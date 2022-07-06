Bra By Michaela: Kendin İçin Dans Et

Bu neslin belirli bir rolü takip etmek yerine baleye kişilik katması çok hoşuma gidiyor. İyi hissettiriyor, seni destekliyor. Bence başkaları yerine kendimiz için dans ediyoruz. Dünyayı değiştiren bu kadın hareketinin arkasındayım.

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