Nike FC Stili: Nicole

Nicole, "Birisi benim stilimi 'futbol oynamaya hep hazır' olarak tanımladı." diyor. Kombinlerinde farkında olmadan hep sportif bir parça kullandığını söyleyen işleme sanatçısı, parlak renkleri ve farklı dokuları eşleştirmeyi seviyor.



En yeni Milli Takım Koleksiyonlarımızdaki stilleri kombinlemek için Nicole ile Doğu Londra'daki dairesinin yakınında, sık sık ziyaret ettiği bir tuhafiye dükkanında buluştuk. Nicole'un futbol stillerini gardırobundaki favori parçalarıyla nasıl muhteşem bir şekilde kombinlediğini görmek için kaydırmaya devam et.