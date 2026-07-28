Karşınızda Keely Hodgkinson İmzasını Taşıyan İlk Nike Koşu Ayakkabısı ve Giysi Koleksiyonu

Keely Hodgkinson Koleksiyonu, koşu ayakkabısı seçeneklerinin yanı sıra, eksiksiz bir stil için küçük bir uyumlu giysi seçkisine de sahiptir. Yenilikçi Nike malzemelerini içeren AeroSwift ve Pro Sculpt setleri, ünlü sporcunun stilini her koşucunun ihtiyaç duyduğu işlevsellikle yansıtacak şekilde tasarlandı.

AeroSwift seti: AeroSwift cepli crop üstü ve 12,7 cm'lik dar şortu giyerken kendini Hodgkinson gibi hisset. Bu üstün performanslı parçalar, basit bir stil olmaktan çok uzaktır. Dri-FIT ADV teknolojisine sahip bu set, yaz sıcağında bile serin ve kuru kalmanı sağlayacak. Kullanışlı saklama cepleri yarış gününde ihtiyaç duyacağın eşyaları güvende tutarken her parçanın sabit duran kesimi rahat etmeni sağlar.

Nike Pro Sculpt seti:Koleksiyon, daha fazla koruma için Nike Pro Sculpt uzun kollu üstü ve Pro Sculpt 12,7 cm'lik şortu da sunuyor. Tonlu grafikler ve saten, dikkat çekici Swoosh logosu, sıradan olmanın tam tersi bir his verir. Nike'ın imzası niteliğindeki tornado logosu gibi zarif tasarım ayrıntıları, setin adını taşıyan kişiye saygı duruşunda bulunur.