NBA Oyuncusu DeMar DeRozan'ın Zihinsel Sağlığın Üzerindeki Yaftayı Kaldırmaya Dair Düşünceleri

NBA oyuncusu DeMar DeRozan, 2018 yılının Şubat ayında attığı "Depresyon beni yendi." tweet'iyle dünyayı çalkaladı. Kendisi bu paylaşımı üzerine çok düşünmeden yapmıştı ancak sporcular ve ruh sağlığına yönelik ön yargılara olan etkisi çok büyük oldu. Bu bölümümüzde DeMar, sunucumuz Jaclyn Byrer'a katılarak depresyonunu kabul etmesinin rahatlamasına nasıl yardımcı olduğunu ve ruh sağlığının daha büyük bir öncelik olarak görülmesi açısından sektörü nasıl etkilediğini anlatacak. Kendisi ayrıca sahadaki mağlubiyetleri ve babasını kaybetmesiyle nasıl başa çıktığını ve çocukken öğrendiği dersleri bizimle paylaşacak. DeMar'ın gardını indirmeyi bilmesi, hem basketbolda hem de özel hayatında mental olarak bir adım önde olmasını sağlıyor. Kendisi platformunu diğer sporcuların içini dökmesine yardımcı olmak ve yeni jenerasyona öz sevgi, öz farkındalık ve öz güven aşılamak için kullanıyor.