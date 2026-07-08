Çocuklar İçin Nike Football x LEGO® Koleksiyonu İle Futbol Daha Eğlenceli
Ürün Haberleri
Nike Football ve LEGO Group, futbol kültürünü kutlayan heyecan verici bir çocuk koleksiyonu için güçlerini birleştirdi. Koleksiyon; sevilen Nike Football kramponlarına, ikonik Air Max 95 sneaker’a ve bunlarla uyumlu futbol formaları ile spor giyim ürünlerine eğlenceli bir LEGO® dokunuşu katıyor.
- Nike Football x LEGO® Koleksiyonu, LEGO kreasyonlarından ilham alan cesur renkler, eğlenceli grafikler ve dikkat çekici hayvan baskıları ve desenleriyle çocuklar için eğlenceli futbol kramponları ve futboldan ilham alan ayakkabı ve giysiler içerir.
- Koleksiyon; Jr. Mercurial ve Jr. Tiempo Streetgato kramponları, Air Max 95'in çocuklara uygun iki yeni versiyonu, futbol formalarını ve futboldan ilham alan spor kıyafetlerini içeriyor.
- Formalar ve şortlar, çocukların serin ve kuru kalmasını sağlayan Nike'ın güçlü Aero-FIT serinletme teknolojisine sahipken, yeni Mercurial krampon hız odaklı performans teknolojisiyle geliştirilmiştir.
- 4 Haziran 2026'da piyasaya sürülen koleksiyon artık dünya çapında nike.com'da, LEGO.com'da ve belirli perakende satış noktalarında satışa sunuluyor.
2026 yazında futbol heyecanı artarken, çocuklar artık tüm dünyada satışa sunulan Nike x LEGO® Football Koleksiyonu ile aksiyona katılabilir. Nike ve LEGO Group arasındaki bu son iş birliği, Nike Football ekipmanlarına yaratıcı, eğlenceli ve enerji verici bir hava katıyor ve çocukları parlak renkler ve cesur tasarımla benzersiz kişiliklerini ifade etmeye teşvik ediyor. LEGO tasarım yeniliklerini Nike performans teknolojisiyle ayakkabı ve spor giyim şeklinde birleştiren koleksiyon, her genç futbol ve/veya LEGO hayranı için bir şeyler sunuyor.
Marka kampanyasının bir parçası olarak, yeni koleksiyondaki Nike futbol ekipmanlarıyla süslenmiş ikonik mini figürler gösterinin yıldızları.
Nike Marka Girişimleri Kreatif Direktörü Andre Simmons, "Nike her zaman yaratıcı, içgüdüsel futbolun simgesi oldu." diyor. “Çocuklara futbolun eğlenceli olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Uzun süredir taraftar olanlar için, en sevdikleri oyuncuların bu hayal edilemez şeyleri yapmasını izlerken hissettikleri sevinci hatırlamak anlamına geliyor. Herkes için bir şey var.”
Nike Football x LEGO® Koleksiyonu'nda neler var?
Çocuk koleksiyonunda iki farklı türde futbol kramponu, sevilen Air Max 95 lifestyle spor ayakkabısının iki yeni versiyonu, futbol formaları, tişörtler, şortlar, spor kıyafetleri ve aksesuarlar yer alıyor.
Kramponlar
Koleksiyonun odak noktası olan bu iki krampon silueti, iki ikonik Nike futbol kramponu modelinin çocuk dostu bir dönüşümüdür. Yeni nesil taraftarların sporla bağ kurmalarını ve futbolu benimsemelerini teşvik ederken, aynı zamanda eğlenceli enerjilerini ve yaratıcılıklarını ifade etmelerine yardımcı olurlar.
Jr. Mercurial Vapor Pro ve Academy: Jr. Mercurial Vapor Pro ve Academy kramponları hız için ve fark edilmek üzere tasarlanmıştır. Sert zeminlerde ve çeşitli açık hava zeminlerinde oyun oynamak için tasarlanmıştır. LEGO® parçasından bir panter grafiğine sahip botlar, turuncu bir Swoosh ile canlı pembe ve neon yeşil bir Swoosh ile mor renklerde mevcuttur.
Jr. Tiempo Streetgato: Jr. Tiempo Streetgato, sokak tarzı havası, göz alıcı LEGO parçası baskıları ve metalik detaylarıyla turuncu, siyah ve beyaz renklerde cesur bir ifade de sunuyor. Ancak Jr. Mercurial Vapor Pro ve Academy'nin aksine, Jr. Tiempo Streetgato küçük taraflı ve kapalı saha oyunları için tasarlanmıştır.
Günlük Giyim Ayakkabıları
İkonik Air Max 95 'in çocuk dostu iki yeni versiyonu, futbol kültürünü yansıtıyor.
Giysiler
Futbol formalarını ve spor kıyafetlerini birbiriyle uyumlu hale getirmek, çocukların sahadayken iyi görünmelerini, serin kalmalarını, rahat etmelerini ve kendilerine güvenmelerini sağlayacaktır.
Aero-FIT Match Kitleri: Markanın yenilikçi serinletme teknolojisi Nike Aero-FIT'i içeren bu kitler, çocukları gün boyu oyun oynarken serin ve kuru tutacaktır. Uyumlu forma ve şortta jaguar ve zehirli ok kurbağası grafikleri, LEGO parçası desenleri ve parlak rozet detayları gibi tasarım öğeleri bulunur. LEGO etkisi, LEGO minifigürlerinden ilham alan öğeler ve fotoğrafları andıran gerçekçi LEGO parçası desenleriyle daha da belirginleşiyor.
Hollywood Keepers Forması: LEGO parçalarından ilham alan deseniyle bu özel forma, giysi koleksiyonunun en dikkat çekici parçası.
Spor giyim tasarımları ve aksesuarları: Önümüzdeki haftalarda daha fazla ayrıntıyla sunulacak ek spor giyim ürünleri koleksiyonu tamamlıyor.
Nereden Satın Alınır?
Nike Football x LEGO® koleksiyonu, 4 Haziran 2026'daki küresel lansmanının ardından artık nike.com, LEGO.com ve belirli perakende satış noktalarında satışa sunulmuştur.
SSS
Nike x LEGO® koleksiyonunda hangi ayakkabılar var?
Nike Football x LEGO® koleksiyonunda çocuklar için iki yeni Nike krampon yer alıyor: Jr. Mercurial ve Jr. Tiempo Streetgato. Ayrıca koleksiyonda çocuk bedenlerinde Nike Air Max 95'in iki yeni versiyonu yer alıyor.
Aero-FIT teknolojisi nedir?
Nike x LEGO formaları ve şortlarında kullanılan Aero-FIT, terlediğinde serin ve kuru kalman için tasarlanmış Nike'ın yenilikçi serinletme teknolojisidir. Tamamen tekstil atıklarından üretilen elit performans malzemesi aynı zamanda çevre dostudur.
Nike x LEGO® futbol koleksiyonunu nereden satın alabilirim?
Nike x LEGO futbol koleksiyonu nike.com'da, LEGO.com'da ve belirli perakende mağazalarında satılmaktadır.
Nike x LEGO® futbol koleksiyonu ABD dışında mevcut mu?
Evet, bu Nike ve Lego iş birliği dünya çapında mevcut.