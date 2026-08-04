Nike Kobe 10 Protro: 2015 Tasarımı Yenilendi
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Kobe Bryant'ın 10 modelini ilk kez giymesinin üzerinden on yıldan fazla zaman geçti. Kobe 10 Protro şimdi günümüzün oyunu için tasarlanan tutuş sistemi, iyileştirilen yastıklaması ve daha çok nefes alabilen, daha esnek yeni file üst kısmı ile tekrar sahnede.
Nike Kobe 10 Protro geldi. İlk kez 2015'te satışa sunulan Kobe 10, üst kısım, yastıklama, tutuş ve dış tabanda yapılan önemli güncellemelerle Protro (performans retro) olarak geri dönüyor. Bu bir yeniden basım değildir. Ayakkabının her parçası titizlikle tasarlandı, test edildi ve geliştirildi.
Hızlı Özet
- Nike Kobe 10 Protro, daha fazla nefes alabilirlik ve esneklik sunan, yeniden tasarlanmış ve özel olarak geliştirilmiş file üst kısma sahiptir.
- Cushion 3.0, orijinal orta taban köpüğünün yerini aldı ve daha fazla saha hissi ve hızlı tepki kabiliyeti için yeni tam boy Zoom Strobel ile bir araya geldi.
- Dış tabandaki tutuş deseni orijinal tasarım konseptine sadık kalırken bilgisayarla geliştirilen tasarım kullanılarak yeniden tasarlanmıştır.
- Dengeye yardımcı ikonik bir Kobe 10 ayrıntısı olan karbon fiber ayak tarağı kanadı, olduğu gibi korunmuştur.
- Kobe 10 Protro'nun Flyknit versiyonu da 2027'de piyasaya sürülecek. Bu versiyon daha dinamik bir uyum sunacak ve ayak altındaki Cushion 3.0'ın yerine ZoomX köpüğü içerecek.
- Halo, Kobe 10 Protro'nun lansman renk grubu. Ardından bazı klasik renk grupları da dahil olmak üzere daha birçok renk grubu gelecek.
Nike Kobe 10 Protro'daki Yenilikler Nelerdir?
Protro sürecinin net bir amacı var. Kobe üretim ekibinin belirttiği gibi:
"Bir modelin Protro'sunu oluştururken ayakkabının tüm bölümlerini etkilemek istiyoruz. Üst kısımdan ayak tabanına kadar anlamlı bir güncelleme yapmak istiyoruz."
İşte Kobe 10'da nelerin neden değiştiği:
Üst Kısım: Daha Nefes Alabilir, Daha Esnek
Orijinal Kobe 10, Kobe serisinde dikişsiz kumaş üst kısım kullanan ilk ayakkabıydı. Protro bu yönde ilerlemeye devam ediyor ama bir adım daha öteye gidiyor. Özel olarak geliştirilen file, ayakkabının yamasında ve yan tarafında görünür file pencereler oluşturan, ayağa uyum sağlayan bir destek yapısıyla yeniden tasarlandı. Farklı katmanları görebilir ve ayakkabıyı esnettiğin anda farkı hissedebilirsin.
Kobe üretim ekibinin belirttiği gibi amaç, "kasıtlı olarak sadeleştirirken yine de aynı desteği sağlamak ve böylece daha nefes alabilir hale getirmekti."
Ayak tarağı boyunca uzanan uyum bandı, malzeme çıkarılsa bile dengeyi korur. Böylece nefes alabilirlik için sabitlemeden ödün vermezsin. Ayrıca kalıp, daha fazla alan sunmak için ayak tarağı kısmında hafifçe genişletildi.
Orta taban: Cushion 3.0 ve Tam Boy Zoom Strobel
Orijinal Kobe 10'da, Lunarlon köpük ve topukta Zoom bölmesi kullanılmıştı. Protro'da bunun yerini yumuşatılmış bir dış çerçeveye yerleştirilmiş, daha yeni ve daha hızlı tepki veren Cushion 3.0 alıyor. TPU kenar, yük altında köpüğü bir arada tutar. Bu olmadığında daha yumuşak köpükler enerjiyi geri kazandırmak yerine emme eğilimindedir.
Daha büyük bir yenilik ise taban üstüne yerleştirilmiş ince bir yastıklama katmanı olan tam boy Zoom Strobel. Alttan doldurulmuş bir Zoom bölmesine göre ayağa daha yakın konumlandırılan bu katman, özellikle de uzun süre kullanıldıktan sonra orijinal modelde ince hissedilebilen, özellikle ayak tarağında hızlı tepki veren, yastıklamalı bir hissi tüm taban boyunca sunar. Bu, başarısı diğer Nike basketbol modellerinde kanıtlanmış bir değişiklik ve Kobe 10 Protro'yu modern taban yapısının ulaştığı son noktaya taşıyor.
Dış Taban: Üretken Tutuş, Günümüzün Yüksek Çıtasına Uygun Olarak Güncellendi
Kobe 10, piyasaya sürüldüğünde tutuş açısından sınıfının en iyisi olarak kabul ediliyordu ancak ürün ekibinin belirttiği gibi "o dönemde sınıfının en iyisiydi".
Protro'nun geliştirilmesi sırasında orijinal desen aşınma testine tabi tutulduğunda, değerlendirmeler olması gerektiği gibi değildi. Bu yüzden orijinal tasarım dosyalarına geri döndüler.
