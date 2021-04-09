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      Trained Podcast: Jrue Holiday ile Bir Adım Önde Olmak Üzerine

      NBA All-Star'ı, basketbolla satranç arasındaki benzerlikleri anlatıyor ve en iyi olarak görülmesini sağlayan zihinsel stratejisini açıklıyor.

      NBA All-Star Jrue Holiday Defansif Akıl Oyunları Oynuyor

      "Trained", bütünsel fitness yaklaşımlarını derinlemesine inceleyen bir podcast serisi.

      Anda olmak insana güç verse de bazen ileriyi düşünmek gerekir. NBA All-Star oyuncusu ve Milwaukee Bucks gardı Jrue Holiday, bu ikisi arasındaki dengeyi kurarak ligdeki en iyi defans oyuncularından biri oldu. Jrue, rakipleriyle tanışmadan önce onların oyununu inceliyor. Böylece gerçek zamanlı olarak zihinlerini okuyor ve hareketlerini tahmin ediyor. Rakipleri ise bir sonraki hareketlerini yeniden düşünmek ve kalibre etmek zorunda kalıyor. "Trained"in bu bölümünde dâhi defans oyuncusu, Nike Kıdemli Performans Direktörü Ryan Flaherty'ye hem bir sporcu hem de bir baba olarak kazanma stratejilerinden bahsediyor. Yenilgiyi nasıl motivasyona çevirdiğini ve tutkularını alevlendirmek için onlara ara verdiğini paylaşıyor. Ayrıca, skor tablosunda istediğin yerde olmadığında aile ve inancın, nasıl her şeyi yeniden değerlendirmene yardımcı olabileceğini anlatıyor.

      Şimdi Dinle

      Zihin yapısı, hareket, beslenme, güç toplama veya uyku hakkında sorun mu var? Konuk veya konu önermek mi istiyorsun? Ryan'a trained@nike.com adresinden e-posta gönder.

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