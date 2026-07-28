Karşınızda Keely Hodgkinson İmzasını Taşıyan İlk Nike Koşu Ayakkabısı ve Giysi Koleksiyonu

Orta Mesafe Koşu Şampiyonu Keely Hodgkinson, Adını Taşıyan İlk Nike Koleksiyonunu Piyasaya Sürdü
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Orta mesafe koşu şampiyonu Keely Hodgkinson, kendi adını taşıyan ilk Nike ayakkabı ve giysi koleksiyonunu piyasaya sürdü. Keely Hodgkinson imzalı sporcu paketi, yol veya pist için dört popüler Nike koşu ayakkabısına imzasını taşıyor: Vomero Plus, Pegasus 42, Vaporfly 4 ve Victory 2. Buna uyumlu giyim koleksiyonu, AeroSwift ve Nike Pro Sculpt yenilikçi kumaş teknolojilerinin kullanıldığı üstler ve şortlar içeriyor. Koleksiyon, 16 Temmuz 2026'da dünya genelinde Nike.com'da ve belirli perakende mağazalarında piyasaya sürüldü.
Hızlı Özet
- Ünlü İngiliz orta mesafe koşucusu Keely Hodgkinson, kontrast oluşturan metalik altın vurgulara sahip cesur ve zarif siyah tasarımların yer aldığı, kendi adını taşıyan ilk Nike ayakkabı ve giysi koleksiyonunu piyasaya sürdü.
- Ayakkabı koleksiyonu, ikonik Vomero Plus, Pegasus 42, Vaporfly 4 ve Victory 2 yol koşu, pist ve yarış ayakkabılarının yeniden tasarlanmış renk gruplarını içeriyor.
- Buna eşlik eden giyim koleksiyonu, Nike kumaş teknolojileri AeroSwift ve Nike Pro Sculpt'un kullanıldığı iki şort seti içeriyor.
- Koleksiyon, 16 Temmuz 2026'da dünya genelinde piyasaya sürüldükten sonra Nike.com'da ve belirli perakende satış noktalarında satışa sunulacak.
Keely Hodgkinson Kimdir?
Hızı ve şıklığıyla tanınan Keely Hodgkinson, İngiltere'nin Greater Manchester bölgesinden ünlü bir İngiliz orta mesafe koşucusu. Zamanının en hızlı orta mesafe kadın koşucularından biri olan Keely, 2019'dan beri bir Nike sporcusudur ve elit ve günlük koşucular için ürünler tasarlamak üzere Nike araştırmacıları ve tasarımcılarıyla birlikte çalışmaktadır. Keely Hodgkinson Koleksiyonu, onun ilk imza Nike paketi.
Keely Hodgkinson Hangi Koşu Ayakkabılarını Giyiyor ve Neden?
Koleksiyonun seçkin koşu ayakkabıları, yolda veya pistte antrenman ve yarışın her yönü için son derece uygundur. Günlük antrenmandan yarış gününe kadar Hodgkinson'ın hangi ayakkabıyı hangi amaçla giydiğine dair bir özet.
- Güç toplama koşuları: Hodgkinson, güç toplama koşusuna çıktığında Vomero Plus'ı tercih ediyor. Ultra yastıklama etkisi ve tam boy ZoomX orta tabanıyla bilinen Vomero Plus, kadınlar tarafından kadınlar için tasarlandı.
- Günlük antrenman: Hodgkinson'ın günlük koşu ayakkabısı, kavisli, tam boy Air Zoom birimi ve ReactX köpüklü orta tabanı sayesinde ekstra tepki verme özelliğiyle Pegasus 42'dir. Bu yapı, ayakkabıya günlük antrenmanda faydalı olan güçlü enerji kazanımı katar.
- İntervallar ve yarış günü: Vaporfly 4, tam boy karbon fiber Flyplate ve ZoomX yastıklamadan gelen güçlü, itici hissi sayesinde Hodgkinson'ın interval antrenmanı için ilk tercihi. Vaporfly 4, hem uzun mesafe yarışları hem de sprintler için ideal bir koşu ayakkabısıdır.
- Pist yarışları: Hodgkinson, orta mesafe pist yarışlarında yarışırken yenilikçi Nike Air teknolojisine sahip Victory 2 uzun mesafe atletizm ayakkabılarını giyiyor. Ayakkabılar, güçlü ama destekleyici bir his için ZoomX köpük ve karbon fiber plakanın yanı sıra bir Air Zoom birimine sahiptir.
