Nike FC Stili: AntsLive
Kültür
Bu müzisyen, model ve eski gençlik koçu Londra'da doğup büyüdü. Ancak futboldan ilham alan stillere yönelik zevki daha küresel bir perspektiften besleniyor.
"Modadan Fazlası", yıldızı parlayan yaratıcı isimlerin, kişisel stil ve kimlikleri kendi bakış açılarıyla yorumladığı bir seri.
Hackney, Londra'daki müzik stüdyosundan bize seslenen müzisyen, model ve futbolcu AntsLive, "Benim için moda ve futbol ayrılmaz bir ikilidir." diyor.
10 yılını oyuncu, 8 yılını gençlik takımlarında koç olarak futbola veren Ants, saha dışında da her zaman forma veya sportif stiller giyiyor.
"Menajerim bazen bana resmi ve rahat giysiler giydirmeye çalışıyor." diyerek gülüyor ve ekliyor: "Ama ben genelde eşofman giymeyi tercih ediyorum. Böyle büyüdüm. Artık kişiliğimin bir parçası haline geldi."
En yeni Milli Takım Koleksiyonlarımızdaki stilleri denemesi için Ants'i stüdyosunda ziyaret ettik. En sevdiği üç takımın stilleriyle oluşturduğu kombinler için aşağı kaydır.
Futbolun Güzelliği
"Herhangi bir Brezilya üstünü giyebilirim. Renklerine bayılıyorum. En sevdiğim oyuncuların bazıları Brezilyalı. En değerli eşyalarımdan biri Ronaldinho imzalı bir üst. Kesinlikle favori futbolcum o."
"Benim için formül çok basit. Tanıştığım kişiler futbolu, müziği veya tuttuğum takımı seviyorsa iyi anlaşırız."
AntsLive
Müzisyen, Model, Futbolcu, Eski Gençlik Koçu
Fransa Mavisi
"Fransa antrenman forması gerçekten olağanüstü. Fransa denince aklımda ilk moda canlanıyor ve Paris'teki insanların tarzına bayılıyorum. PSG x Jordan iş birliğini gördüğümde hemen kendime bir şeyler aldım."
Kazananların Stili
"İngiltere stillerinden asla vazgeçmem. Sonuçta doğma büyüme Londralıyım. Turnuva başladığında işler değişir. İngiliz kültürünü tamamen benimserim. Bir bara gidip maçı izlerim. Buna bayılıyorum."
Fotoğraflar: Elliot James Kennedy
Stiller: Coco Mell
Röportaj: Grace Gordon