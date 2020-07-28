Kolay ve Sağlıklı Mango Smoothie Tarifi

Hazırlayan: Nike Training
Hazırlaması yalnızca 5 dakika süren bu kolay ve sağlıklı tarifi dene.
Evde kolayca yapabileceğin, sağlıklı bir atıştırmalık mı arıyorsun? Bu mango smoothie tarifi tam istediğin gibi. Bol besin maddesi içeren bu atıştırmalıkta tatlı mango olduğu için ekstra şeker koyman gerekmiyor. Afiyet olsun.
Besleyici, mükemmel atıştırmalık seçeneği. Bu mango smoothie vejetaryendir; kuru yemiş ve gluten içermez. 4 kişiliktir.
Malzemeler
01. 3 Bardak Yoğurt
02. 500 g Mango
03. 2 Muz
04. 2 Yemek Kaşığı Chia Tohumu
Hazırlanışı
Yoğurt, mango ve muzu homojen hale gelene kadar blenderden geçir. Karışımın çok koyu olduğunu düşünüyorsan biraz su ekle. Chia tohumlarını ekleyip karıştır ve servis et. Bol besin maddesi içeren mangonun doğal tatlı aromasını çok seviyoruz, o yüzden ekstra şeker eklemen gerekmez.
Bir Porsiyonun Besin Bilgileri
01. 277 Kalori
02. 58 g Karbonhidrat
03. 10 g Protein
04. 3 g Yağ