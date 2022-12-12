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Nike FC Stili: Nicole

Kültür

Nicole'un yaratıcılığı kendini bir şekilde gösteriyor. Bunu liderlik ettiği amatör futbol takımı ve göz alıcı, dikkat çekici sanatından kişisel tarzına kadar hayatının birçok alanında görmek mümkün.

Son güncellenme tarihi: 30 Kasım 2022
Okuma süresi: 3 dk
Nike FC Stili: Nicole

"Modadan Fazlası", yıldızı parlayan yaratıcı isimlerin, kişisel stil ve kimlikleri kendi bakış açılarıyla yorumladığı bir seri.

Nicole, kendi stilini e-posta üzerinden bize "futbolcu kız stilinin şıklıkla buluşması" olarak tanımladı. Bunu duyunca onunla vakit kaybetmeden buluşmak istedik.

Hong Kong'da futbol oynayarak büyüyen ve Londra'ya taşındıktan sonra fanzin kültürü sayesinde futbola olan sevgisi yeniden yeşeren Nicole, hayatının her alanında spordan ilham alıyor. Sanatına, giysilerine, amatör takımına ve ortak kuruculuğunu yaptığı kapsayıcı topluluğuna spor yön veriyor.

Nike FC Stili: Nicole

Nicole, "Birisi benim stilimi 'futbol oynamaya hep hazır' olarak tanımladı." diyor. Kombinlerinde farkında olmadan hep sportif bir parça kullandığını söyleyen işleme sanatçısı, parlak renkleri ve farklı dokuları eşleştirmeyi seviyor.

En yeni Milli Takım Koleksiyonlarımızdaki stilleri kombinlemek için Nicole ile Doğu Londra'daki dairesinin yakınında, sık sık ziyaret ettiği bir tuhafiye dükkanında buluştuk. Nicole'un futbol stillerini gardırobundaki favori parçalarıyla nasıl muhteşem bir şekilde kombinlediğini görmek için kaydırmaya devam et.

Nike FC Stili: Nicole
Nike FC Stili: Nicole
Nike FC Stili: Nicole

Yaratıcılığını Göster

"İşleme sanatım gösterişli ve dikkat çekici. Yani giydiklerimle çok uyumlu. Turuncu pantolonumla giydiğim mor Hollanda forması favorim oldu. Formaları böyle kombinliyorum. Rengi de tam benlik."

"Küçük şeylerle başla. Arkadaşlarınla başlayıp daha sonra bunu ilerletebilirsin. Önemli bir konu için alan oluşturuyorsan insanlar seni takip edecektir."

Nicole

Kreatif İsim, İşleme Sanatçısı ve Baesianz FC'nin Kurucu Ortağı

Nike FC Stili: Nicole
Nike FC Stili: Nicole
Nike FC Stili: Nicole

Global Düşün

"Hong Kong genelde dünya çapındaki turnuvalara katılmaz. Bu nedenle bağ kurduğum bir takım yok. Forma giyip giymeyeceğimi kombinimin geri kalanına bakarak belirliyorum. Renk tasarımına ve o gün nasıl hissettiğime bakıyorum."

Nike FC Stili: Nicole
Nike FC Stili: Nicole
Nike FC Stili: Nicole

Hem Şık Hem İşlevsel

"Farklı dokuları birleştirip tulumu etekle giymek çok hoşuma gidiyor. Bu kombin çok eğlenceli duruyor ve Baesianz FC ile vakit geçirirken hissettiğim mutluluğu yansıtıyor."

Fotoğraflar: Elliot James Kennedy
Stiller: Coco Mell
Röportaj: Grace Gordon

Orijinal yayınlanma tarihi: 12 Aralık 2022

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