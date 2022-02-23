Trainer Podcast: Joe Holder ile Fitness Kurallarını Yık

Rehberlik

Bu Nike Trainer'ına göre, antrenman yapmanın veya sağlıklı beslenmenin "kesin" bir yolu yok. Sağlıkla ilgili samimi ve gerçekçi görüşlerini öğren.

Son güncellenme tarihi: February 23, 2022
Okuma süresi: 2 dk
Nike Eğitmeni Joe Holder ve Sağlığa Bakış Açısı Üzerine

Trained, bütünsel fitness yaklaşımlarını derinlemesine inceleyen bir podcast serisidir.

Joe Holder, bu işe başladığından beri yenilikçi antrenman stratejileriyle yöneticilerden süper modellere kadar herkesin ilgisini çekmeyi başardı. Ancak bu Nike Trainer'ının sektördeki en önemli isimlerden biri hale gelmesi müşterilerinin popüler oluşundan kaynaklanmıyor. Aksine bunu kurallara meydan okuyup fitness'ı daha erişilebilir ve kapsayıcı hale getirmek için sürekli çalışarak başardı. Bu bölümde Joe, başkalarına daha iyi şekilde yardım edebilmemiz için kendimize bakmamızı sağlayan ünlü felsefesi Ocho System'ı açıklamak üzere sunucu Jaclyn Byrer'a katılıyor. "Plant-Based Gang"in bir üyesi olmanın neden onu hiçbir şekilde kısıtlamadığını ve küçük egzersizlerin neden herkesin hareket kabiliyetini geliştirmesine yardımcı olacağını anlatıyor. Ayrıca fitness dünyasına dair kaygılarını samimi bir şekilde paylaşıyor ve bakış açımızı değiştirerek hedeflerimize nasıl ulaşacağımızdan bahsediyor. Joe'nun konseptleri, sağlık ve fitness konusundaki bariyerlerin kolayca aşılabileceğini ve kendimize iyi bakmayı seçerek başkalarına da ilham verebileceğimizi gösteriyor.

"Bence hayatı rastgele yaşamamalıyız.
Kontrolü biraz bile elimize alabiliyorsak bunu
neden yapmayalım?"

Joe Holder
Nike Trainer'ı ve Ocho System'ın kurucusu

Şimdi Dinle

Zihin yapısı, hareket, beslenme, güç toplama ve uyku hakkında soruların mı var? Konuk veya konu mu önermek istiyorsun? Jaclyn'e trained@nike.com adresinden e-posta gönder.

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