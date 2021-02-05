Naomi ve Mari Osaka'dan, Birlikte Büyüyen Kız Kardeşler Olmaya Dair Açıklamalar

Naomi Osaka ve ablası Mari büyürken, rekabet ve tenis sahasına duydukları tutku ilişkilerini derinleştirdi. Önce birbirlerine karşı oynadılar. Ama Naomi'ye göre kariyerlerinin sonraki aşamalarında kendilerine yeni rakipler buldular.



23 yaşındaki Naomi şöyle diyor: "Kız kardeşim benim itici gücüm. Küçükken Mari beni her gün yenerdi. Rekabetçiliğimi bu deneyimin şekillendirdiğini düşünüyorum. Bu sayede her maçımı kazanmak istemeye başladım."



Çoğumuz gibi Osaka kardeşler de bu yıl birlikte daha çok zaman geçirdi. Turnuvalara ara verilince ikili eve döndü ve birlikte yaratıcı projeler üzerinde çalışmaya başladı.



24 yaşındaki Mari şöyle diyor: "Aslında Naomi, düşündüğümden daha çok sorumluluk alıyor. O benim için hep küçük kardeşim ama gerçekte bir iş kadını oldu."



Bu videoda profesyonel tenisçiler, yaşadığımız dönemin ilişkileri açısından ne anlama geldiğini ve birbirlerini saha dışında tanımaya nasıl devam ettiklerini anlatıyor.