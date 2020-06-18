Neden Güç Toplama Koşularına İhtiyaç Duyarız?

Güç toplama koşuları, haftalık koşu mesafeni artırmanın da çözümüdür. Antrenman miktarını artırmanın kolay bir yolu, koşu günlerinin sayısını artırmaktır. Fitzgerald, bu ekstra günlere güç toplama koşularıyla başlaman gerektiğini söylüyor: "Ekstra koşu senin için yeni bir stres kaynağıdır, dolayısıyla o koşuyu olabildiğince güvenli hale getirmelisin." Yani yavaş ve kısa koşularla başlamalısın.



Forma girdikçe kolay günlerin sayısını azaltabilirsin. Fitzgerald, "Ne kadar ileri düzey bir koşucuysan o kadar az güç toplama gününe ihtiyacın olur. Ama yarış koşucuları bile haftanın en az bir günü, diğer günlerin ortalamasının çok altında kalan bir koşuya çıkar ve o koşu daha yavaş, rahat bir tempoda olur." İşte bir örnek: Tüm zamanların en hızlı maratoncusu olarak 1600 metreyi 4:34 dakikada koştuğu tempoyu 42 kilometre boyunca koruyabilen Eliud Kipchoge, 1600 metreyi neredeyse 9 dakikada koştuğu bir tempoyla 10 kilometrelik jogging yapabiliyor.



Güç toplama koşusu yapmak zorunda mısın? Aslında değilsin. İstediğin koşuyu yapabilirsin. Ama her koşun ne çok hızlı ne de çok yavaş olan bir tempoda geçerse faydaları (ve spora karşı duyduğun heyecan) muhtemelen azalacaktır. Ayrıca her zaman maksimum performansla koşarsan koşuların çok uzun sürmez.



Güç toplama koşuları, vücuduna ve zihnine farklı, rahatlatıcı bir antrenman yaptırır. Fitzgerald, ayrıca koşmaya ayırdığın sürenin de muhtemelen artacağını söylüyor: "Daha iyi bir koşucu olmanın en iyi yollarından biri koşmak olduğu için ne kadar çok koşarsan o kadar iyi olursun."