Nike FC Stili: Maria

Amatör futbol kulübü Hamster FC'nin kurucularından biri olan çok yetenekli kreatif direktör Maria Maleh, "Futbol, çalışmalarıma ve tarzıma ilham veriyor." diyor. "Büyüleyici formaların renk paletleri, malzemeleri, tipografisi ve uyumuna hayranım."



Maria'yla aynı zamanda stüdyosu olan evinde buluştuk. Burası, amatör "Hamster"larının antrenman yaptığı Hacknet Marshes Parkı'na çok yakın. Bu buluşmamızda, en yeni Milli Takım Koleksiyonlarımızı Maria'nın kendi gardırobundan ürünlerle bir araya getirerek futboldan ilham alan bir dizi stil keşfettik. Görmek için aşağı kaydır.