Keşfettikleri şey aydınlatıcıydı. Orijinal dış taban rastgele çizilmemişti, Nike Spor Araştırma Laboratuvarı'nın hareket verilerinden elde edilen bir tutuş desenine dayanıyordu. Protro bu mantığı geri getiriyor. Kanatlar topuktan ayak tarağına kadar uzanarak yan ve orta kısımlarda destek sunarken dikey kanatlar ise ileri ve geri yönde hareketi durdurmayı sağlar. Görsel olarak OG'den farklı olsa da arkasındaki bilimsel temel aynı.
Birinci ve ikinci geliştirme turları arasındaki aşınma testi, tutuş derecelendirmelerinde önemli bir sıçrama olduğunu gösterdi.
Kobe üretim ekibinin bir üyesi, "Bunu kasıtlı olarak yaptık ve bunun arkasında bilim de vardı" şeklinde konuştu.
Neler Aynı Kalıyor?
Keskin dönüşlerde yanal destek sağlamak için ayak serçe parmağına yakın kenarın altına yerleştirilen karbon fiber ayak tarağı kanadında herhangi bir değişiklik yok. Bu detay, Kobe 10'un en bilinen yapısal özelliklerinden biridir ve Protro'ya olduğu gibi aktarılmıştır.
Klasik Kobe mesajında da bir değişlik yok. Bu, Kobe'nin adını taşıyan ayakkabıların çeşitli orta taban versiyonlarına koymaya başladığı gizli kabartmalı yazıdır. Mesaj: Dayan ve Fethet.
Kobe 10 Protro: Özel Olarak Geliştirilmiş File ve Flyknit Karşılaştırması
Kobe 10 Protro iki farklı üst yapıyla piyasaya sürülüyor ve hangisinin doğru olduğu aradığın şeye bağlı.
Özel olarak geliştirilen fileli model, günlük kullanıma uygun bir performans sergiler. Yastıklamalı, hızlı tepki kabiliyetine sahip ve gerçekten basketbol için üretilmiş bir modeldir. Bu renk grubu; üst kısımdaki baskılar ve işlemler aracılığıyla hikaye anlatır. Bu nedenle dış kısımda gördüğün şey elde edeceklerinin önemli bir kısmıdır.
Flyknit modeli, tasarım açısından elit yapıdadır. Üst kısım ayağı daha hassas bir şekilde sarar, Cushion yerine ZoomX olan yastıklama daha hafiftir ve tabanda daha hızlı tepki kabiliyeti sunar. Ayarlanabilir bağcık kordonları ise uyumu kişiselleştirmene olanak tanır.
Üretim ekibi, Flyknit'in Kobe serisindeki konumunun izlerini ilk köklerine kadar sürdü:
Kobe Ürün Müdürü Indy Ashford, "Elit modeller bir anlamda playoff dönemine girdi." diyor. "Kobe her zaman, bir saniye bile olsa, daha hızlı dönebileceği veya sadece biraz daha hızlı tepki verebileceği o avantajı elde etmeye çalışırdı."
Nike Kobe 10 Protro Piyasaya Çıkış Tarihleri
Kobe 10 Protro 2026 ve 2027 yıllarında piyasaya sürülüyor. Özel olarak geliştirilen fileli versiyonları önce piyasaya sürülüyor; Flyknit modelleri de 2027'de geliyor. Piyasaya sürülme tarihleri, her lansmandan önce Nike SNKRS ve Nike.com aracılığıyla duyurulur.
Nike Kobe 10 Protro: SSS
Kobe 10 Protro'ların Piyasaya Çıkış Tarihleri Nelerdir?
Kobe 10 Protro 2026 ve 2027 yıllarında piyasaya sürülüyor. Özel olarak geliştirilen fileli versiyonları piyasaya önce sürülüyor; Flyknit modelleri de ilerleyen süreçte geliyor. Kesin tarihler, her lansmandan önce Nike SNKRS ve Nike.com'da duyurulur.
Kobe 10 Protro Hangi Renk Gruplarında Piyasaya Çıkıyor?
Onaylanmış Kobe 10 Protro renk grupları arasında Halo ve Blue Lagoon yer alıyor. Lansman programı ilerledikçe başka renk grupları da duyurulacak.
Kobe 10 Protro Özel Olarak Geliştirilmiş File ve Flyknit Arasındaki Fark Nedir?
Özel olarak geliştirilen fileli modelde Cushlon 3.0 köpük ve tam boy Zoom Strobel kullanılıyor. Bu, daha grafik odaklı bir seçenektir ve daha düşük bir fiyata sahiptir. Flyknit versiyonu, daha hafif ve daha hızlı tepki veren bir yapı için ZoomX köpüğe sahiptir. Ayrıca dinamik uyum için bölgeye özel Flyknit yapısı ve ayağı sabitleme konusunda ayarlanabilmesi için kordonlar içerir.
Kobe Protro Sürümleri Nelerdir?
Kobe Protro sürümleri, Kobe Bryant'ın adını taşıyan orijinal ayakkabıların yenilenmiş versiyonlarıdır. Her Protro, orijinal tasarımını korurken mevcut Kobe siluetine yeni köpükler, malzemeler ve tutuş gibi modern performans teknolojisi uygular. Kobe Protro sürümleri arasında Kobe 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 ve şimdi de 10 yer alıyor.
Kobe 10'daki gizli mesaj ne anlama geliyor?
Bu gizli mesaj, Kobe Bryant'ın Kobe 5'ten başlayarak ayakkabılarına eklemeye başladığı bir şeydir. Kobe 10'daki kod şöyle: Dayan ve Fethet. Orta tabana kabartma olarak işlenmiştir ve Protro'ya aktarılmıştır.