Bra By Michaela: Kendin İçin Dans Et

Michaela'nın Sütyeni
Kontrollü Hareketler
Sütyen Üzerine'nin bu sayısının konuk editörü Michaela DePrince, bize engel olan bedensel sorunlar hakkında konuşuyor ve nasıl kendin için dans edebileceğini gösteriyor.
Michaela: İnsanlar göğüsleri yüzünden dans etmeyi bırakabiliyor. Göğüslerinin dikkat çekmesinden endişelenip dans ederken kambur duruyorlar. Benim de bedenimden utandığım zamanlar oldu. Ama dans ederken özgür olmak istiyorum. Dans hareketleri, beynimi zaten yeterince meşgul ediyor.
Klasik dansın aksine çağdaş dans 360 derece yapılır. Koreografiyi çalışırken vücudumun yaptığı her hareketi görebilmek istiyorum. Bu yüzden çok fazla şey giymeyi sevmiyorum.
Çağdaş dansın özgürlüğü, hareketin içinde kaybolabileceğin anlamına geliyor. Bunu iyi anlamda söylüyorum. Akışını bulduğun zaman kendinden geçiyorsun. Keşke bedensel sorunlar bizi engellemeseydi de hepimiz bu deneyimi daha çok yaşayabilseydik.
Bu neslin belirli bir rolü takip etmek yerine baleye kişilik katması çok hoşuma gidiyor. İyi hissettiriyor, seni destekliyor. Bence başkaları yerine kendimiz için dans ediyoruz. Dünyayı değiştiren bu kadın hareketinin arkasındayım.
Michaela ile Sütyen Üzerine'nin diğer yazılarına göz at ve aşağıdan sana uygun Nike Alate Spor Sütyenini bul.