Keely Hodgkinson Koleksiyonu: Öne Çıkan Koşu Giysileri
Keely Hodgkinson Koleksiyonu, koşu ayakkabısı seçeneklerinin yanı sıra, eksiksiz bir stil için küçük bir uyumlu giysi seçkisine de sahiptir. Yenilikçi Nike malzemelerini içeren AeroSwift ve Pro Sculpt setleri, ünlü sporcunun stilini her koşucunun ihtiyaç duyduğu işlevsellikle yansıtacak şekilde tasarlandı.
AeroSwift seti: AeroSwift cepli crop üstü ve 12,7 cm'lik dar şortu giyerken kendini Hodgkinson gibi hisset. Bu üstün performanslı parçalar, basit bir stil olmaktan çok uzaktır. Dri-FIT ADV teknolojisine sahip bu set, yaz sıcağında bile serin ve kuru kalmanı sağlayacak. Kullanışlı saklama cepleri yarış gününde ihtiyaç duyacağın eşyaları güvende tutarken her parçanın sabit duran kesimi rahat etmeni sağlar.
Nike Pro Sculpt seti:Koleksiyon, daha fazla koruma için Nike Pro Sculpt uzun kollu üstü ve Pro Sculpt 12,7 cm'lik şortu da sunuyor. Tonlu grafikler ve saten, dikkat çekici Swoosh logosu, sıradan olmanın tam tersi bir his verir. Nike'ın imzası niteliğindeki tornado logosu gibi zarif tasarım ayrıntıları, setin adını taşıyan kişiye saygı duruşunda bulunur.
Keely Hodgkinson Koleksiyonunun İmza Tasarımı
Koleksiyonun zarif tasarımı cesur bir mesaj veriyor ve Nike sporcusunun performansına ve kişiliğine açıkça atıfta bulunuyor. Koleksiyonun siyah renkte tasarlanması, Hodgkinson'ın sarsılmaz özgüvenine ve kontrolüne gönderme yaparken, koleksiyondaki her üründe bulunan metalik altın rengi vurgular onun tarzını, cesaretini ve başarılarını sergiliyor. Ek dokunuşlar arasında koşu ayakkabılarındaki çıkarılabilir "KH" detayları yer alıyor.
Nike sporcusu, koleksiyonun geliştirilmesi ve tasarımına büyük ölçüde dahil oldu ve hem günlük hem de elit koşucuların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurma konusunda Nike araştırmacılarına ve tasarımcılarına faydalı bilgiler sağladı.
800 metrede en hızlı kadın koşuculardan biri olarak bilinen Nike sporcusu, "Kendi Nike koleksiyonuma sahip olmak hayalimin gerçekleşmesi demek" diyor. "Umarım bunu gören her genç kız, büyük hayallerin peşinden gitmeye değer olduğunu bilir; çünkü sıkı çalışma ve inançla her şey mümkündür."
Keely Hodgkinson Koleksiyonu, 16 Temmuz 2026'da dünya genelinde Nike.com'da ve belirli perakende satış noktalarında piyasaya sürüldü.
Keely Hodgkinson Koleksiyonu SSS
Keely Hodgkinson Koleksiyonu nedir?
Keely Hodgkinson Koleksiyonu, Nike sporcusunun dört farklı koşu ayakkabısı ve uyumlu bir giyim seçkisinden oluşan ilk imza koleksiyonu.
Koleksiyonda hangi koşu ayakkabıları yer alıyor?
Keely Hodgkinson Koleksiyonu Vomero Plus, Pegasus 42, Vaporfly 4 ve Victory 2'yi içeriyor.
Keely Hodgkinson Koleksiyonunda hangi performans kıyafetleri yer alıyor?
Keely Hodgkinson Koleksiyonu'nun giyim seçkisi iki setten oluşuyor: 12,7 cm'lik dar şortlu AeroSwift cepli crop üst ve 12,7 cm'lik şortlu Nike Pro Sculpt uzun kollu üst.
Nike Victory 2 nedir?
Nike Victory 2, hız için geliştirilmiş ve rekor kırmayı hedefleyen orta mesafe koşucuları için ideal bir uzun mesafe atletizm ayakkabısıdır. Ayrıca Victory 2, uzun mesafe koşusu için yararlı iki özellik olan itiş gücüne ve dengeye sahiptir.
Keely Hodgkinson Koleksiyonunu nereden satın alabilirim?
Keely Hodgkinson Koleksiyonu'nu Nike.com'dan ve dünyanın dört bir yanındaki belirli perakende satış noktalarından satın alabilirsin.