Nike FC Stili: Maria
Kültür
Sanatsal desenlerin bir arada kullanımından kadın futbolculara atıfta bulunan ayrıntılara kadar, Maria'nın her dokunuşunun ardında yaratıcı bir strateji yatıyor. Buna, bizimle oluşturduğu sportif stiller de dahil.
"Modadan Fazlası", yıldızı parlayan yaratıcı isimlerin, kişisel stil ve kimlikleri kendi bakış açılarıyla yorumladığı bir seri.
Amatör futbol kulübü Hamster FC'nin kurucularından biri olan çok yetenekli kreatif direktör Maria Maleh, "Futbol, çalışmalarıma ve tarzıma ilham veriyor." diyor. "Büyüleyici formaların renk paletleri, malzemeleri, tipografisi ve uyumuna hayranım."
Maria'yla aynı zamanda stüdyosu olan evinde buluştuk. Burası, amatör "Hamster"larının antrenman yaptığı Hacknet Marshes Parkı'na çok yakın. Bu buluşmamızda, en yeni Milli Takım Koleksiyonlarımızı Maria'nın kendi gardırobundan ürünlerle bir araya getirerek futboldan ilham alan bir dizi stil keşfettik. Görmek için aşağı kaydır.
"Tüm kadınların kendileri olabileceklerini hissettiği güvenli bir alan sunan bir kulüp kurduk. Birbirimizi kardeş gibi görüyor ve motive ediyoruz. Bu çok değerli."
Maria
Kreatif Direktör, Stilist ve Hamster FC'nin Kurucu Ortağı
Stilini Çeşitlendir
Kurduğu futbol takımına ek olarak kendi kreatif stüdyosunu açan Maria, "Görsel şeyleri her zaman sevmişimdir." diyor. Jaguar'ın Brezilya takımını temsil eden tulumun jaguar baskısı, saykedelik içlik ve metalik pantolonla bir araya gelerek görsel kaosu kontrol altına alan bir stil sunuyor.
Rahat + Şık
Maria'ya doğduğu yeri temsil eden İngiltere formasını giydirip üzerine uyumlu bir saten korse ekledik ve stili annesinin altın takılarıyla tamamladık. "Bazı stil öğeleri benimle yaşıt." diyor. Yüksek belli kot pantolon, en sevdiği Air Max sneaker'lar ve nostaljik bir ceket rahat bir stil sunuyor.
Ezber Bozan Stil
Maria'nın favori futbolcularından bazıları Brezilya kökenli sporcular. "Kadın futbolculara dair bakış açım üzerindeki etkilerini asla unutmayacağım." diyor. Dışarı çıkılacak bir akşam içinse bu nane yeşili üstü sıcak tutan bir şişme ceket ve suni deri etekle tamamladık. Hepsi, canlı rengi vurgulamak için simsiyah renkte.
Fotoğraflar: Elliot James Kennedy
Stiller: Coco Mell
Röportaj: Grace Gordon