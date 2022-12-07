Nike FC Stili: AntsLive

"Menajerim bazen bana resmi ve rahat giysiler giydirmeye çalışıyor." diyerek gülüyor ve ekliyor: "Ama ben genelde eşofman giymeyi tercih ediyorum. Böyle büyüdüm. Artık kişiliğimin bir parçası haline geldi."



En yeni Milli Takım Koleksiyonlarımızdaki stilleri denemesi için Ants'i stüdyosunda ziyaret ettik. En sevdiği üç takımın stilleriyle oluşturduğu kombinler için aşağı kaydır.