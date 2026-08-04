Nike Kobe 10 Protro: 2015 Tasarımı Yenilendi

Orijinal Kobe 10, Kobe serisinde dikişsiz kumaş üst kısım kullanan ilk ayakkabıydı. Protro bu yönde ilerlemeye devam ediyor ama bir adım daha öteye gidiyor. Özel olarak geliştirilen file, ayakkabının yamasında ve yan tarafında görünür file pencereler oluşturan, ayağa uyum sağlayan bir destek yapısıyla yeniden tasarlandı. Farklı katmanları görebilir ve ayakkabıyı esnettiğin anda farkı hissedebilirsin.

Kobe üretim ekibinin belirttiği gibi amaç, "kasıtlı olarak sadeleştirirken yine de aynı desteği sağlamak ve böylece daha nefes alabilir hale getirmekti."

Ayak tarağı boyunca uzanan uyum bandı, malzeme çıkarılsa bile dengeyi korur. Böylece nefes alabilirlik için sabitlemeden ödün vermezsin. Ayrıca kalıp, daha fazla alan sunmak için ayak tarağı kısmında hafifçe genişletildi.