleri katman katman koyarak chia pudingini, orman meyvelerini ve makademya fındıklarını 5 cam kavanoza veya başka kaplara ayır. Üzerlerini kapat ve 5 güne kadar buzdolabında tut; hazır olduğunda aç ve servis et.