2026 yazında futbol heyecanı artarken, çocuklar artık tüm dünyada satışa sunulan Nike x LEGO® Football Koleksiyonu ile aksiyona katılabilir. Nike ve LEGO Group arasındaki bu son iş birliği, Nike Football ekipmanlarına yaratıcı, eğlenceli ve enerji verici bir hava katıyor ve çocukları parlak renkler ve cesur tasarımla benzersiz kişiliklerini ifade etmeye teşvik ediyor. LEGO tasarım yeniliklerini Nike performans teknolojisiyle ayakkabı ve spor giyim şeklinde birleştiren koleksiyon, her genç futbol ve/veya LEGO hayranı için bir şeyler sunuyor.

Marka kampanyasının bir parçası olarak, yeni koleksiyondaki Nike futbol ekipmanlarıyla süslenmiş ikonik mini figürler gösterinin yıldızları.

Nike Marka Girişimleri Kreatif Direktörü Andre Simmons, "Nike her zaman yaratıcı, içgüdüsel futbolun simgesi oldu." diyor. “Çocuklara futbolun eğlenceli olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Uzun süredir taraftar olanlar için, en sevdikleri oyuncuların bu hayal edilemez şeyleri yapmasını izlerken hissettikleri sevinci hatırlamak anlamına geliyor. Herkes için bir şey var.”