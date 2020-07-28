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Mango Smoothie

Hazırlayan: Nike Training

Kolay ve Sağlıklı Mango Smoothie Tarifi

Hazırlaması yalnızca 5 dakika süren bu kolay ve sağlıklı tarifi dene.

Evde kolayca yapabileceğin, sağlıklı bir atıştırmalık mı arıyorsun? Bu mango smoothie tarifi tam istediğin gibi. Bol besin maddesi içeren bu atıştırmalıkta tatlı mango olduğu için ekstra şeker koyman gerekmiyor. Afiyet olsun.

Besleyici, mükemmel atıştırmalık seçeneği. Bu mango smoothie vejetaryendir; kuru yemiş ve gluten içermez. 4 kişiliktir.

Malzemeler

01. 3 Bardak Yoğurt

02. 500 g Mango

03. 2 Muz

04. 2 Yemek Kaşığı Chia Tohumu

Hazırlanışı

Yoğurt, mango ve muzu homojen hale gelene kadar blenderden geçir. Karışımın çok koyu olduğunu düşünüyorsan biraz su ekle. Chia tohumlarını ekleyip karıştır ve servis et. Bol besin maddesi içeren mangonun doğal tatlı aromasını çok seviyoruz, o yüzden ekstra şeker eklemen gerekmez.

Bir Porsiyonun Besin Bilgileri

01. 277 Kalori

02. 58 g Karbonhidrat

03. 10 g Protein

04. 3 g Yağ

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Kolay ve Sağlıklı Mango Smoothie Tarifi

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Kolay ve Sağlıklı Mango Smoothie Tarifi

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