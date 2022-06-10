Yeni Normal
Marcus Rashford
Öncü. Aktivist. İyi bir insan. Marcus Rashford MBE, sahada hafife alınmaması gereken bir oyuncu. Ancak bunun başını döndürmesine izin vermiyor. Marcus'un sahada ve saha dışında inandığı değerleri nasıl savunduğunu gör.
Marcus Rashford'u tek bir kelimeyle tarif etmemiz gerekse bu kelime kuşkusuz "mütevazı" olur. O, köklerine sadık kalmasıyla ve spora başlamasında rol oynayan topluluğunu desteklemesiyle tanınıyor. Marcus ile ona benzeyen çocuklara yardımcı olmak için neler yaptığı, sporda lider olmanın anlamının değişmesi ve futbolun bizi iyiye götürecek bir güç olabileceğini dünyaya gösterme üzerine konuştuk.
Öncü. Aktivist. İyi bir insan. Marcus Rashford MBE, sahada hafife alınmaması gereken bir oyuncu. Ancak bunun başını döndürmesine izin vermiyor. Marcus'un sahada ve saha dışında inandığı değerleri nasıl savunduğunu gör.
Marcus Rashford'u tek bir kelimeyle tarif etmemiz gerekse bu kelime kuşkusuz "mütevazı" olur. O, köklerine sadık kalmasıyla ve spora başlamasında rol oynayan topluluğunu desteklemesiyle tanınıyor. Marcus ile ona benzeyen çocuklara yardımcı olmak için neler yaptığı, sporda lider olmanın anlamının değişmesi ve futbolun bizi iyiye götürecek bir güç olabileceğini dünyaya gösterme üzerine konuştuk.
Futbol oynamak seni nasıl değiştirdi?
MARCUS RASHFORD: Çocukken futbolu sevdiğim için oynardım. Meslek olduğunu bilmezdim. Büyüyünce girdiğim akademide, sana kesinlikle sınır koymazlar. Kendini elinden nasıl geliyorsa o şekilde ifade etmeni söylerler. Bunu yaptığın zaman futbolu en iyi şekilde oynayacağını hep söylemişimdir.
"Kendini ifade etmen, hem oyunculuğunun hem de kişiliğinin gelişmesinde rol oynar."
– Marcus Rashford
Topluluğunu desteklemek için çalışmalar yaptın. Sence futbol, gençlerin hayatını değiştirmek için nasıl bir güce sahip?
MARCUS: Futbol, gençlere ulaşmamı sağlayan bir platform sundu. Çocukları küçük yaşta dünya meseleleri üzerine eğitebilirsen değişmeye başlarlar ve bu, ömürleri boyunca böyle devam eder. Ayrıca bu konulara ilgi duyarlar. Geleceklerini korurlar.
Topluluğunu desteklemek için çalışmalar yaptın. Sence futbol, gençlerin hayatını değiştirmek için nasıl bir güce sahip?
MARCUS: Futbol, gençlere ulaşmamı sağlayan bir platform sundu. Çocukları küçük yaşta dünya meseleleri üzerine eğitebilirsen değişmeye başlarlar ve bu, ömürleri boyunca böyle devam eder. Ayrıca bu konulara ilgi duyarlar. Geleceklerini korurlar.
"Futbolun muazzam bir gücü var. Bence potansiyeli en yüksek noktada değil ama oraya doğru ilerliyoruz."
– Marcus Rashford
"Futbolun muazzam bir gücü var. Bence potansiyeli en yüksek noktada değil ama oraya doğru ilerliyoruz."
– Marcus Rashford
Sana benzer koşullarda büyüyen çocukları etkileyen sorunlar hakkında konuştuğunda, bozgunculuk yaptığın söylendi. Kendi kulvarında kalman ve futbola odaklanman gerektiği de söylendi. Bu yorumlar hakkında ne düşünüyorsun?
"İnandığın şeyleri yaptığın zaman, hakkında hem iyi hem kötü fikirler olacaktır."
– Marcus Rashford
MARCUS: Doğru şeyi yaptığıma inanıyordum ve hala da buna inanıyorum. Dolayısıyla bunu yapmaya devam edeceğim. Yardım etmek istediğimin her zaman farkında oldum. İnsanların olumlu veya olumsuz tepki vermesi, beni hedefimden uzaklaştırmıyor.
En çok hangi değişiklikleri görmek istiyorsun?
MARCUS: İmkanları az çocukların, futbol aracılığıyla hayatlarında değişik yapmaları ve kendilerini ifade etmeleri için daha çok fırsata sahip olmalarını istiyorum. Bu bir mahalle takımı, daha fazla ekipman veya tesis şeklinde olabilir; onlara daha iyi bir şans sunmak için yapabileceğimiz pek çok şey var.
En çok hangi değişiklikleri görmek istiyorsun?
MARCUS: İmkanları az çocukların, futbol aracılığıyla hayatlarında değişik yapmaları ve kendilerini ifade etmeleri için daha çok fırsata sahip olmalarını istiyorum. Bu bir mahalle takımı, daha fazla ekipman veya tesis şeklinde olabilir; onlara daha iyi bir şans sunmak için yapabileceğimiz pek çok şey var.
İnandığın değerleri savunmanla ünlüsün. Bu, senin için neden önemli?
İnandığın değerleri savunmanla ünlüsün. Bu, senin için neden önemli?
"[Aktivizm] ve sahada yaptığım iş, birbirinden ayrı değil."
– Marcus Rashford
MARCUS: Yapım böyle. Bazı zorlukları aşmış, kendisine çıkış yolu bulmuş ve platform elde etmiş bir kişiyim; bu yüzden yeni nesil için değişiklik yapmaya çalışmayı sürdüreceğim. Çocukken ben böyle bir kişiyle karşılaşmadım, bu yüzden yeni neslin buna sahip olmasını istiyorum.
Yönetmen: Emily McDonald @emily_mcdon
İkinci Yönetmen: Rory Wood @rawtape
Fotoğrafçı: Danika Magdelena @siriusfilm
İkinci Fotoğrafçı: Tom McKean @tomckean