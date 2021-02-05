İçeriğe atla. (Enter'a bas)
|

Popüler Arama Terimleri

En Popüler Öneriler

      Sporcular

      Osaka Kardeşler, Seslerini Nasıl Bulduklarını Anlatıyor

      Elit sporcular bile karantinada sosyal bağlarını güçlendiriyor. Profesyonel tenisçi kız kardeşler Naomi ve Mari Osaka, bu sene kardeşlik ilişkilerinin nasıl güçlendiğini bizimle paylaşıyor.

      Birlikten Kuvvet Doğar: Birbirimizden uzakta olsak da kopmuş değiliz. Birlikte olmanın bugün
      ne anlama geldiğini Holiday 2020 Kataloğu modellerimize sorduk.

      Naomi Osaka ve ablası Mari büyürken, rekabet ve tenis sahasına duydukları tutku ilişkilerini derinleştirdi. Önce birbirlerine karşı oynadılar. Ama Naomi'ye göre kariyerlerinin sonraki aşamalarında kendilerine yeni rakipler buldular.

      23 yaşındaki Naomi şöyle diyor: "Kız kardeşim benim itici gücüm. Küçükken Mari beni her gün yenerdi. Rekabetçiliğimi bu deneyimin şekillendirdiğini düşünüyorum. Bu sayede her maçımı kazanmak istemeye başladım."

      Çoğumuz gibi Osaka kardeşler de bu yıl birlikte daha çok zaman geçirdi. Turnuvalara ara verilince ikili eve döndü ve birlikte yaratıcı projeler üzerinde çalışmaya başladı.

      24 yaşındaki Mari şöyle diyor: "Aslında Naomi, düşündüğümden daha çok sorumluluk alıyor. O benim için hep küçük kardeşim ama gerçekte bir iş kadını oldu."

      Bu videoda profesyonel tenisçiler, yaşadığımız dönemin ilişkileri açısından ne anlama geldiğini ve birbirlerini saha dışında tanımaya nasıl devam ettiklerini anlatıyor.

      "O benim için hep küçük kardeşim ama gerçekte bir iş kadını oldu."

      Mari

      Naomi ve Mari Osaka'dan, Birlikte Büyüyen Kız Kardeşler Olmaya Dair Açıklamalar

      Naomi (solda), Mari (sağda)

      İlgili Hikayeler

      Nasıl Hızlanabilirim?

      Rehberlik

      Kendini Zorlamadan Temponu Artır

      Performans Değerlendirme Antrenmanı Nedir ve Bundan Nasıl Yararlanabilirsin?

      Rehberlik

      Tek Testle Antrenman Hedefine Ulaş

      Antrenman Sırasında Mola Vermeli Miyim?

      Rehberlik

      Antrenman Yaparken Mola Ver

      Antrenman Sonrası Daha İyi Güç Toplamak İçin Yenmesi Gerekenler

      Rehberlik

      Daha İyi Güç Toplamak İçin Beslenmene Dikkat Et

      Sanal Bir Yarışa Başlamanın Yolu

      Rehberlik

      Beynini Sanal Yarışına Hazırla